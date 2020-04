Historische OPEC-Kürzung, aber kein Ende des Preiskriegs

Energie: Historische OPEC-Kürzung, aber kein Ende des Preiskriegs

Am Wochenende wurde eine “historische Einigung” der OPEC mit anderen Ölproduzenten verkündet. Dabei hat man Mexiko eine Ausnahme genehmigt und einer Kürzung um lediglich 100 Tsd. statt 400 Tsd. Barrel täglich zugestimmt, um Kompromissbereitschaft und Entschlossenheit zu demonstrieren. Aber diese Ausnahme dürfte eher die Regel sein. Zum einen zeigt die Tatsache, dass man die Kürzungen vom Oktober 2018 und nicht vom Februar aus “zählt”, wobei insbesondere die Golfstaaten ein höheres Ausgangsniveau haben, und dass man die Kürzungen nur halbherzig mittragen will. Zum anderen sollte man sich daran erinnern, wie schwer der OPEC die Umsetzung der Produktionsquoten in den vergangenen drei Jahren gefallen ist. Eigentlich war die Einhaltung zum größten Teil den ungewollten Produktionsausfällen und einer Übererfüllung seitens Saudi-Arabiens zu verdanken. Und dabei ging es um “lediglich” 1-2 Mio. Barrel, nicht 6, 10 oder 20 Mio. Barrel täglich, die aktuell als koordinierter Produktionsrückgang diskutiert werden. Auch fehlt es an Kontroll- und Strafmechanismen. Doch den wichtigsten Beweis dafür, dass die Vereinbarung zwar eine Waffenruhe, jedoch kein Ende des Preiskrieges markiert, lieferte am Montag Saudi-Arabien selbst, das dem Abkommen Pate stand. Die Verkaufspreise bzw. Rabatte für seine Mai-Öllieferungen, die man mit einer Woche Verspätung verkündet hat, sollte man als Warnzeichen in Richtung anderer Ölexporteure deuten, falls sie nicht einlenken. Für die US-Lieferungen hat man zwar die Preise stark angehoben, was man als Zugeständnis in Richtung US-Präsident Trump deuten sollte. Doch die europäischen Kunden dürfen sich weiterhin über einen massiven Rabatt von 10,25 USD je Barrel ggü. Brent freuen. Die asiatischen Kunden bekommen sogar einen rekordhohen Abschlag von 7,3 USD je Barrel ggü. Oman/Dubai. Im April betrug der Abschlag 3,1 USD und im Februar wurde saudisches Rohöl noch mit einem Aufschlag von 3,7 USD je Barrel gehandelt. Damit läuft der Preiskrieg unterschwellig weiter. Der jüngste Preisanstieg bei Brent (Juni-Future) auf rund 33 USD je Barrel sollte also nicht darüber hinwegtäuschen, dass der eigentliche Ölpreis für einen Großteil der Lieferungen schon jetzt deutlich günstiger ist und weiterhin bleiben wird.

US-Ölproduktion bereits im Sinkflug

Die niedrigen Ölpreise zeigen sichtbar Wirkung bei der US-Ölproduktion. Die US-Schieferölproduktion dürfte laut EIA im April um fast 200 Tsd. auf 8,7 Mio. Barrel täglich sinken, der stärkste Monatsrückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Anzahl aktiver US-Ölbohrungen ist zuletzt laut Baker Hughes um weitere 58 auf nun 502 gesunken, den tiefsten Stand seit Dezember 2016. Noch vor nicht einmal einem Monat lag sie bei 683.

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW7 Long Oil Brent Future Faktor: 2 CJ3D46 Short Oil Brent Future Faktor: -2 CJ8EWY Long Oil WTI Light Crude Faktor: 2 CJ3D4N Short Oil WTI Light Crude Faktor: -2

Edelmetalle: Gold setzt Höhenflug fort

Gold setzt seinen starken Anstieg seit Monatsbeginn fort und klettert heute Morgen auf 1.725 USD je Feinunze. Dies ist der höchste Wert seit November 2012. Seit Anfang April hat sich Gold um rund 150 USD bzw. fast 10% verteuert. Gold in Euro steigt auf ein neues Rekordhoch von über 1.580 EUR je Feinunze. Gold profitiert dabei in erster Linie von der schieren Geldmenge, die derzeit von den Zentralbanken in den Markt gepumpt wird. So hat die US-Notenbank Fed am Donnerstagabend beschlossen, Wertpapiere im Umfang von bis zu 2,3 Bio. USD zu kaufen, darunter auch Ramsch- und High Yield-Papiere. Gold profitiert daneben von den immer größeren Rettungspaketen der einzelnen Länder für deren Wirtschaft, die sich dafür bis über beide Ohren verschulden. So hat sich die Eurogruppe in der Nacht zu Freitag auf ein Hilfspaket unter anderem mit ESM-Kreditlinien im Gesamtumfang von 240 Mrd. EUR (bis zu 2% des BIP) verständigt. Mit dem Abbau dieser sich auftürmenden Schuldenberge werden wohl Generationen beschäftigt sein. Da verwundert es nicht, dass Gold als wertstabile Anlage gefragt ist. Dies macht sich weiterhin in umfangreichen ETF-Zuflüssen bemerkbar. Seit Monatsbeginn wurden die Bestände der von Bloomberg erfassten Gold-ETFs bereits um 77 Tonnen aufgestockt. Im Gegensatz zu den ETF-Investoren sind die spekulativen Finanzanleger noch nicht wieder auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Laut CFTC-Statistik haben sie ihre Netto-Long-Positionen in der Woche zum 7. April nahezu unverändert beibehalten. Das heißt, der jüngste Preisanstieg von Gold ist nicht spekulativ getrieben, sondern hat „Hand und Fuß“. Damit könnte er auch nachhaltig sein. Fast genauso sieht es bei Silber aus: Es wird von Gold mit nach oben gezogen und steigt heute auf 15,6 USD je Feinunze. Während sich die Silber-ETFs ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen (sie verzeichnen seit Monatsbeginn Zuflüsse von knapp 280 Tonnen), haben sich die spekulativen Finanzanleger in der letzten CFTC-Berichtswoche wieder etwas zurückgezogen.

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLN Long Gold Future Faktor: 3 CJ7RLH Short Gold Future Faktor: -3 CJ7RL3 Long Silver Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silver Future Faktor: -4

Industriemetalle: Gute chinesische Daten geben Preisen spürbar Auftrieb

Angeführt von Kupfer starten die Industriemetalle sehr fest in die nachösterliche und ebenfalls kurze Handelswoche. Kupfer steigt zeitweise um 3,5% auf ein 4-Wochenhoch von 5.200 USD je Tonne. Die anderen Metalle legen um 1-3% zu. Dabei hat Aluminium zumindest kurzfristig wieder die Marke von 1.500 USD je Tonne zurückerobert. Auftrieb erhalten die Preise von überraschend guten chinesischen Konjunkturdaten: Der chinesischen Zentralbank zufolge wurden im März wie auch im gesamten ersten Quartal im großen Stil neue Kredite vergeben. Die gesamte Kreditvergabe lag bei rund 11 Bio. CNY (umgerechnet knapp 1,6 Bio. USD) und damit fast 30% über dem Vorjahresniveau. Dies ist Ausdruck der aggressiven politischen Unterstützung der Wirtschaft und ein Zeichen dafür, dass das Finanzsystem in China auch während der Corona-Krise funktioniert hat. Auftrieb erhalten die Metallpreise auch durch überraschend starke chinesische Handelsdaten. Wie die Zollbehörde heute Morgen berichtete, sind im März die gesamten Importe im Vergleich zum Vorjahr kaum gefallen und der Rückgang der Exporte war deutlich kleiner als vom Markt erwartet. Dies deutet auf eine Normalisierung der Lage hin. Dies spiegelt sich auch bei den Metallen wider: Gemäß den Daten der Zollbehörde hat China im März rund 440 Tsd. Tonnen Kupfer importiert, knapp 13% mehr als im Vorjahr. Die Einfuhren im ersten Quartal lagen 9% über Vorjahr. Die Importe von Kupfererz und -konzentrat lagen sowohl im März als auch im ersten Quartal fast exakt auf Vorjahresniveau. Das gleiche Bild ergibt sich bei Eisenerz: Hiervon hat China ebenfalls genauso viel eingeführt wie in den vergleichbaren Vorjahreszeiträumen (85,9 Mio. Tonnen im März und 262,7 Mio. Tonnen im ersten Quartal).

