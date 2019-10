Gold rutscht unter 1.500 USD

Energie – Zweifel an OPEC+ setzen Ölpreise unter Druck, Saudi Aramco-IPO nimmt Gestalt an: Die Ölpreise geben trotz der seit gestern vorherrschenden positiven allgemeinen Marktstimmung nach. Brent fällt am Morgen auf 61 USD je Barrel, WTI auf 55,3 USD. Gasöl kostet wieder weniger als 600 USD je Tonne. Marktteilnehmer machen Zweifel an einer stärkeren Produktionskürzung der OPEC+ dafür verantwortlich. Sie beziehen sich dabei insbesondere auf Äußerungen aus Russland. Allerdings hat sich Russland bislang in keiner Weise festgelegt, an einer Verlängerung der Produktionskürzungen teilnehmen zu wollen. Vielmehr wollte man dies von der Marktlage abhängig machen. Eine Neuigkeit stellt dies somit nicht dar. Wir gehen davon aus, dass Russland letztlich einer Verlängerung zustimmen wird, da der Vorteil, nämlich einkömmliche Preise, den Nachteil einer kleineren Verkaufsmenge überwiegt. Denn an einem Absturz der Ölpreise kann auch Russland nicht interessiert sein. Der Löwenanteil der Kürzungen wird ohnehin wie bislang von Saudi-Arabien getragen werden müssen. Das Land hat ein besonderes Interesse an höheren Ölpreisen, da es gerade den Börsengang von Saudi-Aramco vorantreibt. Wie Reuters unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, soll die Ankündigung für den Börsengang an diesem Sonntag erfolgen. Die Zeichnungsfrist für Investoren soll am 4. Dezember beginnen, der Handel an der Börse in Saudi-Arabien am 11. Dezember. Dabei sollen zunächst 1%-2% des Unternehmens an die Börse gebracht werden. Bei einer angestrebten Unternehmensbewertung von 2 Bio. USD müssten 20-40 Mrd. USD eingesammelt werden, was aufgrund des mangelnden Interesses internationaler Investoren ambitioniert erscheint. Ursprüngliche Pläne des Königshauses, die Aktien auch an internationalen Handelsplätzen wie New York oder London zu listen, sind bereits fallen gelassen worden.

Edelmetalle – Gold rutscht unter 1.500 USD, Palladium steigt erstmals über 1.800 USD: Der Goldpreis rutschte gestern wieder unter die Marke von 1.500 USD je Feinunze. US-Präsident Trump sorgte für eine deutliche Stimmungsaufhellung an den Finanzmärkten. Seiner Meinung nach könnte ein großer Teil eines Handelsabkommens mit China schon vor dem Zeitplan unterzeichnet werden. Ein konkretes Datum nannte er dabei nicht. Als möglicher Termin gilt aber das APEC-Treffen in Chile Mitte November. Im Zuge dessen verzeichneten die US-Aktienmärkte neue Rekordstände und die US-Anleiherenditen stiegen ebenfalls deutlich. In einem derartigen Umfeld steht Gold wenig überraschend unter Abgabedruck, wobei sich die Verkäufe auf den Terminmarkt zu beschränken scheinen, da die Gold-ETFs keine Abflüsse verzeichneten. Bei 1.490 USD scheint sich der Goldpreis zu stabilisieren. Gegen einen weiteren Preisrückgang spricht die morgige FOMC-Sitzung, wo fest mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet wird. Zudem wird der Brexit offenbar zur endlosen Hängepartie. Gestern hat die EU einer Verlängerung der Frist um drei Monate bis Ende Januar 2020 zugestimmt. Ob dies die letzte Verlängerung gewesen sein wird, ist allerdings fraglich. Denn das britische Unterhaus weigert sich bislang, dem Brexit-Abkommen zuzustimmen. Auch die von Premierminister Johnson gewünschten Neuwahlen am 12. Dezember lehnte das Parlament gestern ab. Gold sollte von dieser Unsicherheit profitieren. Palladium kletterte gestern zum ersten Mal über die Marke von 1.800 USD je Feinunze. Preistreibend sind weiterhin Sorgen vor Angebotsengpässen. Der Preisanstieg erfolgte dabei ohne Zutun von Finanzanlegern, ist also fundamental getrieben. Wir erachten die Sorgen vor dem Hintergrund der schwächelnden Automobilkonjunktur für übertrieben und rechnen demnächst mit einer Korrektur.

Industriemetalle – Optimismus bei Blei angesichts schwacher Automobilindustrie übertrieben: Als letzte der großen Branchenverbände für Industriemetalle hat die International Lead & Zinc Study Group (ILZSG) gestern ihre Schätzungen für die Angebots-/Nachfragesituation an den internationalen Zink- und Bleimärkten vorgelegt. Am Bleimarkt rechnet die ILZSG trotz einer schwachen Nachfrage – diese soll 2019 wegen eines Nachfragerückgangs in China um 0,5% auf 11,81 Mio. Tonnen fallen – nun mit einem Defizit von 46 Tsd. Tonnen statt eines Angebotsüberschusses von 71 Tsd. Tonnen. Das ist angesichts der Produktionsausfälle bei den Schmelzen in Australien, Argentinien und Kanada nicht überraschend und hat maßgeblich die Preise zuletzt nach oben getrieben. Seit Juni ist der LME-Bleipreis um fast 25% auf nun 2240 USD je Tonne gestiegen, den höchsten Stand seit Juli 2018. Doch dürfte der aktuelle Höhenflug nicht anhalten. Denn der wichtigste Verwendungssektor, die Automobilindustrie, bleibt angesichts der Handelsbarrieren und Konjunkturrisiken tendenziell schwach. Deshalb rechnet die ILZSG im nächsten Jahr mit einem Angebotsüberschuss von 55 Tsd. Tonnen bei Blei. Schließlich dürfte die Nachfrage in China nach dem diesjährigen Rückgang um 1,1% um weitere 0,5% im nächsten Jahr fallen, während sich die Produktion stark erholen sollte.

Hoher Überschuss in 2020 dürfte den Zinkpreisanstieg bremsen: Der Zinkpreis konnte sich zuletzt von seinem Dreijahrestief von unter 2200 USD Anfang September wieder erholen und notiert aktuell erstmals seit Juni bei knapp 2550 USD je Tonne. Das ist auf den ersten Blick angesichts des Angebotsdefizits auch nicht überraschend. Denn die ILZSG rechnet damit, dass das Defizit in diesem Jahr nicht wie noch im Mai erwartet 121 Tsd. Tonnen, sondern 178 Tsd. Tonnen betragen wird. Doch bleibt die Nachfrage eher schwach und dürfte in diesem Jahr um 0,1% zurückgehen, auch wenn der Zinkmarkt nicht so stark wie der Bleimarkt von der Autoindustrie abhängig ist. Im nächsten Jahr rechnet die ILZSG zwar mit einem Nachfrageanstieg von 0,9%. Doch ist das zu wenig, um die wegen hoher Zinkpreise erwartete Produktionssteigerung auszugleichen. Nach einem Plus von 2,5% soll die Produktion von Zinkraffinade im nächsten Jahr vor allem dank einer starken Steigerung in China und Indien massiv um 3,7% auf rund 14 Mio. Tonnen steigen. Ein Angebotsüberschuss von fast 200 Tsd. Tonnen im nächsten Jahr sollte den Höhenflug des Zinkpreises ausbremsen.