Energie – Saudi-Arabien kein zuverlässiger Öllieferant mehr? Die Ölpreise stehen vor einem kräftigen Wochengewinn von 3-4 Prozent. Brent handelt bei 61,5 USD je Barrel auf dem höchsten Stand seit Ende September. Die Nachfragesorgen sind nach den zuletzt optimistischen Äußerungen aus China und den USA zum Fortgang der Handelsgespräche etwas in den Hintergrund getreten. Stattdessen rückt das Angebot wieder stärker in den Fokus, das im laufenden Quartal eher knapp ist. Der jüngste Rückgang der US-Lagerbestände legte Zeugnis darüber ab. Laut dem Chef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, Setschin, ist der Status von Saudi-Arabien als absolut zuverlässiger Öllieferant nach den jüngsten Angriffen auf Öleinrichtungen in Frage gestellt. Dies könnte am Markt dazu führen, das vorschnelle Auspreisen der Risikoprämie nach den Anschlägen zu überdenken, zumal weitere derartige Anschläge in Saudi-Arabien oder anderen Ländern der Region nicht auszuschließen sind. Russland scheint sich für diesen Fall als zuverlässiger Produzent in Erinnerung rufen zu wollen. Entgegen der Zusage von Energieminister Nowak wird Russland wohl auch im Oktober die vereinbarte Produktionskürzung nicht vollständig umsetzen. Laut Daten des russischen Energieministeriums lag die Fördermenge in den ersten drei Oktoberwochen bei umgerechnet 11,237 Mio. Barrel pro Tag. Das entspricht einer Kürzung um 181 Tsd. Barrel pro Tag gegenüber dem Referenzniveau. Russland hatte sich im Rahmen des “OPEC+”-Abkommens zu einer Rücknahme um 228 Tsd. Barrel pro Tag verpflichtet. Diese wurde bislang nur zwischen Mai und Juli erreicht, als die Ölproduktion wegen der Verschmutzung der Druschba-Ölpipeline gedrosselt werden musste. Die mangelhafte Umsetzung durch einige Länder dürfte die notwendige Ausweitung der Produktionskürzungen im nächsten Jahr erschweren.

Edelmetalle – Gold wieder über 1.500 USD, weiterhin gedämpfte Nachfrage in China: Gold stieg gestern während der letzten Pressekonferenz von EZB-Präsident Draghi wieder über die Marke von 1.500 USD je Feinunze. Gold in Euro kostet wieder mehr als 1.350 EUR je Feinunze. Draghi betonte die Abwärtsrisiken für die Konjunktur und verwies dabei auf die Abschwächung des Dienstleistungssektors. Draghis Nachfolgerin Lagarde dürfte die Geldpolitik zunächst nicht weiter lockern, um die Kritiker im EZB-Rat zu besänftigen. Im kommenden Frühjahr rechnen wir wegen der zu optimistischen Wachstumsprognose und der zu niedrigen Inflation allerdings mit einer nochmaligen Senkung des Einlagensatzes und einer Anhebung der monatlichen Anleihenkäufe.

China hat im September lediglich 11,8 Tonnen Gold aus Hongkong importiert. Das war etwas weniger als im bereits schwachen Vormonat und lag nur geringfügig über dem ebenfalls schwachen Vorjahresniveau. Seit Jahresbeginn belaufen sich die chinesischen Goldeinfuhren via Hongkong auf gut 220 Tonnen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es fast doppelt so viel. Sofern die Importe im vierten Quartal nicht merklich anziehen, laufen sie auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 hinaus. Zwar könnten die anti-chinesischen Proteste in Hongkong die Importtätigkeit beeinträchtigt haben. Doch auch die Einfuhren über die Schweiz waren in diesem Jahr bislang ausgesprochen schwach. Wie es scheint, führt der unsichere Konjunkturausblick und der anhaltende Handelskonflikt zu Kaufzurückhaltung bei den chinesischen Konsumenten. Die schwächere Konsumentennachfrage in China und auch in Indien wird aktuell durch eine robuste Investmentnachfrage kompensiert. Zudem kaufen die Zentralbanken unverändert große Mengen Gold.

Industriemetalle – Aluminiumpreis bleibt trotz drohender Überversorgung unterstützt: Zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise 2009 dürfte die Nachfrage nach Aluminium in diesem Jahr nach übereinstimmender Meinung führender Produzenten zurückgehen. Nach Einschätzung von Norsk Hydro sei vor allem die Nachfrage außerhalb Chinas um 1-2% rückläufig, weshalb auch die weltweite Nachfrage um bis zu 0,5% fallen dürfte. Ähnlich pessimistisch sah es zuletzt Alcoa. Doch auch die Produktion hat sich verlangsamt. Die weltweite Tagesproduktion war nach Einschätzung des Internationalen Aluminium Instituts (IAI) in den vergangenen zwei Monaten mit rund 172 Tsd. Tonnen so niedrig wie seit Ende 2017 nicht mehr. Deshalb dürfte der globale Aluminiummarkt trotz der Konjunktur- und Nachfrageabkühlung erneut ein Defizit von 1-1,5 Mio. Tonnen verzeichnen. Im nächsten Jahr droht dem Markt jedoch nach Einschätzung von Norsk Hydro eine Überversorgung. Während die Angebots-/Nachfragesituation außerhalb Chinas eher ausgeglichen bleiben sollte, rechnet man in China bei einem eher schwächeren Nachfragezuwachs mit einer weiteren starken Ausweitung der Produktion um 4-6%. Daher dürften die chinesischen Exporte insbesondere von halbfertigen Aluminiumprodukten extrem hoch bleiben. In den ersten neun Monaten des Jahres hat China nach Zoll-Informationen mit 4,37 Mio. Tonnen 2,8% mehr Aluminium und Aluminiumprodukte als im Vorjahr exportiert. Auch sollte der Rückgang der LME-Lagerbestände nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein großer Teil der Bestände außerhalb der LME-Lagerhäuser gehalten wird und daher die Verfügbarkeit ausreichend bleibt. Trotz dieser Hiobsbotschaften rechnen wir mit einem eher stabilen Preisverlauf auch in den kommenden Monaten. Ausschlaggebend dürfte eine Verknappung des Angebots außerhalb Chinas – in Australien und Neuseeland sollten in den kommenden Monaten einige große Aluminiumschmelzen geschlossen werden – und eine langsamere Ausweitung der Produktion in China als “befürchtet” sein.