Hurrikan Laura hebt Ölpreise an

Energie: Hurrikan Laura hebt Ölpreise an

Die Vorkehrungen im Vorfeld des Landgangs von Hurrikan Laura, der durchaus zu einem Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 heranwachsen könnte, sind fast so groß wie bei Hurrikan Katrina, der vor genau 15 Jahren schwere Verwüstungen an der US-Golfküste anrichtete. Fast die gesamte Öl- und Gasproduktion im Golf von Mexiko ist bereits geschlossen sowie ein großer Teil der Raffinerien an der Küste. Da sich fast die Hälfte der US-Raffineriekapazitäten dort befindet, ist der Benzinpreis gestern in der Spitze bis auf 1,44 USD je Gallone gestiegen; heute handelt er aber 5% tiefer. Wohl getrieben durch Sorgen um mögliche Produktionsausfälle sind die Brent- und WTI-Ölpreise gestern um bis zu 2% gestiegen. Wenn man die Hurrikans historisch betrachtet, dürfte dieser Anstieg nicht von Dauer sein. Dagegen sollte der Effekt bei den Ölprodukten nicht unterschätzt werden. Die Benzinpreise blieben nach Hurrikan Katrina noch über einen Monat hoch, wozu auch der kurz darauf folgende Hurrikan Rita beitrug. Die Ölpreise waren dagegen trotz länger anhaltender Produktionsausfälle wegen einer geringeren Raffinerie-Nachfrage schnell gefallen. Die Versorgungssituation bei Benzin dürfte auch beim heutigen DOE-Lagerbericht im Fokus stehen. Gestern hat das API seine Schätzungen veröffentlicht, wonach die US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 4,5 Mio. und die Benzinbestände sogar um 6,4 Mio. Barrel gefallen sind. Der Bloomberg-Konsens rechnet mit deutlich geringeren Rückgängen. Wenn man über den Golf von Mexiko berichtet, sollte man die jüngsten Produktionszahlen von Mexiko nicht unerwähnt lassen. Schon vor den Hurrikans ist die Ölproduktion des Landes im Juli erstmals seit 41 Jahren unter 1,6 Mio. Barrel täglich gefallen. Eigentlich wollte Mexiko seine mit der OPEC vereinbarten freiwilligen Produktionskürzungen im Mai und Juni von rund 100 Tsd. Barrel täglich im Juli wieder rückgängig machen. Die (noch) fehlende Angebotsreaktion der Nicht-OPEC-Länder wie den USA ist einer der Gründe für die derzeit überhöhten Ölpreise.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SB3T6N Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Platin läuft Gold aktuell den Rang ab

Gold fällt am Morgen unter 1.920 USD je Feinunze. Diese Marke stellt das alte Rekordhoch vom September 2011 dar, das bis vor einem Monat Bestand hatte, und nun eine erste wichtige Unterstützung ist. Bislang haben sich Rückgänge unter diese Marke als kurzzeitig herausgestellt. Gegenwind erfährt Gold vom hohen Risikoappetit, der sich in steigenden Anleiherenditen und weiter steigenden Aktienmärkten widerspiegelt. Letztere blenden dabei jegliche negative Nachrichten wie das auf ein 6-Jahrestief gefallene US-Verbrauchervertrauen aus und hoffen auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie mittels eines demnächst verfügbaren Impfstoffes. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Bewertung der US-Aktienmärkte schon sehr hoch und bei einigen den Höhenflug antreibenden Tech-Aktien schon astronomisch hoch ist. Trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass Gold in diesem Jahr bislang eine bessere Performance aufweist als Aktien. Während Gold seit Jahresbeginn mit 26% im Plus liegt, beläuft sich der Zuwachs beim S&P 500 auf 7%. Der technologielastige Nasdaq Composite hat inzwischen bei der Performance mit Gold allerdings gleichgezogen.

Während bei Gold eine Beruhigung der ETF-Nachfrage zu beobachten ist – gestern gab es sogar einen leichten Abfluss -, stürzen sich die Anleger verstärkt auf Platin. Anfang der Woche gab es einen Zufluss von 42 Tsd. Unzen. Seit Beginn der Zuflüsse Ende Juli belaufen sich diese auf 360 Tsd. Unzen, seit Jahresbeginn auf 266 Tsd. Unzen. Damit könnte der Platinmarkt in diesem Jahr entgegen der bisherigen Erwartung ein Angebotsdefizit aufweisen. Die Begründung für das starke Kaufinteresse bei den Platin-ETFs liegt auf der Hand: Seit Jahresbeginn liegt Platin mit 4,5% im Minus, ist also in der Preisentwicklung deutlich hinter Gold zurückgeblieben. Dies zeigt sich auch in der relativen Bewertung. Platin ist aktuell rund 1.000 USD je Feinunze billiger als Gold, in der Spitze waren es sogar 1.080 USD. Zuletzt hat sich also eine leichte Aufholjagd eingestellt. Sichtbar war das auch gestern, als Platin gut 1% zulegte, während Gold minimal fiel.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T5G Long Platinum Future Faktor: 3 SB3T9Q Short Platinum Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Globale Stahlproduktion weiter unter Vorjahr

Wie der Weltstahlverband am Montag berichtete, ist die globale Stahlproduktion im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf 152,7 Mio. Tonnen gefallen. Dies ist nach wie vor auf das Coronavirus zurückzuführen. Seit Mai ist in den Produktionsdaten allerdings ein deutlicher Erholungstrend zu erkennen. Im April lag die Stahlproduktion noch rund 13% unter Vorjahr. Dass sich die Produktion spürbar erholt hat, lag fast ausschließlich an China, das im Juli eine rekordhohe Menge Stahl hergestellt hat. Der Anteil Chinas an der globalen Stahlproduktion lag bereits den vierten Monat in Folge bei über 60%. Die Daten für China hatte das Nationale Statistikbüro bereits vor knapp zwei Wochen veröffentlicht. Außerhalb Chinas waren zumeist immer noch hohe Rückgangsraten zu beobachten. So wurden den Daten des Weltstahlverbands zufolge in Indien und Japan, den beiden größten Produzenten hinter China, knapp 25% bzw. 28% weniger Stahl produziert. Ziemlich düster sah es auch in der EU (-24%) und in Nordamerika (-28%) aus. Die Erholung in diesen Ländern/Regionen lässt also noch auf sich warten. Wegen der hohen Stahlproduktion in China wurde in den letzten Monaten auch viel Eisenerz nachgefragt. Dies hat den Preis letzte Woche auf ein 6½-Jahreshoch von 125 USD je Tonne getrieben. Seitdem ist er an der SGX in Singapur um knapp 6% gefallen. Unseres Erachtens besteht weiterer Korrekturbedarf. Die Nachfragedynamik bei Eisenerz sollte abebben, da die chinesische Stahlproduktion in absehbarer Zeit ein Plateau erreichen dürfte. Hinzu kommt, dass die wegen des Coronavirus befürchteten hohen Angebotsausfälle von Eisenerz in Brasilien bislang ausgeblieben sind und Australien seine Produktion kontinuierlich ausweitet.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.