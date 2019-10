Gold sollte von Fed-Zinssenkung profitieren

Energie – Saudi-Arabien angeblich zu stärkerer Produktionskürzung bereit: Der Brentölpreis hat sich vom Rückgang gestern wieder erholt und handelt am Morgen kaum verändert bei 61,5 USD je Barrel. Gestern Mittag war Brent zwischenzeitlich unter 61 USD gerutscht, holte die Verluste aber im weiteren Verlauf wieder auf und ging letztlich unverändert aus dem Handel. Mit dazu beigetragen haben Äußerungen des nigerianischen Ölministers, wonach Saudi-Arabien zu einer stärkeren Rücknahme seiner Ölproduktion bereit sei. Die besagten Äußerungen erfolgten nach einem bilateralen Treffen mit dem saudi-arabischen Energieminister. Uns erscheint der Sachverhalt dubios, um nicht zu sagen grotesk. In dem Gespräch der beiden Minister dürfte es vielmehr darum gegangen sein, dass Nigeria seine Produktion kürzen muss. Schließlich ist Nigeria das Land, das bislang am wenigstens zu den OPEC-Produktionskürzungen beigetragen hat. Obwohl dem Land im Juli eine höhere individuelle Produktionsmenge zugestanden wurde, produzierte Nigeria bis zuletzt noch immer deutlich mehr als erlaubt. Warum Saudi-Arabien ausgerechnet gegenüber Nigeria Bereitschaft zu stärkeren Kürzungen signalisieren sollte, erschließt sich uns deshalb nicht. Auch ist seltsam, dass dies dann von Nigeria nach außen kommuniziert wurde. Allerdings glauben auch wir, dass Saudi-Arabien bei den Produktionskürzungen notfalls noch einmal nachlegen wird, um den Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten und zumindest stabile Preise zu gewährleisten. Rückenwind erhalten die Ölpreise auch durch die gestern nach Handelsschluss berichteten Lagerdaten des API. Diese zeigten einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche um 708 Tsd. Barrel. Die Benzinlagerbestände fielen sogar um 4,7 Mio. Barrel, die Destillatebestände um 1,6 Mio. Barrel. Das US-Energieministerium veröffentlicht die offiziellen Lagerdaten heute Nachmittag. Wenn auch diese einen nochmaligen Lagerabbau zeigen, sollte dies den Ölpreisen weiteren Auftrieb geben.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle – Gold sollte von Fed-Zinssenkung profitieren: Die Marktteilnehmer halten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend zurück. Gold handelt wenig verändert bei 1.490 USD je Feinunze. Gestern rutschte der Preis wegen eines festeren US-Dollars und freundlicher Aktienmärkte kurzzeitig unter diese Marke, ehe der Wind am Devisenmarkt im Handelsverlauf drehte, was Gold wieder nach oben verhalf. Die wichtigsten US-Aktienindizes notieren dagegen weiterhin in der Nähe ihrer Rekordhochs und somit bleibt der Gegenwind für Gold von dieser Seite bestehen. Zu nennenswerten Abflüssen aus den Gold-ETFs ist es bislang aber noch nicht gekommen. Die gestrigen Abflüsse von gut einer Tonne aus dem SPDR Gold Trust sollten nicht überbewertet werden. Heute richtet sich das Interesse der Marktteilnehmer in erster Linie auf die Fed-Sitzung. Eine Zinssenkung, die dann dritte in Folge, gilt dabei als ausgemacht. Wichtiger wird allerdings sein, welchen Ausblick die Fed im Begleitkommentar und der Fed-Vorsitzende Powell auf der anschließenden Pressekonferenz geben werden. Die Zinssenkungserwartungen sind seit der Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China Mitte Oktober spürbar zurückgegangen. Der Markt preist laut Fed Fund Futures eine weitere Zinssenkung nach der heutigen erst bis Ende nächsten Jahres vollständig ein. Für dieses Jahr wird eine weitere Zinssenkung mit weniger als 30% Wahrscheinlichkeit gesehen. Entsprechend positiv würde Gold reagieren, wenn die Fed die Zinserwartungen nach vorne holt. Angesichts der niedrigen Erwartungshaltung dürfte dies nicht allzu schwer fallen.

Industriemetalle – Nickelpreis reagiert nur kurz auf die Nachrichten aus Indonesien: Am Montag sorgten Nachrichten aus Indonesien über eine sofortige Einführung bzw. ein Vorziehen des Exportverbots für unbehandelte Nickelerze für Verwirrung. Erst im August hatte das Ministerium für Energie und mineralische Ressourcen (ESDM) dieses Verbot von ursprünglich 2022 auf Anfang 2020 vorgezogen. Die Entscheidung am Montag wurde dagegen durch den Investitionskoordinationsrat (BKPM) als eine gemeinsame Entscheidung mit der Nickelminenindustrie verkündet. Wir vermuten, dass man sich mit der Ankündigung zu Beginn der LME Week in London eine erhöhte Aufmerksamkeit und Preisreaktion erhofft hatte. Doch der Preisanstieg war nur temporär; der Nickelpreis gab im weiteren Handelsverlauf sämtliche Gewinne wieder ab. Nun wird die Erklärung von BKPM durch das ESDM sogar korrigiert. Der Grund für den Exportstopp sei eine Untersuchung über einen möglichen Schmuggel von hochgradigen Nickelerzen; die Exporte könnten in ein bis zwei Wochen wieder aufgenommen werden. In den letzten Jahren hat Indonesien mit seinen Entscheidungen zu den Nickelerzexporten für stärkere Schwankungen am Nickelmarkt gesorgt. Auch in diesem Jahr waren nicht nur eine starke Nachfrage, sondern auch die absehbaren Angebotseinschränkungen seitens Indonesiens dafür verantwortlich, dass der Nickelpreis am stärksten unter allen LME-Metallen zulegen konnte. Die fehlenden Preisreaktionen auf die Ankündigung sowie auf eine scheinbare massive Verknappung der LME-Lagerbestände in den letzten Wochen deuten wir als Hinweis darauf, dass der jüngste Preisanstieg nicht die Fundamentalsituation widerspiegelt. Offensichtlich ist er auch stark spekulativ getrieben. Daher ist trotz guter langfristiger Aussichten kurzfristig ein stärkerer Preisrutsch möglich.