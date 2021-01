Infineon: Technische Kursziel anheben

Infineon – der größte Halbleiterhersteller Deutschlands – hat sich im DAX durch eine deutliche Outperformance seit März 2020 an Position 10 vorgearbeitet. Sein DAX-Indexgewicht liegt mittlerweile bei 3,85 Prozent.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infineon: Technische Hausse setzt sich fort

Aus technischer Sicht startete die Aktie im September 2012 bei Kursen um 4,9 EUR eine langfristige Hausse. Darin führte ein steiler Bilderbuch-Hausse-Trend den Titel bis zum Juni 2018 auf Tops um 25,8 EUR. Anschließend bildete sich eine (Trading-)Top-Formation heraus und Infineon startete eine (mehrjährige) Zwischenbaisse. In dieser rutschte die Aktie mit Verkaufssignalen in einem Abwärtstrendkanal nach unten weg. Erste Stabilisierungsversuche im Mai 2019 scheiterten und es folgte schließlich der Rutsch auf 13,4 EUR. Seit Juni 2019 kam es bei Infineon erneut zu einer Stabilisierung, welche die Aktie aus dem Abwärtstrendkanal in eine neue Hausse-Bewegung führte. Der Start der Hausse wurde jedoch ab Februar 2020 von der “Corona-Baisse” unterbrochen. Hierbei rutschte Infineon bis auf 10,1 EUR (Baisse-Low) im März 2020. Hier schlug der Titel in eine beschleunigte “V-Recovery” nach oben um, welche in einen neuen Bilderbuch-Hausse-Trend (Trendlinie zurzeit bei 26,0 EUR) mündete. Zuletzt wurde das alte technische Etappenziel von 30,0 EUR überboten. Einerseits weist der aktuelle Hausse-Trend eine hohe technische Qualität auf. Andererseits hat Infineon technischen Rückenwind vom europäischen STOXX 600 Technology-Sektor (zum Jahresstart 2021 Ausbruch auf neue All-Time-Highs). Als Konsequenz bleibt Infineon ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das nächste, mittelfristige technische Etappenziel im Bereich von 34,0 – 35,0 EUR liegen sollte.

