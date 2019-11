Goldpreis kämpft weiter um die Marke von 1.450 USD je Feinunze

Energie: OPEC und Russland uneins über Verlängerung der Produktionskürzungen

Brent handelt am Morgen kaum verändert bei knapp 64 USD je Barrel. Gasöl kostet 590 USD je Tonne. Neben den laufenden Handelsgesprächen schaut der Ölmarkt auch bereits auf das in einer Woche stattfindende “OPEC+”-Treffen. Die russischen Ölproduzenten haben sich gestern auf eine gemeinsame Linie für das Treffen verständigt. Die gegenwärtigen Produktionskürzungen sollen dabei wie geplant noch bis März 2020 laufen. Über eine Verlängerung wollen sie allerdings erst am Ende des ersten Quartals 2020 entscheiden. Zudem sollen Erdgaskondensate von den Kürzungen ausgenommen werden. Noch ist nicht klar, ob Russlands Energieminister Nowak diese Position beim Treffen mit den Vertretern der OPEC in Wien 1:1 vertreten wird. Nowak war gestern bei den Gesprächen der Ölunternehmen anwesend. Insbesondere die Absage einer vorzeitigen Verlängerung der Produktionskürzungen dürfte bei der OPEC auf wenig Gegenliebe stoßen. Ansonsten kristallisiert sich für die Sitzung in der kommenden Woche eine Beibehaltung der gegenwärtigen Produktionskürzungen als wahrscheinlichster Ausgang heraus. Dies würde einem OPEC-Komittee zufolge bereits ausreichen, damit der Ölmarkt im nächsten Jahr ausgeglichen ist. Ein Überschuss im ersten Halbjahr soll dabei durch ein Defizit in der zweiten Jahreshälfte ausgeglichen werden. Diese Sichtweise deckt sich nicht mit Prognosen der Internationalen Energieagentur, die bei aktueller OPEC-Produktion für das erste Halbjahr einen massiven Überschuss und für das zweite Halbjahr einen ausgeglichenen Markt vorhersagen. Von daher droht in den ersten Monaten 2020 ein Preisrutsch. Die im Laufe des Tages zur Veröffentlichung anstehenden Produktionsumfragen von Reuters und Bloomberg dürften ebenfalls zeigen, dass die OPEC im November deutlich mehr produzierte als Anfang 2020 benötigt wird.

Edelmetalle: Goldpreis kämpft weiter um die Marke von 1.450 USD je Feinunze

Seit bereits drei Wochen kämpft der Goldpreis mit der Marke von 1.450 USD je Feinunze. Gestern konnte Gold diese psychologisch wichtige Marke nach einem kurzen Schwächeanfall erneut verteidigen. Auf der einen Seite belasten die von Rekordhoch zu Rekordhoch steigenden US-Börsen – Gold wird angesichts guter Anlegerstimmung dann weniger als sicherer Hafen gesucht – und der stärkere US-Dollar. Auf der anderen Seite bleiben die Realzinsen in der Eurozone negativ und in den USA sehr niedrig, was Gold als Kapitalschutz weiterhin attraktiv macht. Die Gold-ETFs haben zuletzt wieder Zuflüsse verzeichnet. Auch bleiben angesichts schwelender Handelskonflikte viele Konjunkturrisiken. Eine schnelle Einigung auf ein erstes Teilhandelsabkommen zwischen den USA und China ist nun sogar weniger wahrscheinlich geworden, nachdem US-Präsident Trump am Mittwoch Gesetze zur Stärkung der Demokratiebewegung in Hong Kong unterzeichnet hat, die auf starke Ablehnung seitens Chinas stießen. Es bleibt abzuwarten wie die US-Aktienmärkte heute auf die jüngste Schwäche der asiatischen Börsen reagieren. Denn gestern waren die US-Börsen wegen des Erntedankfestes geschlossen.

Während der Goldpreis das Preisniveau von 1.450 USD noch verteidigen kann, fällt der Silberpreis erneut unter 17 USD je Feinunze. Hier könnte die Nachricht belasten, dass drohende Kürzungen der Steuervergünstigungen auf Investitionen in Solaranlagen in den USA von derzeit 30% zu einer schwächeren Nachfrage aus diesem wichtigen Sektor in den kommenden Jahren führen könnten. Ohne eine Verlängerung der Vergünstigungen durch den US-Kongress würden diese im nächsten Jahr spürbar sinken.

Industriemetalle: Globale Stahlproduktion geht weiter zurück

Gemäß Daten des Weltstahlverbands ist die globale Stahlproduktion im Oktober den zweiten Monat in Folge im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Das Minus betrug diesmal 2,8%. Auf Tagesbasis wurde die geringste Menge seit Dezember produziert. Zum Rückgang auf 151,5 Mio. Tonnen trugen alle Regionen und fast alle Länder bei. Insbesondere in den asiatischen Ländern wie Indien, Japan, Südkorea und Taiwan waren die Produktionsrückgänge ausgeprägt. Auch die EU als Ganzes verzeichnete ein deutliches Minus. Grund für die geringere Stahlproduktion weltweit dürfte das schwache Wirtschaftswachstum sein, das auch die Stahlnachfrage beeinträchtigt. Wegen der starken Ausweitungen im ersten Halbjahr liegt die globale Stahlproduktion nach zehn Monaten noch 3,2% über dem vergleichbaren Vorjahresniveau. Sie ist somit nach wie vor auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch. Die hohe Stahlproduktion hat in diesem Jahr die Eisenerznachfrage unterstützt. Der Eisenerzpreis wurde unseres Erachtens aber in erster Linie durch die Entwicklungen auf der Angebotsseite beeinflusst. Die Aussicht auf ein wieder höheres Angebot, nachdem die Ausfälle in Australien überwunden wurden und die zwangsweise stillgelegten Minen in Brasilien schrittweise wieder in Betrieb genommen werden, hat seit August zu einer deutlichen Korrektur des Eisenerzpreises geführt. Aktuell notiert der nächstfällige Futures-Kontrakt an der SGX in Singapur bei knapp 86 USD je Tonne. Da der seewärtige Eisenerzmarkt unseres Erachtens auf dem Weg zurück ins Gleichgewicht ist, sollte der Preis im nächsten Jahr weiter korrigieren.

