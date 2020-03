Gold springt nach überraschender Fed-Zinssenkung nach oben

Energie: Ölmarkt erwartet von der OPEC+ stärkere Produktionskürzung

Das Technische Komitee der OPEC+ hat seine Empfehlung für die anstehende OPEC-Sitzung wegen der Auswirkungen des Coronavirus angepasst. Es empfiehlt nun eine zusätzliche Kürzung der Ölproduktion um 600 Tsd. bis 1 Mio. Barrel pro Tag. Bislang lag die Empfehlung bei 600 Tsd. Barrel pro Tag. Dennoch gaben die Ölpreise nach. Brent fällt am Morgen unter 52 USD je Barrel, nachdem gestern in der Spitze noch fast 54 USD erreicht wurden. Die Marktreaktion zeigt, dass der Markt eine stärkere Kürzung erwartet und eine Reduktion um weniger als 1 Mio. Barrel pro Tag mit Enttäuschung aufgenommen würde. Die Vertreter der OPEC+ dürften diese Botschaft berücksichtigen, wenn sie heute zusammenkommen, um weitere Gespräche vor der morgen und übermorgen stattfindenden etatmäßigen Sitzung zu führen. Ziel wird es sein, bestehende Meinungsdifferenzen zu überwinden und ab morgen mit einer Stimme zu sprechen. Dies wäre in der aktuellen Marktlage auch dringend erforderlich. Anzeichen von Uneinigkeit oder gar ein offener Streit wären kontraproduktiv. Potenzielle Streitthemen gibt es durchaus: Zum einen ist da die Frage, ob Russland bei stärkeren Produktionskürzungen mitmacht. Zum anderen dürfte die mangelnde Umsetzung der bisherigen Produktionskürzungen durch einige Länder thematisiert werden. Zu nennen sind hier insbesondere Nigeria und der Irak, die ihre Produktion im Februar sogar ausgeweitet hatten. Ein weiterer kritischer Punkt ist Libyen, wo unklar ist, wie lange die Produktion durch Blockaden lahmgelegt bleibt und wie im Falle einer Normalisierung seitens der OPEC reagiert werden sollte. Wahrscheinlich wird es diesmal am Rande des Treffens deutlich weniger Schlagzeilen als üblich geben, da Journalisten wegen des Coronavirus nicht zugelassen sind.

Edelmetalle: Gold springt nach überraschender Fed-Zinssenkung nach oben

Gold ist gestern zeitweise auf 1.650 USD je Feinunze nach oben gesprungen (+4%), nachdem die US-Notenbank erstmals seit der Finanzkrise 2008 außerplanmäßig die Zinsen gesenkt hat, um den Coronavirus-Risiken zu begegnen. Im Zuge der Zinssenkung ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erstmals unter 1% gefallen und der US-Dollar hat weiter abgewertet. Auch gerieten die US-Aktienmärkte stark unter Druck. Gold profitierte von all dem. Der Zinsschritt erfolgte zwei Wochen vor der nächsten regulären Sitzung der Fed und war mit 50 Basispunkten zudem relativ aggressiv. Der Fed-Vorsitzende Powell beließ sich die Option für weitere Zinssenkungen offen, der Markt hat noch zwei Zinsschritte à 25 Basispunkte eingepreist. Zuvor hatten die G7-Finanzminister während ihrer Telefonkonferenz zwar die Bereitschaft bekräftigt, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie hatten sich aber nicht auf unmittelbare koordinierte Stimulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise verständigt. Wir gehen davon aus, dass weitere Zentralbanken dem Beispiel der Fed folgen und in Kürze ihre Geldpolitik ebenfalls lockern werden. Die EZB dürfte u.E. auf ihrer Sitzung nächste Woche nachziehen. Zwar ist nicht klar, welche konkreten Schritte sie unternimmt, unserer Meinung nach könnte sie aber ihre monatlichen Anleihekäufe vorübergehend auf 40 Mrd. Euro verdoppeln und den Einlagensatz um 10 Basispunkte auf -0,6% senken. Wir denken, dass der Goldpreis im Zuge neuer Lockerungsmaßnahmen verschiedener Zentralbanken kurzfristig weiter steigen wird.

Moderater Angebotsüberschuss am Platinmarkt erwartet

Gemäß Daten des World Platinum Investment Council (WPIC) wies der globale Platinmarkt im letzten Jahr einen kleinen Überschuss von 65 Tsd. Unzen auf (zuvor hatte der WPIC ein Defizit von 30 Tsd. Unzen erwartet). In diesem Jahr soll sich der Angebotsüberschuss auf 119 Tsd. Unzen ausweiten. Auch Johnson Matthey sieht den Markt überversorgt. Der höhere Überschuss soll in erster Linie durch eine stark sinkende Investmentnachfrage zustande kommen, die im letzten Jahr rekordhoch war. Die Schmucknachfrage soll das sechste Jahr in Folge fallen. Dagegen positiv hervorzuheben ist die industrielle Nachfrage außerhalb des Automobilsektors, die angeführt von der Glasindustrie um 21% zunehmen soll. Die Nachfrage aus der Autoindustrie selbst wird nach Einschätzung des WPIC um gut 4% steigen, wozu ein höherer Platingehalt in Dieselfahrzeugen in Europa und China beiträgt. Das Angebot soll fast unverändert bleiben, wobei eine geringere Minenproduktion durch ein höheres Recyclingangebot ausgeglichen wird. Der WPIC weist auch auf die Risiken des Coronavirus für die Nachfrage hin, so dass der Überschuss deutlich höher ausfallen könnte, sollte die weltweite Wirtschaft stark beeinträchtigt werden.

Industriemetalle: Fed-Zinssenkung hilft nicht

Die Metallpreise sind gestern Nachmittag fast alle ins Minus gerutscht, obwohl die US-Notenbank Fed überraschend die Zinsen gesenkt hat. Viele Marktteilnehmer fragen sich offenbar, ob eine lockerere Geldpolitik effektiv die negativen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus bekämpfen kann. Zuvor hatten sich die G7-Finanzminister während einer Telefonkonferenz nicht auf koordinierte Stimulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise verständigt, was von den Marktteilnehmern ebenfalls mit Enttäuschung aufgenommen wurde. Die schwachen US-Aktienmärkte trugen ein Übriges dazu bei, so dass Kupfer den Handel mit einem Minus von 0,6% bei 5.665 USD je Tonne beendete. Noch stärker unter Druck waren Nickel und vor allem Zink: Letzteres fiel um 2,3% auf gut 1.970 USD je Tonne. Es hat sich damit bis auf wenige Dollar seinem Tief von Ende letzter Woche genähert. Heute Morgen legen die meisten Metallpreise wieder etwas zu, nachdem sich die gestrige Aufregung gelegt hat. Der Eisenerzpreis in Singapur steigt sogar um 3% auf 88,5 USD je Tonne. Er hat sich damit in dieser Woche bereits um über 7% erholt und die Verluste der Vorwoche zum Großteil wettgemacht. Dies dürfte mit der Rückkehr der chinesischen Wirtschaft auf einen normalen Pfad zusammenhängen. Denn offenbar ziehen die Aktivitäten in der Stahlindustrie wieder an, auch wenn sie der Buntmetallindustrie noch ein gutes Stück hinterher hinken.

Agrar: ICO reduziert Schätzung für Defizit am Kaffeemarkt 2019/20

Für die kommende brasilianische Kaffeeernte wird weithin ein massiver Anstieg im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Keine Einigung besteht lediglich darüber, ob sie rekordhoch wird oder knapp unter dem bisherigen Maximum aus 2018/19 bleibt, das die brasilianische Behörde Conab mit knapp 62 Mio. Sack angibt. Insbesondere bei Arabica-Kaffee wird ein steiler Anstieg der Produktion erwartet, was den derzeit angespannten physischen Markt in Brasilien entspannen sollte. Die letzte niedrigere brasilianische Arabica-Ernte hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 2019/20 auch die weltweite Produktion von Kaffee leicht rückläufig sein und die Bilanz am globalen Kaffeemarkt nach einem deutlichen Überschuss 2018/19 nun in ein Defizit rutschen dürfte. Diese war allerdings auch die eines Niedrigertragsjahres im zweijährigen Zyklus. Gestern reduzierte die Internationale Kaffeeorganisation ICO allerdings ihre Schätzung für das Defizit von bisher 626 Tsd. Sack auf 480 Tsd. Sack und verweist auf das Coronavirus als ein beachtliches Risiko auf der Nachfrageseite. Es verwundert nicht, dass auch die Exporte schleppender als im Vorjahr laufen. Nach jüngsten Angaben der ICO wurde im Januar 2020 weltweit 8% weniger Kaffee exportiert als vor einem Jahr. In den ersten vier Monaten seit Saisonbeginn im Oktober 2019 beträgt das Minus fast 6%. Aus Südamerika wurden sogar 10% weniger Bohnen ausgeführt. Die Knappheit insbesondere an qualitativ hochwertigen Arabica-Bohnen gibt auch dem Börsenpreis Auftrieb, der Ende Januar/Anfang Februar wie so viele andere (Agrar-)Preise unter der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus gelitten hatte. Gestern schloss er im nächstfälligen Kontrakt mit Fälligkeit März bei gut 121 US-Cent je Pfund und im meistgehandelten Kontrakt mit Fälligkeit Mai bei 122,2 US-Cent je Pfund. Dies war jeweils der höchste Stand seit fast zwei Monaten.

