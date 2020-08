Gold-Skeptiker verstummen

Energie: Ölpreise durch die OPEC+ unterstützt

Am Montag hat sich das Gemeinsame Technische Komitee (JTC) der OPEC+ getroffen, um über den Zustand des Ölmarktes und der Förderdisziplin der einzelnen Länder im Vorfeld des Ministeriellen Treffens am Mittwoch zu beraten. Laut gut informierter Quellen hat die Allianz ihre vereinbarten Produktionskürzungen im Juli zu 94-97% (95% laut dem JTC) umgesetzt. Eine Empfehlung zu einer geänderten Förderpolitik wurde daher nicht ausgesprochen. Allerdings wird erwartet, dass Nigeria und der Irak die Ölproduktion im August und September um 114 Tsd. bzw. 400 Tsd. Barrel täglich reduzieren werden, um die Überproduktion zwischen Mai und Juli zu kompensieren. Der Irak hat dies bislang nicht mal zur Hälfte geschafft, wie Exportdaten aus der 1. Augusthälfte nahelegen. Nigeria will dies wohl dadurch erreichen, indem es seine Ölsorte Agbami mit einer Tagesproduktion von 200 Tsd. Barrel als Kondensat erklärt und damit von der Quote ausgeschlossen wird. Beim Treffen am Mittwoch sollte man auch auf die Selbstverpflichtung Angolas achten, ein weiteres Land, das seine Kürzungen bislang nicht vollständig umgesetzt hat. Eine mangelhafte Förderdisziplin weisen auch die anderen (west-)afrikanischen Produzentenländer Gabun, Äquatorial Guinea und Kongo auf. Trotz ihrer vergleichbar geringen Größe erschwert deren Überproduktion die Erfüllung der Produktionsziele und unterminiert damit das Vertrauen in die OPEC+. Die Ölpreise zeigen sich davon bislang allerdings unbeeindruckt. Sie handeln weiterhin nur knapp unter ihren jeweiligen 5-Monatshochs. Preisunterstützend waren zuletzt auch Meldungen über eine rekordhohe chinesische Rohölverarbeitung im Juli und massive Ölimporte Chinas aus den USA, um das Phase-1-Handelsabkommen vom Januar zu erfüllen. Meldungen zufolge hat China für die nächsten zwei Monate bereits 20 Mio. Barrel Rohöl in den USA bestellt. Kurzfristig dürften die positive Stimmung und die gute Förderdisziplin der OPEC+ die Preise unterstützen. Doch es bleibt abzuwarten, ob die Produktionsquoten weiter umgesetzt werden. Wenn dies nur dank Zahlenkosmetik wie der Umklassifizierung einer Teilproduktion gelingt, ändert sich die Produktionsmenge dadurch nicht.

Edelmetalle: Gold zurück über 2.000 USD-Marke

Die Konsolidierung bei Gold scheint bereits vorüber. Am Morgen überwindet Gold wieder die Marke von 2.000 USD je Feinunze, unter die es im Zuge des Preisrutsches vor einer Woche gefallen war. Seit gestern Nachmittag hat Gold damit um rund 60 USD zugelegt. Rückenwind gibt ein schwächerer US-Dollar. Der EUR-USD-Wechselkurs steigt am Morgen auf 1,19 und nähert sich damit wieder dem 2-Jahreshoch von Anfang August. Gleichzeitig fällt die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen auf 0,65%, womit die Realzinsen in den USA stärker in den negativen Bereich abrutschen. Dass sich die Stimmung gegenüber Gold wieder aufgehellt hat, zeigt sich auch daran, dass die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs gestern erstmals seit sieben Handelstagen wieder Zuflüsse verzeichneten. Diese entfielen wiederum auf den von institutionellen Anlegern bevorzugten SPDR Gold Trust. Wie wir gestern berichteten, stockten diese Anleger im zweiten Quartal ihre Anteile beim SPDR Gold Trust um rund 4 Mio. Unzen. auf. Ein weiterer Aspekt der SEC-Filings verdient ebenfalls Erwähnung, da er zum Preisanstieg seit gestern wesentlich beigetragen haben dürfte: Demnach hat ein namhafter und bislang gegenüber Gold eher skeptisch eingestellter Großinvestor Anteile am weltweit größten Goldminenproduzenten erworben. Dieser Umstand wird von einigen Marktbeobachtern als zusätzliches Vertrauenssignal für Gold interpretiert und könnte daher weitere Anleger anlocken. Silber steigt seit gestern Nachmittag überproportional um rund 5% auf mehr als 28 USD je Feinunze. Das Gold/Silber-Verhältnis fällt daraufhin auf 71. Der Preissprung bei Silber seit gestern ist auch deswegen bemerkenswert, da er mit einem kräftigen ETF-Abfluss von 275 Tonnen einherging, was immerhin dem größten Tagesabfluss seit Dezember 2014 entsprach. Hierbei könnte es sich teilweise aber auch um eine Nachmeldung vom Freitag handeln.

Industriemetalle: Übertriebener Preisanstieg von Zink

Die Industriemetalle sind gestern merklich gestiegen, wozu die Liquiditätsspitze der chinesischen Zentralbank sowie der schwächere US-Dollar beitrugen. Gemessen am LME-Industriemetallindex (LMEX) legten sie um gut 1% zu. Der LMEX hat dabei fast sein 15-Monatshoch von vorletzter Woche erreicht. Heute Morgen setzt sich der Preisanstieg noch etwas fort. Zink war gestern mit einem Plus von 3,2% der größte Gewinner unter den Industriemetallen. Es handelt heute Morgen bei 2.460 USD je Tonne auf einem 9-Monatshoch. Neben der allgemein guten Marktstimmung, die unter anderem auf Hoffnungen auf eine Wirtschaftserholung fußt, führen wir den Preisanstieg von Zink auf technische und spekulative Käufe zurück. So hat der Preis in den letzten Wochen mehrere „runde“ Marken (2.100 USD, 2.200 USD, etc.) und die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie überwunden, was zu technischen Anschlusskäufen geführt haben dürfte. Daneben haben laut LME-Statistik die spekulativen Finanzinvestoren seit Ende Juni ihre Netto-Long-Positionen um 50% ausgeweitet (in der vorletzten Woche +8%). Per 7. August lagen sie auf dem höchsten Stand seit letztem November. Die fundamentale Lage rechtfertigt dagegen unseres Erachtens den hohen Zinkpreis nicht. Die International Lead and Zinc Study Group dürfte morgen für das erste Halbjahr einen hohen Angebotsüberschuss ausweisen. Und da mittlerweile viele Lockdown-Maßnahmen aufgehoben wurden, wird wieder mehr Zink produziert, so dass der Markt auch in den kommenden Monaten nicht knapp werden sollte. Wir halten den Preisanstieg für übertrieben – Zink hat seit Jahresbeginn jetzt um 8% zugelegt und ist damit das „beste“ Industriemetall – und den Preis für zu hoch.