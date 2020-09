Gold und Platin im Abwärtssog des US-Dollar

Energie: Ölpreise trotz fallender Lagerbestände unter Druck

Die Wahrheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. So kann man den gestrigen DOE-Lagerbericht unterschiedlich interpretieren. Auf den ersten Blick hätte der Bericht sehr preisstützend wirken müssen, denn die Lagerbestände für Rohöl und Ölprodukte und die Ölproduktion in den USA sind in der letzten Woche massiv gefallen. So sind die (kommerziellen) Rohölbestände laut DOE um 9,4 Mio. Barrel und die strategischen Reserven um 1,3 Mio. Barrel gesunken. Die Produktion fiel um 1,1 Mio. Barrel täglich. Doch dafür waren die Wirbelstürme Laura und Marco verantwortlich, die letzte Woche den Golf von Mexiko aufgesucht hatten. Der Rückgang der Bestände ist also niedrigen Importe geschuldet, die mit 4,9 Mio. Barrel täglich auf den tiefsten Stand seit Februar 1992 gefallen sind. Gleichzeitig lagen die Rohöl-Exporte weiter bei über 3 Mio. Barrel täglich, weil einige Häfen geöffnet blieben. Außerdem liegen die Rohölbestände auch nach den massiven Rückgängen der letzten Wochen mit knapp 500 Mio. Barrel 14% über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Noch weniger bedeutend ist aus den gleichen Gründen der Rückgang der Benzinbestände um 4,3 Mio. Barrel, wobei diese erstmals seit Dezember unter 235 Mio. Barrel gefallen sind. Denn die Benzinnachfrage ist in der Vorwoche wieder unter 8,8 Mio. Barrel täglich gefallen. Die Sommerfahrsaison ist fast zu Ende, in der die Nachfrage (bislang) 12% unter dem Vorjahresniveau lag. Noch belastender ist, dass die Kerosinnachfrage erneut unter 1 Mio. Barrel täglich gefallen ist und damit fast 40% unter dem Vorjahresniveau lag. Die in Kürze anstehende Umstellung der US-Raffinerien auf Winterbenzin mit dem höheren Reid-Dampfdruck (RVP) und die Wartungsarbeiten dürften demnächst für weitere Verwerfungen bei den Lagerdaten sorgen. Der Ölpreis ist nach dem Bericht um 3% eingebrochen, wobei wir die Schwäche in erster Linie auf den wieder stärkeren US-Dollar und Gewinnmitnahmen zurückführen, nachdem die Ölpreise seit mittlerweile fünf Wochen Gewinne verzeichnet haben.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SB3T6N Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold und Platin im Abwärtssog des US-Dollar

Der Goldpreis befindet sich weiter im Abwärtssog des aufwertenden US-Dollar. Gold fällt am Morgen auf 1.930 USD je Feinunze und ist damit binnen zweier Handelstage rund 60 USD gefallen. Der EUR-USD-Wechselkurs sackte gleichzeitig um rund 2 US-Cent auf 1,18 ab. Selbst schwächere US-Arbeitsmarktdaten – die Privatwirtschaft schaffte im August laut dem Dienstleister ADP lediglich 428 Tsd. neue Stellen, was am unteren Ende der Erwartungen lag – änderte daran nichts. Kräftig steigende Aktienmärkte, die einen hohen Risikoappetit und Konjunkturoptimismus der Marktteilnehmer ausdrücken, taten ihr Übriges. Die ETF-Anleger scheinen den Preisrückgang bei Gold als Kaufgelegenheit zu erachten. Denn in den letzten beiden Handelstagen gab es ETF-Zuflüsse von insgesamt 11 Tonnen, so viel wie seit etwa einem Monat nicht mehr. In Indien scheint sich unterdessen die Goldnachfrage zu beleben. Eine regierungsnahe Quelle berichtete, dass die Goldimporte im August auf 60 Tonnen gestiegen sind, so hoch wie seit acht Monaten nicht und fast doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Noch stärker als Gold geriet Platin unter die Räder, das gestern um 4% nachgab und heute Morgen bis auf 900 USD fiel. Silber rutschte zwischenzeitlich unter 27 USD je Feinunze. Palladium verlor gestern im Einklang mit Gold, legt heute gegen den allgemeinen Trend aber merklich zu. Hierzu könnte neben dem bereits erwähnten Konjunkturoptimismus das sich aufhellende Umfeld im Automobilsektor beigetragen haben. So verzeichneten die Fahrzeugabsätze in den USA laut Wards Automotive im August einen deutlich stärkeren Anstieg als erwartet. Die annualisierten Verkäufe beliefen sich demnach auf 15,19 Mio. Fahrzeuge. Das war das höchste Niveau seit dem coronabedingten Absturz im Frühjahr. Mittlerweile wurden etwa 80% des Einbruchs im März und April wieder aufgeholt. In China liegen die Fahrzeugverkäufe bereits über dem Vorjahresniveau. Die Automärkte in den USA und in China sind stark benzinlastig. Palladium kommt vorrangig in Katalysatoren von Benzinmotoren zum Einsatz.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T60 Long Silver Future Faktor: 6 SB3T6J Short Silver Future Faktor: -6 SB3T5G Long Platinum Future Faktor: 3 SB3T9Q Short Platinum Future Faktor: -3 SB3T5Q Long Palladium Future Faktor: 3 SB3T9R Short Palladium Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Physische Aluminiumprämien steigen

Die Metallpreise profitierten gestern nicht von den stark gestiegenen Aktienmärkten und gaben zumeist nach. Grund war der festere US-Dollar, der auch heute Morgen weiter aufwertet und so eine Gegenbewegung der Metalle verhindert. Neben Zink war Aluminium mit einem Minus von 1,7% gestern der größte Verlierer. Es rutschte wieder unter die Marke von 1.800 USD je Tonne. Tags zuvor schaffte es Aluminium als letztes Industriemetall seit Jahresbeginn in den positiven Bereich. Wie bei Kupfer und Zink war auch der Preisanstieg von Aluminium zuletzt zum Teil spekulativ getrieben. Laut LME-Statistik lagen die Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzinvestoren per Ende letzter Woche nur leicht unter dem Rekordhoch von Mitte August. In Japan haben letzte Woche die Verhandlungen zwischen Produzenten und Konsumenten über die physische Aluminiumprämie für das vierte Quartal begonnen. Noch gibt es zwar keine allgemeingültige Vereinbarung, es wurden aber bereits die ersten individuellen Handelsgeschäfte abgeschlossen. Laut Industriekreisen wurden dabei Prämien zwischen 83 USD und 88 USD je Tonne bezahlt. Dies ist zwar mehr als die 79 USD im laufenden Quartal und spiegelt die Erholung der Aluminiumnachfrage im größten asiatischen Importland für Aluminium wider. Ursprünglich hatten einige Produzenten aber angeblich einen Aufschlag von 95 USD je Tonne gefordert, den sie offensichtlich nicht durchsetzen konnten. Offenbar in Erwartung einer höheren Quartalsprämie hatten bereits die Prämien für den Kassa-Markt im Futures-Handel an der Comex in den letzten Wochen leicht angezogen. Ein Anstieg der Prämien ist auch für Europa und vor allem für die USA zu beobachten, wobei dieser in den USA überwiegend Sondereffekten wie der Wiedereinführung von Importzöllen auf kanadisches Aluminium geschuldet ist.

Produktidee: Faktor-Zertifikate