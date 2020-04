Gold weiter stark nachgefragt

Edelmetalle: Gold weiter stark nachgefragt, Silbermarkt weiter im Überschuss

Gold ist gestern um 1,7% gestiegen und handelt wieder über der Marke von 1.700 USD je Feinunze. Gold in Euro hat sogar etwas stärker zugelegt und kostet heute Morgen knapp 1.590 EUR je Feinunze. Damit ist es in Schlagdistanz zum Rekordhoch von vor einer Woche. Die EZB hat ihre Anforderungen an Sicherheiten weiter gelockert und akzeptiert nun auch Ramsch-Anleihen, sofern diese am 7. April noch einen Investment Grade-Statuts hatten. Daneben schnüren viele Regierungen weitere Hilfspakete von Milliarden und Abermilliarden für ihre Wirtschaft, wodurch die ohnehin schon hohen Schuldenberge der Länder noch weiter steigen. Dies macht Gold als wertstabile Anlage attraktiv. Daher verwundert es nicht, dass Gold weiter stark nachgefragt ist. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichnen mittlerweile seit 23 Börsentagen ununterbrochen Zuflüsse. Sie sind damit auf dem Weg, die Rekordstrecke vom Januar und Februar (28 Tage) zu übertreffen. Gestern sind den Gold-ETFs 14,5 Tonnen zugeflossen, seit Monatsbeginn summieren sich die Zuflüsse auf 142 Tonnen.

Silber wurde gestern von Gold mit nach oben gezogen und handelt wieder über der Marke von 15 USD je Feinunze. Das Silver Institute hat gestern Abend seinen „World Silver Survey 2020“ veröffentlicht. Demnach wies der globale Silbermarkt 2019 das vierte Jahr in Folge einen Angebotsüberschuss auf. Dieser fiel etwas größer aus als im Vorjahr (31,3 Mio. Unzen bzw. gut 970 Tonnen), da die Silbernachfrage insgesamt betrachtet kaum angezogen hat und das Angebot leicht ausgeweitet wurde. Für dieses Jahr sieht das Silver Institute wegen der Corona-Pandemie große Unsicherheiten für einen Ausblick. Es erwartet, dass die industrielle Nachfrage in allen wesentlichen Bereichen wegen der schwachen Weltwirtschaft zurückgeht. Die Investmentnachfrage soll dagegen deutlich steigen und ihr schon hohes Niveau des Vorjahres noch übertreffen. Da zudem das Angebot merklich sinken soll, dürfte der Angebotsüberschuss 2020 um gut die Hälfte abgebaut werden (auf 14,7 Mio. Unzen bzw. knapp 460 Tonnen). Preislich betrachtet soll Silber später im Jahr gegenüber Gold aufholen – eine Ansicht, die wir teilen.

Industriemetalle: Angebotsüberschüsse soweit das Auge reicht

Das World Bureau of Metal Statistics (WBMS) hat gestern für viele Metallmärkte hohe Angebotsüberschüsse in den ersten beiden Monaten des Jahres berichtet. Diese reichen von 20 Tsd. Tonnen (Nickel) bis hin zu gut 680 Tsd. Tonnen (Aluminium). Alle waren größer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bzw. vor einem Jahr waren die Märkte noch im Defizit. Das Coronavirus grassierte im Januar und Februar noch überwiegend nur in China. Dennoch türmten sich die Überschüsse schon in diesem Zeitrahmen auf. Ab März war dann nach und nach auch der Rest der Welt betroffen. Da mittlerweile allerdings auch die Metallproduktion gedrosselt wurde und so der Rückgang der Metallnachfrage etwas aufgefangen wird, müssen die Überschüsse unseres Erachtens nicht unbedingt weiter deutlich steigen. Abgebaut werden sie jedoch auch nicht. Bei Zink betrug der Überschuss den WBMS-Daten zufolge über 120 Tsd. Tonnen. Für Blei wurde dagegen noch ein moderates Defizit von 25 Tsd. Tonnen ausgewiesen. Gemäß Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) waren die Zink- und Bleimärkte in den ersten beiden Monaten des Jahres sogar noch besser versorgt. Die ILZSG taxiert den Angebotsüberschuss bei Zink auf 188 Tsd. Tonnen und gibt für Blei einen kleinen Überschuss von 16 Tsd. Tonnen an. Vorgestern hatte ein großer Industrie- und Edelmetallproduzent seine Marktschätzungen zum Beispiel für Nickel und Kupfer erneut revidiert: Er erwartet in diesem Jahr nun noch höhere Angebotsüberschüsse als zuvor (149 Tsd. Tonnen bei Nickel, 80 Tsd. Tonnen bei Kupfer). Dies spricht unseres Erachtens gegen eine nachhaltige Erholung der Metallpreise. Die seit gestern zu beobachtenden Preisanstiege sehen wir nur als ein kurzfristiges Durchatmen, nachdem sich die Lage am Ölmarkt vorerst offenbar etwas beruhigt hat.

