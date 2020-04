Gold profitiert von ultralockerer Geldpolitik

Energie: Ölpreise bleiben extrem schwankungsanfällig

Gestern war die Volatilität im nächstfälligen Terminkontrakt für WTI (Juni) erneut sehr hoch, nachdem der führende Rohstoffindex-Anbieter bekannt gab, dass die dem Rohstoffindex zugrunde liegenden Juni-Futures vorzeitig durch Juli-Futures ausgetauscht werden. Daraufhin müssen auch die Anlageprodukte, die diese Indizes abbilden, angepasst werden. Der Juni-Future für WTI ist zunächst um 20% auf fast 10 USD eingebrochen, hat sich aber im Tagesverlauf wieder erholt und handelt heute Morgen bei rund 14 USD je Barrel. Mit Blick auf die Lagerproblematik in Cushing, dem Lager- und Auslieferungspunkt für WTI, dürfte die Volatilität bei WTI weiter hoch bleiben. Insgesamt dürfte die Aussagekraft und die Eignung von WTI als international akzeptierte Benchmark für physische Öllieferungen durch die Ereignisse der letzten Tage massiv gelitten haben. Die heute zur Veröffentlichung anstehenden Lagerdaten des US-Energieministeriums (DOE) stehen deshalb im besonderen Fokus der Marktteilnehmer. Das API hat seine Zahlen gestern Abend veröffentlicht. Demnach sind die US-Rohöllagerbestände letzte Woche um 10 Mio. Barrel gestiegen, in Cushing aber “lediglich” um 2,5 Mio. Barrel. Die Benzinvorräte sind sogar um 1,1 Mio. Barrel gefallen – trotz einer etwas höheren Auslastung der Raffinerien. Die Importe, die laut DOE in der Woche zuvor erstmals seit 28 Jahren unter 5 Mio. Barrel gefallen waren, sind laut API um 220 Tsd. Barrel täglich gestiegen. Der Bloomberg-Konsens erwartet für die DOE-Daten einen Lageraufbau bei Rohöl um 11,7 Mio., bei Benzin um 2,8 Mio. und bei den Destillaten um 3,9 Mio. Barrel. Das Allzeithoch bei den Rohölbeständen von 536 Mio. Barrel dürfte also bereits diese Woche erreicht werden. Vor allem wird der Markt mit Interesse die Lagerstatistik für Cushing verfolgen. Hier waren zuletzt fast 60 Mio. von den verfügbaren Kapazitäten von 76 Mio. Barrel bereits belegt und der Rest wohl im Vorfeld ausgebucht.

Edelmetalle: Gold profitiert von ultralockerer Geldpolitik

Gold handelt wieder über 1.700 USD je Feinunze, nachdem es gestern kurzzeitig unter diese Marke gerutscht war. Heute richtet sich das Interesse der Marktteilnehmer auf die reguläre Sitzung der US-Notenbank Fed. Wir erwarten dabei keine neuen Beschlüsse, nachdem die Fed im März und April bereits weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der durch den Lockdown verursachten Krise auf den Weg gebracht hat. Im Zuge dessen ist die Bilanzsumme der Fed binnen fünf Wochen bereits um gut 2 Bio. auf 6,4 Bio. USD gestiegen. Wegen der fortgesetzten Anleihekäufe und der verschiedenen Kreditfazilitäten könnte die Bilanzsumme in den nächsten Monaten sogar auf 10 Bio. USD steigen, was knapp der Hälfte des US-BIP entspräche. Diese beispiellose Ausweitung der Liquidität sollte weiter für Gold sprechen, da Gold im Gegensatz dazu nicht beliebig vermehrt werden kann. Die Serie ununterbrochener Zuflüsse in die Gold-ETFs endete zwar bereits letzte Woche, nachdem Bloomberg die Datenreihe revidierte. Seither sind aber bereits wieder neue Mittel in die Gold-ETFs geflossen, so dass von einem abrupten Ende der robusten ETF-Nachfrage keine Rede sein kann. Die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken und die im Zuge der Corona-Krise stark steigenden Schuldenberge der Regierungen lassen weitere Zuflüsse in den sicheren Hafen Gold erwarten.

In Südafrika soll die Produktion in den Minen ab Freitag graduell wieder hochgefahren werden. Die Minen, in denen Edelmetalle gefördert werden, sollen dabei zu 50% arbeiten dürfen. Damit sollte auch die seit Ende März unterbrochene Produktion von Platin und Palladium wieder anlaufen. Der Palladiumpreis legt heute dennoch um knapp 4% auf 2.000 USD je Feinunze zu. Damit macht er aber lediglich die starken Verluste zu Wochenbeginn teilweise wieder wett.

Industriemetalle: Gute Stimmung wird auf die Probe gestellt

Die Marktteilnehmer sind weiterhin optimistisch gestimmt, was sich auch in den Metallpreisen widerspiegelt: Der LME-Industriemetallindex ist gestern auf ein 6-Wochenhoch gestiegen. Die gute Stimmung wird aber nun auf eine harte Probe gestellt. Denn in den USA wird heute die erste Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals veröffentlicht. Zahlen für die wichtigsten Euro-Länder und die Eurozone insgesamt folgen morgen. Bereits bekannte Früh- und Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Daten schlecht ausfallen werden. Für alle Länder werden Rückgänge der Wirtschaftsleistung erwartet, die Frage ist nur, wie stark diese ausfallen. Für die USA erwarten unsere Volkswirte eine saisonbereinigte Jahresrate von -4,5% gegenüber dem Vorquartal. Das BIP der Eurozone dürfte demnach um 4% gegenüber dem Vorquartal gesunken sein, also deutlich stärker als in den USA. Das zweite Quartal dürfte noch schlechter ausfallen, da das Coronavirus die Eurozone und die USA erst seit Mitte bzw. Ende März so richtig im Griff hat und erst seitdem die ganzen Beschränkungsmaßnahmen zur Bekämpfung des Virus umgesetzt wurden. Einhergehend damit ist auch die Nachfrage nach Metallen deutlich zurückgegangen. Da das Angebot nicht im gleichen Ausmaß reduziert wurde – und in manchen Fällen sogar überhaupt nicht –, sind die meisten Metallmärkte unseres Erachtens überversorgt. Dies ist in den Preisen unserer Meinung nach nicht eskomptiert. Angesichts der aktuellen Lage müssten die Metallpreise aus unserer Sicht deutlich tiefer notieren.

