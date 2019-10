Gold steigt trotz überraschend falkenhafter Fed

Energie – Viel Überraschendes, aber (am Ende) wenig Wirkung: Brentöl notiert am Morgen mit 60,5 USD je Barrel ca. 1 USD tiefer als gestern Morgen. Dabei hatten die letzten 24 Stunden einige Überraschungen zu bieten: Zunächst hatte Brasiliens Präsident Bolsonaro – auf einer Konferenz in Riad – mit der Aussage verblüfft, sein Land wolle der OPEC beitreten. Für die OPEC wäre es – gemessen an Brasiliens Produktionsmenge von mittlerweile 3 Mio. Barrel pro Tag – der seit langem bedeutendste Beitritt. Zu berücksichtigen ist aber, dass Brasiliens Ölverbrauch ebenfalls bei rund 3 Mio. Barrel liegt. Und selbst wenn davon wiederum rund 500 Tsd. Barrel pro Tag durch Ethanol gedeckt werden, relativiert sich somit Brasiliens Bedeutung als Exporteur gewaltig. Ohnehin ist fraglich, ob sich das Land, das zuletzt immense Produktionserfolge verbuchte und einen weiteren Ausbau anstrebt, damit einen Gefallen täte. Schließlich bedeutet OPEC-Mitgliedschaft derzeit Begrenzung der Produktion. Ein Beitritt Brasiliens zur “OPEC+”-Gruppe bei der nächsten Sitzung Anfang Dezember ist u.E. dennoch vorstellbar, die damit ein deutlich stärkeres Gewicht bekäme. Am Nachmittag überraschte dann das US-Energieministerium mit einem deutlichen Aufbau der US-Rohölvorräte. Begünstigt wurden dieser durch deutlich gestiegene Netto-Rohölimporte bei nur schwach gestiegener Verarbeitung. Letzteres dürfte neben einer robusten Nachfrage auch ausschlaggebend für fallende Produktvorräte gewesen. Vor allem die Vorräte an Mitteldestillaten sind nun niedrig und liegen 10% unter dem 5-Jahresdurchschnitt*. Aber nicht nur die gefallenen Produktvorräte halfen den preisbelastenden Effekt der gestiegenen Rohölvorräte abzufedern. Hinzu kam die Meldung, dass der nördliche Teil der wichtigen Keystone-Pipeline mit einer Kapazität von knapp 600 Tsd. Barrel pro Tag nach einem Störfall gesperrt werden musste. Damit fließt weniger Öl von Alberta nach Cushing bzw. dann zum Raffineriezentrum an der Golfküste. Per Saldo stellt sich die Versorgungssituation am Ölmarkt also nicht komfortabler dar als am Vortag.

Edelmetalle – Gold steigt trotz überraschend falkenhafter Fed: Der Goldpreis steigt am Morgen auf 1.500 USD je Feinunze. Rückenwind verleiht ein schwächerer US-Dollar. Dies ist erstaunlich. Zwar senkte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte, wobei erneut zwei FOMC-Mitglieder gegen die Zinssenkung stimmten. Für einen größeren Zinsschritt stimmte diesmal niemand im FOMC. Im Begleitkommentar wurde allerdings die Notwendigkeit einer weiteren kurzfristigen Zinssenkung fallen gelassen. Weitere Zinssenkungen sind demnach nur bei einer stärkeren konjunkturellen Eintrübung zu erwarten. Laut Fed-Chair Powell sind die (außenwirtschaftlichen) Risiken seit der letzten Fed-Sitzung gesunken. Dies bezieht sich auf den Handelskonflikt mit China und die Gefahr eines harten Brexit. Binnenwirtschaftlich sieht die Fed aufgrund des starken Arbeitsmarkts keine Probleme. Normalerweise hätte Gold bei dieser Konstellation unter Druck geraten sollen. Dass dies nicht geschah, dürfte mit dem allgemeinen Niedrigzinsumfeld zusammenhängen. Zudem ist den Worten von Powell zufolge eine Zinssenkung als nächster Schritt noch immer wahrscheinlicher als eine Zinserhöhung. Das sehen auch die Fed Fund Futures so, die bis Ende 2020 noch eine Zinssenkung einpreisen. Auch der Umstand, dass die Fed seit zwei Wochen wieder kurzlaufende Anleihen kauft (für 60 Mrd. USD pro Monat bis mindestens 2. Quartal 2020), spielt Gold sicherlich in die Karten, auch wenn diese Käufe dem Anstieg der Geldmarktzinsen entgegenwirken sollen und nicht als Einstieg in ein neues “QE” gelten.

Industriemetalle – Keine Erholung der Stahlpreise in Sicht: Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in China für Oktober sind schwächer als erwartet ausgefallen. Das Problem ist, dass die Konjunkturschwäche nun auch im Dienstleistungssektor angekommen scheint, wobei hier der PMI mit 52,8 auf den zweitniedrigsten Stand seit der Wirtschaftskrise in 2008 gefallen ist. Wenngleich unsere China-Analysten davor warnen chinesische PMIs als zuverlässige vorlaufende Indikatoren zu überinterpretieren, sind diese von der Tendenz her wichtig. Noch zeigen sie keine Bodenbildung oder gar Erholung an. So ist der PMI für den Stahlsektor im Oktober mit 41,3 auf den niedrigsten Stand seit 2015 gefallen. Obgleich die Eisenerzpreise in den letzten Monaten stark gefallen sind, hat sich die Profitabilität der Stahlschmelzen in China offensichtlich (noch) nicht verbessert. In der ersten Jahreshälfte haben vor allem die massiven Produktionseinschränkungen nach einem Dammbruch in Brasilien den Eisenerzpreis auf über 120 USD je Tonne (Futures in Singapur) steigen lassen. Nun notiert der Dezember-Future bereits unter 80 USD und der Dezember 2020-Future sogar unter 70 USD je Tonne. In diesem Jahr sollte China nach Einschätzung des dortigen Stahlverbandes erstmals rund 1 Milliarde Tonne Stahl herstellen bzw. 7% mehr als im Vorjahr. Der Weltstahlverband WSA, dem die meisten führenden Stahlproduzenten der Welt angehören, hat jüngst verlauten lassen, dass die Produktion in seinen Mitgliedsländern in den ersten neun Monaten des Jahres mit 1,4 Mrd. Tonnen 3,9% über dem Vorjahreszeitraum lag. Im September sei jedoch Chinas Produktion und damit die globale hinter das Vorjahr zurückgefallen. Wir gehen davon aus, dass sich die verbesserte Verfügbarkeit von Eisenerz, dessen Lagerbestände in chinesischen Häfen seit Juli stark gestiegen sind, und sein weiterer Preisrückgang die Stahlproduktion in den kommenden Monaten wieder anschieben dürfte. Angesichts schwacher Konjunkturaussichten dürfte sich daher der Preisrückgang bei Baustahl an der SHFE nach einer kurzen Zwischenerholung fortsetzen. Da China trotz Handelseinschränkungen nach wie vor führender Stahlexporteur ist, dürfte dies auch die Stahlpreise in Europa unter Druck halten.