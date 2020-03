Hoffnung auf Stimulierungsmaßnahmen: Ölpreise legen deutlich zu

Energie: Ölpreise legen deutlich zu, OPEC+ vor schwierigen Diskussionen

Die Hoffnung auf koordinierte Stimulierungsmaßnahmen von Zentralbanken und Regierungen zur Abfederung negativer konjunktureller Auswirkungen des Coronavirus gibt den Ölpreisen Auftrieb. Brentöl steigt am Morgen auf 53 USD je Barrel und handelt damit 4,5 USD über dem in der Nacht zu Montag verzeichneten 2½-Jahrestief. Zudem setzt der Markt weiter darauf, dass sich die OPEC+ beim Treffen Ende der Woche auf eine stärkere Produktionskürzung verständigt. Ein Selbstläufer wird dies allerdings nicht. Russland sieht für eine Beteiligung an zusätzlichen Kürzungsmaßnahmen weiterhin keine Veranlassung. Präsident Putin sprach am Wochenende davon, dass Russland mit dem gegenwärtigen Preisniveau gut leben könne. Laut Energieminister Nowak ist an Russland bislang auch kein Vorschlag der OPEC+ für eine zusätzliche Produktionseinschränkung um 1 Mio. Barrel pro Tag herangetragen worden. Die Hauptlast würde also Saudi-Arabien tragen müssen. Die gestern von Reuters und Bloomberg veröffentlichten Umfragen zur OPEC-Produktion lassen schwierige Diskussionen erwarten. Zwar produzierte die OPEC im Februar deutlich weniger Rohöl als im Januar, aber noch immer ca. 700 Tsd. Barrel pro Tag über dem derzeitigen Bedarf. Der Rückgang war allerdings ausschließlich auf Libyen zurückzuführen, wo die anhaltende Blockade von Öleinrichtungen und Häfen die Ölproduktion mittlerweile nahezu zum Erliegen gebracht hat. Ohne Libyen wäre die OPEC-Ölproduktion im Februar sogar gestiegen, weil Nigeria und der Irak ihre Förderung ausgeweitet haben. Beide Länder produzierten deutlich über dem Zielwert, Nigeria sogar über dem Ausgangswert. Saudi-Arabien wird eine derartige Verfehlung auf Dauer kaum dulden und mit einer stärkeren Kürzung seinerseits belohnen wollen, sondern eine strikte Einhaltung der Vorgaben durch alle beteiligten Länder zur Bedingung machen.

Edelmetalle: Gold noch unbeeindruckt von möglichen Lockerungsmaßnahmen

Gold pendelt weiter um die Marke von 1.600 USD je Feinunze und hat sich damit noch nicht so richtig von seinem Absturz am Freitag erholt. Während Gold Ende letzter Woche vom Abverkauf an den Aktienmärkten mit nach unten gezogen wurde, profitierte es gestern nicht von deren starken Anstieg. Die Aktienmärkte in den USA sind gestern Abend förmlich in die Höhe gesprungen, der Dow Jones Industrial Average schloss über 5% fester. Dies lag wohl an der Ankündigung der G7-Finanzminister, heute gemeinsam mit den Zentralbankgouverneuren eine Telefonkonferenz abzuhalten, um das Vorgehen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzustimmen. Koordinierte Zinssenkungen oder fiskalische Ausgaben sind laut einem Medienbericht bislang allerdings noch nicht vorgesehen. EZB-Präsidentin Lagarde sagte in einem vorbereiteten Statement, dass die EZB bereit stehe, soweit erforderlich angemessene und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Die australische Notenbank ist letzte Nacht bereits vorgeprescht und hat die Zinsen schon gesenkt. In den USA preisen die Fed Fund Futures für die nächste Sitzung übernächste Woche mittlerweile eine Zinssenkung von 50 Basispunkten ein. Gold sollte von einer Lockerung der Geld- und möglicherweise auch der Fiskalpolitik profitieren, da dadurch die Inflation angekurbelt werden könnte. Wir sehen den Preis daher gut unterstützt, auch wenn es gestern merkliche ETF-Abflüsse gab.

Industriemetalle: In China zieht die Metallproduktion wieder an

Auch wenn die anfänglichen Gewinne gestern im Laufe des Tages etwas abgeschmolzen sind, hat sich die Stimmung der Marktteilnehmer zuletzt aufgehellt. Heute Morgen ziehen die Metallpreise weiter moderat an, wohl unterstützt durch das Versprechen zahlreicher Notenbanken und Finanzminister, falls notwendig die realwirtschaftlichen Folgen des Coronavirus mittels expansiver Maßnahmen einzudämmen (siehe Edelmetalle oben). Kupfer steigt beispielsweise auf 5.740 USD je Tonne. Aus Angst vor einer möglichen Ansteckung werden aber weiter zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt, so zum Beispiel die CRU-Cesco World Copper Conference in Chile, die in drei Wochen hätte stattfinden sollen. Zuvor wurde schon die LME Asia Week abgesagt, die für Anfang Mai in Hongkong terminiert war.

Während in einigen Teilen der Welt die Unternehmen mit dem Coronavirus kämpfen, ist die chinesische Wirtschaft auf Kurs zurück zur Normalität. Der Verband der chinesischen Buntmetallindustrie sieht für seinen Sektor eine schrittweise Erholung im zweiten Quartal und eine vollständige „Genesung“ im zweiten Halbjahr. Dieser Einschätzung liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Nachfrage nach Metallen in China im zweiten Halbjahr verbessern wird, potenziell unterstützt durch Stimulierungsmaßnahmen der Regierung. Laut einer Umfrage des Verbandes unter 241 Schmelzen haben diese ihre Auslastung mittlerweile wieder auf durchschnittlich 90% erhöht. Sie liegt damit deutlich über der im Stahlsektor, die auf unter 70% taxiert wird. Ein Beispiel für die höhere Kapazitätsauslastung ist der größte chinesische Kupferproduzent: Eigenen Angaben zufolge hat er per Ende letzter Woche seine Minen- und Schmelzaktivitäten vollständig wieder in Betrieb genommen, da die Kupfernachfrage wieder anzieht.

