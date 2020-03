Gold vor größtem Wochengewinn seit mehr als 11 Jahren

Energie: Auch die IEA sieht die Ölnachfrage im freien Fall

Trotz des starken Anstiegs am US-Aktienmarkt und eines deutlich schwächeren US-Dollar bleibt der Ölpreis auffällig schwach und fällt heute unter 26 USD je Barrel (Brent). Offensichtlich fällt es dem Ölmarkt im Gegensatz zu den Finanzmärkten schwer, durch die aktuelle Krise hindurchzusehen. Bei dem schieren Ausmaß der Überversorgung ist dies allerdings nur allzu verständlich. So hat gestern der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) Birol verlauten lassen, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr um bis zu 20 Mio. Barrel täglich bzw. 20% fallen könnte, weil weltweit drei Milliarden Menschen “eingesperrt” seien. Hinzu kommt der Preiskrieg der OPEC gegen die anderen Ölproduzenten, wobei Saudi-Arabien und seine Alliierten bereits im April ihre Produktion um über 3 Mio. Barrel täglich erhöhen wollen. Birol rief deshalb Saudi-Arabien auf, die Produktion nicht noch weiter zu erhöhen und zur Stabilisierung des Ölmarktes beizutragen. Doch wir halten es für fraglich, dass sich Saudi-Arabien so einfach vom erst kürzlich gewählten “Pfad der Rache” abbringen lässt. Zwar dürfte der weltgrößte Ölimporteur China jetzt weit über dem eigentlichen Bedarf Rohöl importieren und seine strategischen Reserven befüllen. Auch sollte die Dieselnachfrage nicht mehr allzu stark sinken und der günstige Benzinpreis die Konsumenten entlasten. Doch das alles ist angesichts des nun auch von der IEA bescheinigten beispiellosen Nachfrageeinbruchs und des daraus resultierenden massiven Überangebots lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. In Kürze dürfte die Frage nach freien vorhandenen Lagerkapazitäten immer lauter klingen, weil sich die Lager bei diesem Überschuss recht schnell füllen sollten. Die am Mittwoch veröffentlichte US-Lagerstatistik zeigte bei Rohöl lediglich einen Anstieg um 1,6 Mio. Barrel ggü. der Vorwoche. Doch die ersten richtigen Auswirkungen der Freizügigkeitseinschränkungen in einigen Bundesstaaten dürften erst im Laufe der kommenden Wochen sichtbar werden. Der Ölpreis dürfte daher unter Druck bleiben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ8EWY Long WTI Oil Future Faktor: 2 CJ3D4N Short WTI Oil Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Edelmetalle: Gold vor größtem Wochengewinn seit mehr als 11 Jahren

Der Goldpreis stieg gestern auf gut 1.640 USD je Feinunze, nachdem das US-Arbeitsministerium für die letzte Woche einen Rekordanstieg der US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung berichtete (siehe Industriemetalle unten). Auch wenn Gold heute 20 USD niedriger notiert, steht es mit einem Zuwachs von mehr als 8% vor dem stärksten Wochengewinn seit Dezember 2008. Während der US-Dollar nach der Veröffentlichung unter Druck geriet und damit Gold Rückenwind verlieh, steckten die US-Aktienmärkte die Daten erstaunlich gut weg. Sie stiegen sogar den dritten Tag in Folge deutlich. Der Dow Jones Industrial Average liegt seit Wochenbeginn mehr als 20% im Plus und verzeichnete den stärksten 3-Tagesanstieg seit 1931. Damit besteht auch kein Anlass mehr zu für den Goldpreis belastenden Zwangsverkäufen. Offensichtlich herrscht am Aktienmarkt Optimismus vor, dass das in dieser Woche verabschiedete 2 Bio. USD-Rettungspaket der US-Regierung den wirtschaftlichen Absturz wird verhindern können. Allerdings wird sich dadurch die US-Staatsverschuldung massiv erhöhen. Hinzu kommen die unlimitierten Anleihekäufe der US-Notenbank. In der Folge dieser Maßnahmen wird das Angebot an US-Dollar in die Höhe schießen, so dass von einer Entankerung der Papiergeldwährungen gesprochen werden kann. Es liegt somit auf der Hand, dass Gold als nicht beliebig vermehrbare Alternativwährung ungeachtet kurzfristiger Preisausschläge von dieser beispiellosen Gelddruckorgie profitieren sollte. Was für den US-Dollar gilt, trifft auch auf den Euro zu. Nicht von ungefähr ist Gold in Euro in dieser Woche bereits wieder nahe an das Rekordhoch von Ende Februar herangekommen.

Silber bei ETF-Anlegern wieder beliebt

Die Silber-ETFs verzeichnen in dieser Woche massive Zuflüsse. Gestern waren es 57 Tonnen, seit Wochenbeginn summieren sich die Zuflüsse auf knapp 560 Tonnen. In den letzten sieben Handelstagen sind es sogar fast 1.000 Tonnen. Offensichtlich erachten die Anleger Silber bei einem Gold/Silber-Verhältnis von zeitweise über 120 als Schnäppchen. Ein ähnliches Anlegerverhalten war auch im Sommer 2019 zu beobachten, als das Gold/Silber-Verhältnis erstmals seit 27 Jahren auf über 90 stieg. Damals verzeichneten die Silber-ETFs im dritten Quartal Zuflüsse von fast 3.000 Tonnen. Dank der ETF-Zuflüsse konnte der Silberpreis seit Mitte März von unter 12 USD auf 14,5 USD je Feinunze zulegen. Das Gold/Silber-Verhältnis verringerte sich auf 111.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 CJ7RL3 Long Silver Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silver Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Preise überraschend immun gegen schwache US-Daten

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche wegen des Coronavirus auf ein noch nie dagewesenes Niveau von 3,3 Mio. nach oben gesprungen. Dies ist ein Vorgeschmack auf die schlechten Konjunkturdaten, die in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht werden. Die US-Wirtschaft (wie auch die vieler anderer Länder) legt also gerade eine Vollbremsung hin. Obwohl die Arbeitslosendaten weit schlechter ausfielen als erwartet, haben die Metallpreise erstaunlicherweise kaum reagiert. Sie haben später sogar leicht zugelegt. Wir warnen jedoch davor, deshalb zu optimistisch zu sein. Wir denken nicht, dass sie sich dauerhaft dem Druck schlechter Konjunkturdaten entziehen können und erwarten in den kommenden Monaten (deutlich) niedrigere Preise.

Relativ robust haben sich in den letzten Wochen die Stahlpreise gezeigt. Dies dürfte daran liegen, dass Industriekreisen zufolge einige Großhändler und Endkonsumenten zuletzt noch größere Mengen Stahl geordert haben, da sie in der Zukunft Lieferschwierigkeiten erwarten. So rechnen viele Stahlkäufer mit logistischen Problemen im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus in Europa. Zudem drosseln immer mehr Stahlhersteller ihre Produktion – sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Wie stark sich dies in der Statistik des Weltstahlverbands niederschlägt, ist noch nicht klar. Denn während viele Länder gerade herunterfahren, ist China schon wieder auf dem Weg zurück zum Normalniveau. Eine steigende Stahlproduktion dort – sie war im Februar gemäß Daten des Weltstahlverbands auf Tagesbasis um 5,1% gegenüber Januar gefallen – könnte die Rückgänge andernorts ausgleichen. China stand im Februar für 53% der weltweiten Stahlproduktion.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7G Long Copper Future Faktor: 3 CU54EW Short Copper Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

