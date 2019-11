Goldnachfrage in China bleibt schwach

Energie: Steigende Ölpreise sollten OPEC nicht auf falsche Fährte führen

Die Ölpreise profitieren weiter vom zunehmenden Optimismus der Marktteilnehmer auf ein näherrückendes erstes (Teil-)Handelsabkommen zwischen den USA und China. Brent steigt im Zuge dessen auf ein 2-Monatshoch von 64,4 USD je Barrel, WTI notiert noch knapp unter dem Hoch von letzter Woche. Gasöl nähert sich der Marke von 600 USD je Tonne. Auch ein vom API berichteter unerwartet kräftiger Anstieg der US-Rohölvorräte um 3,6 Mio. Barrel belastete die Preise über Nacht kaum. Mit den höheren Ölpreisen verringert sich der Druck auf die OPEC zu weitergehenden Produktionskürzungen. Dies könnte sich für die OPEC mit Blick auf das sich abzeichnende Überangebot allerdings als fatal erweisen. Morgen wollen sich in Russland die dortigen Ölproduzenten mit Energieminister Nowak treffen, um über die russische Position beim bevorstehenden Treffen der OPEC+ zu diskutieren. Am wahrscheinlichsten ist dabei die Verständigung auf eine Beibehaltung der gegenwärtigen Produktionskürzungen. Eine Einigung auf eine stärkere Drosselung der Produktion ist dagegen unwahrscheinlich. Somit dürfte die Hauptlast des Marktausgleichs weiterhin von Saudi-Arabien zu tragen sein. Aufgrund des bevorstehenden Börsengangs von Saudi Aramco hat Saudi-Arabien kaum eine andere Wahl, will es keinen neuerlichen Preisrückgang wie im Dezember 2018 riskieren. Für weitergehende Kürzungen verlangt Saudi-Arabien allerdings eine vollständige Umsetzung der zugesagten Produktionskürzungen von allen beteiligten Länder. Die Ölproduktion im größten Ölfeld Kasachstans ist aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten derzeit um mehr als die Hälfte reduziert. Dies dürfte die kasachische Ölproduktion im November deutlich unter das im Kürzungsabkommen vorgegebene Ziel drücken.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Goldnachfrage in China bleibt schwach

Gold ist gestern kurzzeitig auf 1.450 USD je Feinunze gefallen, da Optimismus im Handelsstreit aufkam und der US-Dollar vorübergehend etwas aufwertete. Da der Dollar später wieder auf sein Ausgangsniveau zurückfiel, hat Gold seine Verluste wieder aufgeholt. Den Handel hat es sogar mit einem kleinen Plus bei 1.460 USD beendet, wo es in etwa auch heute Morgen noch notiert. Positive Äußerungen zum Handelsstreit von US-Präsident Trump über Nacht sind interessanterweise an Gold abgeprallt. Laut Trump liegt ein Handelsabkommen mit China „in den letzten Zügen“. Demnach „läuft es sehr gut“, er zögere den Abschluss aber hinaus, um bessere Bedingungen für die USA herauszuschlagen. Ob sich China darauf einlässt, ist unseres Erachtens fraglich. Es besteht die Gefahr, dass ein „Phase-1-Abkommen“ gar nicht zustande kommt, falls Trump es zu weit treibt.

Daten der Hongkonger Statistikbehörde zufolge hat China aus Hongkong im Oktober netto nur 10,8 Tonnen Gold importiert, 63% weniger als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn liegen die Einfuhren nur etwa halb so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Dies mag auch mit den Protesten in der ehemaligen britischen Kronkolonie zusammenhängen, die Zahlen bestätigen unseres Erachtens aber in erster Linie die seit Monaten schwache Goldnachfrage Chinas. Denn auch aus der Schweiz hat China zuletzt deutlich weniger Gold importiert als im letzten Jahr. Um die Goldnachfrage wieder spürbar zu beleben, müssen die Goldpreise in China wohl noch merklich korrigieren.

Industriemetalle: weiterer Rückgang der physischen Aluminiumprämien

Anhaltender Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Metallpreisen gestern moderaten Auftrieb gegeben. Kupfer legte leicht auf über 5.900 USD je Tonne zu, Aluminium verteuerte sich etwas auf 1.760 USD je Tonne. In Anbetracht der zuletzt vermehrt positiven Nachrichten zum Handelsstreit fällt die Preisreaktion der Industriemetalle unseres Erachtens verhalten aus. Anscheinend ist der Markt nicht mehr bereit, Vorschusslorbeeren zu verteilen und wartet auf ein greifbares Ergebnis.

Wegen des einwöchigen Streiks der kanadischen Eisenbahn hat ein großer Aluminiumproduzent „force majeure“ für seine Lieferungen aus Kanada erklärt. Die Lieferausfälle sollten aber begrenzt bleiben, da die Eisenbahn wahrscheinlich heute wieder ihren normalen Betrieb aufnimmt. Das in Kanada produzierte Aluminium wird hauptsächlich in die USA transportiert. Die vorübergehenden Ausfälle könnten den seit Mitte Oktober zu beobachtenden Rückgang der physischen Prämien in den USA jedoch kurzzeitig stoppen. Schon etwas länger fallen die physischen Prämien in Europa und in Japan. Wir führen dies in erster Linie auf die schwache Aluminiumnachfrage zurück, vor allem in der Autoindustrie. Wohl auch deshalb haben die Aluminiumproduzenten die Verhandlungen mit ihren japanischen Kunden über die nächste Quartalsprämie mit einem niedrigeren Angebot gegenüber dem laufenden Quartal eröffnet. Die geforderten 92 USD je Tonne liegen aber fast 40% über dem Prämienniveau am Kassa-Markt. Das letzte Wort dürfte hier noch nicht gesprochen sein.

