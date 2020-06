Gold vor US-Inflationsdaten und Fed-Entscheid deutlich erholt

Energie: EIA rechnet schon kurzfristig mit einem massiven Defizit am Ölmarkt

Aktuell scheint das Interesse des Marktes vor allem der US-Ölsorte WTI zu gelten. Dies ist allerdings nicht nur ihrer extrem hohen Preisvolatilität – während der Mai-Future für WTI auf Minus 40 USD je Barrel absackte, lag das Tief beim entsprechenden Brentöl-Terminkontrakt bei über 16 USD je Barrel – und einer deutlich größeren Verfügbarkeit und Häufigkeit der Daten geschuldet. Auch ist der Preis eher entscheidend für die Schieferölindustrie, die trotz der aktuellen “Übermacht” der OPEC langfristig der wichtigste Grenzproduzent bleiben dürfte, der den Preisverlauf diktieren wird. Trotz des massiven Preisanstiegs – auch nach dem jüngsten Rückgang handelt WTI über 38 USD – scheint die US-Schieferölindustrie noch nicht über den Berg zu sein. Die US-Energiebehörde EIA rechnet in ihrem jüngsten Kurzfristausblick damit, dass die US-Ölproduktion von 11,4 Mio. im Mai auf 10,6 Mio. Barrel täglich im März 2021 fallen wird. Gleichzeitig erwartet die EIA, dass die US-Nachfrage im 3. Quartal mit 18,4 Mio. Barrel täglich nur noch 11% niedriger ist als im Vorjahreszeitraum. Dies dürfte mit dazu beitragen, dass die globalen Rohöllagerbestände schon ab Juni dieses Jahres bis Ende 2021 um durchschnittlich 2,5 Mio. Barrel täglich abgebaut werden, eine massive Angeboteinengung über einen sehr langen Zeitraum. Laut EIA lagen die Lagerbestände per Ende Mai allerdings 1,4 Milliarden Barrel höher als noch zu Jahresbeginn. Erst Ende 2021 wäre dieser Lageraufbau bei den genannten Annahmen wieder rückgängig gemacht. Auch scheint der Nachfrageoptimismus angesichts hoher Arbeitslosigkeit und Verunsicherung in Bezug auf Flug- und Schiffsreisen etwas optimistisch. Ein weiteres Indiz für die Nachfrage erwarten wir heute vom wöchentlichen Lagerbericht des US-Energieministeriums. Der gestrige API-Bericht zeigte einen massiven Anstieg der Rohölvorräte um 8,42 Mio. Barrel in der letzten Woche. Der Blomberg-Konsens rechnet mit einem Rückgang um 1,85 Mio. Barrel. Aus unserer Sicht ist der kurzfristige Optimismus am Ölmarkt überzogen.

Edelmetalle: Gold vor US-Inflationsdaten und FED-Entscheid deutlich erholt

Der Goldpreis ist gestern auf 1.720 USD je Feinunze gestiegen, wo er auch am Morgen notiert. Die großen Verluste vom letzten Freitag, als der Preis im Anschluss an die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten bis auf 1.670 USD fiel, wurden damit wieder aufgeholt. Auftrieb erhält Gold von einer Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten. Erstmals seit knapp drei Wochen gab es an den US-Aktienmärkten einen nennenswerten Rücksetzer. Auch Anleihen waren wieder stärker gefragt, was sich in einem Rückgang der Renditen niederschlug. Heute werden in den USA die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht. Die Inflationsrate soll bei 0,3% verharren. Dadurch liegt der für Gold wichtige Realzins wieder über Null. Kurzfristig haben die Lockdown-Maßnahmen disinflationäre Auswirkungen. Allerdings sind die Daten mit Vorsicht zu genießen, da wegen des Lockdown mitunter keine Preismessung möglich war. Die beispiellose Ausweitung der Zentralbankliquidität zeigt sich bislang vor allem in steigenden Vermögenspreisen. So notiert der Nasdaq Composite trotz des schweren Wirtschaftseinbruchs mittlerweile auf einem Allzeithoch und die anderen wichtigen US-Aktienindizes liegen nur noch knapp darunter. Der dort eingepreiste Optimismus deckt sich allerdings in keiner Weise mit den Konjunkturdaten. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed die Ergebnisse ihrer 2-tägigen geldpolitischen Beratungen bekannt. Im Anschluss daran hält Fed-Chairman Powell eine virtuelle Pressekonferenz. Der geldpolitische Kurs dürfte dabei bekräftigt werden. Sollte Powell den Optimismus der Finanzmärkte hinsichtlich einer V-förmigen Konjunkturerholung dämpfen, könnten die Aktienmärkte daraufhin unter Druck geraten. Hiervon würde Gold profitieren. Zwangsverkäufe zur Generierung von Liquidität wie im März dürften weniger auftreten, da das spekulative Interesse bei Gold vergleichsweise gering ist.

Industriemetalle: Angebotssorgen treiben Eisenerzpreis nach oben

Der Eisenerzpreis hat zu Wochenbeginn einen weiteren Satz nach oben gemacht: An der SGX in Singapur ist der nächstfällige Futures-Kontrakt (Juni) um knapp 4% gestiegen. Zeitweise notierte er bei über 105 USD je Tonne auf dem höchsten Stand seit letztem August. Aktuell kostet die Tonne Eisenerz nicht viel weniger. Der mittlerweile seit Anfang Mai zu beobachtende Preisanstieg wurde von Angebotssorgen befeuert, die am Wochenende neue Nahrung erhalten haben: Ein brasilianisches Arbeitsgericht hat einen Produktionsstopp im „Itabira“-Minenkomplex des weltweit größten Eisenerzproduzenten angeordnet, nachdem dort fast 200 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Minenkomplex steht für rund 10% der gesamten Eisenerzproduktion des Unternehmens und produziert laut Unternehmensangaben 2,7 Mio. Tonnen pro Monat. Noch ist nicht klar, wie lange dort nicht produziert werden darf. Das Minenunternehmen zeigt sich trotz des Produktionsstopps zuversichtlich und hat seine Schätzung für die konzernweite Eisenerzproduktion in diesem Jahr ausdrücklich bestätigt. Im April hatte das Unternehmen seine diesjährige Produktionsprognose auf 310-330 Mio. Tonnen zurückgenommen und darin eigenen Angaben zufolge einen Puffer für Corona-bedingte Ausfälle eingebaut. Viele Marktbeobachter sind bislang davon ausgegangen, dass der seewärtige Markt im zweiten Halbjahr deutlich überversorgt ist. Dies scheint unseres Erachtens auch noch möglich. Zwar stottert die Produktion in Brasilien, dafür läuft sie in Australien, dem weltweit größten Eisenerzproduzenten auf Länderebene, aber offenbar auf Hochtouren. So wurde im Mai über den Hafen von Port Hedland eine rekordhohe Menge Eisenerz für diesen Monat verschifft. Wir halten den Eisenerzpreis für zu hoch.

