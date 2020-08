Gold schwankt stärker als Öl

Energie: Ruhe nach dem Sturm am Ölmarkt

Die Öl- und Benzinpreise sind gestern unter Druck gekommen, nachdem Hurrikan Laura der Energieinfrastruktur (Produktionsplattformen im Golf von Mexiko, Häfen und Raffinerien in Louisiana und dem Südosten von Texas) offenbar keine größeren Schäden zugefügt hat. Der Markt dürfte sich nun wieder auf die Nachfrage fokussieren, die angesichts der schwachen Konjunktur in den Schwellenländern und der nicht enden wollenden Pandemie fragil bleibt. Im Zuge dessen fällt auch der Gasöl/Brent-Crackspread deutlich unter 5 USD je Barrel und nähert sich damit dem 16-Jahrestief von Anfang Juni. Auf der Angebotsseite scheinen dagegen die OPEC und ihre Alliierten (OPEC+) die Situation unter Kontrolle zu haben: Der Irak, der seit Mai mehr Rohöl als vereinbart produziert hat, hat seine August-Exporte sogar stärker als im Juli auf rund 2,6 Mio. Barrel täglich reduziert. Die strenge Einhaltung der Produktionsquoten durch die “OPEC+”-Länder trug maßgeblich zum Preisanstieg seit April und der jüngsten Preisstabilität bei. Doch längerfristig dürfte die Allianz wegen finanzieller Einschnitte brüchig bleiben. Nicht einmal die finanziell starken Mitgliedsländer können sich die freiwilligen Produktionskürzungen über lange Zeit leisten. So sind die Öleinnahmen Saudi-Arabiens im Juni im Jahresvergleich um 55% bzw. umgerechnet 8,7 Mrd. USD gesunken, nachdem sie im April und Mai um jeweils fast 12 Mrd. USD gefallen waren. Diese Einschnitte machen angesichts hoher sozialer Verpflichtungen mittelfristig eine höhere Produktion notwendig. Das wiederum spricht gegen einen starken Ölpreisanstieg.

Energie: EU-Emissionshandel – der August enttäuscht dieses Jahr wohl nicht

Nach dem verpatzten letzten Jahr sieht momentan alles danach aus, als würde der CO2-Preis diesen August wie all die Jahre zuvor wieder mit einem Plus beschließen: Momentan notiert er mit 29 EUR je Tonne rund 3 EUR höher als zu Monatsbeginn. Unterstützung gibt alljährlich das in diesem Monat reduzierte Auktionsangebot. Hinzu kommt – wie gestern bereits erwähnt – der Anstieg der europäischen Gaspreise, der Kohlekraft (relativ) attraktiver macht. Doch angesichts des coronabedingt grundsätzlich geringen Bedarfs an Emissionsrechten lassen sich die hohen Preise fundamental nicht wirklich rechtfertigen. Fallende Gaspreise oder aber auch eine Eintrübung der allgemeinen Finanzmarktstimmung könnten die Preise schnell wieder unter Druck setzen. Mittelfristig bleibt der politische Rückenwind aber kräftig.

Edelmetalle: Geändertes Fed-Inflationsziel spricht für höheren Goldpreis

Der Fed-Vorsitzende Powell sorgte gestern Nachmittag für heftige Ausschläge beim Goldpreis. Zunächst sprang der Preis um rund 30 USD auf 1.975 USD nach oben, gab die Gewinne aber schnell wieder ab und rutschte im Anschluss sogar bis auf 1.910 USD, ehe er sich erholte. Heute handelt Gold wieder bei 1.950 USD. Was war passiert? Powell hatte in seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen virtuellen Jackson Hole-Konferenz der Kansas City Fed eine Änderung des Inflationsziels der Fed kommuniziert. Anstatt wie bislang eine Inflationsrate von 2% anzustreben, soll dieses Ziel nun im Durchschnitt erreicht werden. Die Fed will dabei laut Powell ein moderates Überschreiten von 2% tolerieren, wenn die Inflation zuvor für längere Zeit unter 2% lag. Genau das ist derzeit der Fall. Der von der Fed präferierte Preisindex für Konsumausgaben ohne Energie und Nahrungsmittel weist seit Dezember 2018 einen Anstieg von weniger als 2% aus. Der Wert für Juli wird heute veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg auf 1,2%, nach lediglich 0,9% im Juni. Seit Anfang 2019 summiert sich die Abweichung vom Ziel auf 7,5%. Um diese auszugleichen, müsste die Inflation also 15 Monate hintereinander bei 2,5% liegen, bevor die Fed die Zinsen erhöht. Sollte es noch immer Erwartungen gegeben haben, dass die Fed in absehbarer Zeit die Geldpolitik normalisiert und auch deutlich früher als andere Zentralbanken wie die EZB damit beginnt, müssen diese nun beerdigt werden. Zwar gab Gold gestern die Gewinne schnell wieder ab, weil die Änderung des Inflationsziels erwartet wurde und somit keine Überraschung darstellte. Die Fed Fund Futures zeigten schon vor der Rede von Powell keinerlei Zinserhöhungserwartungen auf Sicht von zwei Jahren. Mittel- bis langfristig ist die gestern von Powell verkündete Änderung des Inflationsziels der Fed deutlich positiv für Gold zu werten, weil bei steigender Inflation die Anleiherenditen mangels Zinserhöhungserwartungen kaum steigen dürften und damit das Umfeld negativer Realzinsen zementiert wird.

Industriemetalle: Nickelpreis steigt über 15.000 USD je Tonne

Der Nickelpreis ist erstmals seit Mitte November 2019 über die Marke von 15.000 USD je Tonne gestiegen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg führt dies auf gefallene Vorräte von Nickelerz in China zurück. Sie beruft sich dabei auf eine Meldung des chinesischen Datenanbieters SMM von Wochenbeginn. Demnach sind die Nickelerzbestände in sieben chinesischen Häfen in der letzten Woche auf 6,6 Mio. Tonnen und damit den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Zu Jahresbeginn lagen sie noch bei über 11 Mio. Tonnen. Der Rückgang ist unseres Erachtens auf das seit Jahresbeginn bestehende Exportverbot von unbehandelten Erzen in Indonesien und Corona-bedingte Produktionsausfälle auf den Philippinen zurückzuführen. Daten der Zollbehörde zufolge hat China im ersten Halbjahr mit 16,7 Mio. Tonnen fast 20% weniger Nickelerz und -konzentrat importiert als ein Jahr zuvor. Im Juli hat China allerdings die größte Menge Nickelerz seit letzten November ins Land geholt (4,9 Mio. Tonnen). Die zuvor geringeren Nickelerzimporte wurden zudem durch deutlich gestiegene Einfuhren von Ferronickel aufgefangen: Diese waren im ersten Halbjahr mit 1,8 Mio. Tonnen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Sorgen vor einer Knappheit scheinen uns daher nicht gerechtfertigt. Gegen einen angespannten Nickelmarkt in China spricht unseres Erachtens auch, dass die Nickelnachfrage im ersten Halbjahr stark zurückgegangen ist. Das staatliche chinesische Research-Institut Antaike beziffert das Minus auf 9%, so dass laut Antaike ein Angebotsüberschuss bestand. Einen solchen meldete die International Nickel Study Group auch für den globalen Nickelmarkt. Einer der größten Nickelproduzenten erwartet wegen der schwachen Nachfrage auf globaler Ebene für das Gesamtjahr einen Überschuss von rund 150 Tsd. Tonnen. Aus kurzfristiger Sicht ist Nickel unseres Erachtens zu teuer.