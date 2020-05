Gold profitiert von steigender Risikoaversion

Energie: Zeichen einer Angebotseinengung am Ölmarkt

Die US-Lagerbestände für Rohöl sind in der Vorwoche erstmals seit Mitte Januar wieder um 745 Tsd. Barrel gefallen. Erwartet wurde dagegen ein Anstieg um 4,3 Mio. Barrel. Die Rohölbestände in Cushing, dem Auslieferungspunkt für WTI, fielen sogar um 3 Mio. Barrel, was auf eine deutliche Entspannung der Lagersituation hindeutet. Zudem sind die Lagerbestände für Benzin erneut kräftig gesunken, da die Benzinnachfrage die Erholung der letzten Wochen fortsetzte und auf 7,4 Mio. Barrel täglich stieg. Die US-Ölproduktion ist wiederum um weitere 300 Tsd. Barrel auf nur noch 11,6 Mio. Barrel täglich gefallen. All dies hätte den Ölmarkt eigentlich in Euphorie versetzen müssen. Der WTI-Preis ist daraufhin auch zunächst auf 27 USD und der Brentölpreis auf 30,5 USD je Barrel (jeweils Juli-Kontrakte) gestiegen Allerdings erwies sich dieser Anstieg als kurzlebig und die Ölpreise sind im Anschluss um bis zu 3% gefallen. Man könnte auf die alte Börsenweisheit verweisen “buy the rumor, sell the fact” oder auf die steigende Risikoaversion, weil die Aktienmärkte am Nachmittag unter Druck kamen.

Unterdessen deutet sich in China eine Markteinengung an. So haben wichtige Exportländer wie Saudi-Arabien und Irak ihre Liefermengen reduziert und die Preise angehoben. Auch für Lieferungen aus Brasilien, Russland, Oman oder Afrika werden nun höhere Preise verlangt. Dazu steigt offensichtlich die Nachfrage der Raffinerien stark an. So ist die Auslastung der Raffinerien in der Provinz Shandong, die 80% der unabhängigen Raffineriekapazitäten Chinas ausmacht, zuletzt auf 75% gestiegen, den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung 2011. Im Februar war sie in Folge der Coronamaßnahmen in China auf unter 40% gefallen. Vor allem ist die Dieselnachfrage dank der Infrastrukturprojekte sowie dem Handel und der Logistik stark gestiegen. Deswegen sind die Lagerbestände in China trotz steigender Importe zuletzt offensichtlich sogar gefallen.

Edelmetalle: Gold profitiert von steigender Risikoaversion, auch Silber gefragt

Der Goldpreis erwachte gestern Nachmittag aus seiner Lethargie und stieg in der Nacht bis auf 1.720 USD je Feinunze. Auslöser war eine Rede von Fed-Chairman Powell, der sich sehr skeptisch zur weiteren Konjunkturentwicklung in den USA äußerte. Die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer auf eine V-förmige Konjunkturerholung haben dadurch einen schweren Dämpfer erhalten. In der Folge gerieten die Aktienmärkte stark unter Druck. Die höhere Risikoaversion kam wiederum Gold zugute. Dies zeigt sich in erneut kräftigen Zuflüssen in die Gold-ETFs. Gestern stiegen die Bestände der von Bloomberg erfassten ETFs um knapp 11 Tonnen. Seit Monatsbeginn summieren sich die ETF-Zuflüsse bereits wieder auf 64 Tonnen. Damit steuert der Mai auf ähnlich starke Zuflüsse zu wie die beiden vorherigen Monate. Obwohl Powell der Idee von negativen Leitzinsen in den USA eine Absage erteilte (“nicht etwas, was wir in Erwägung ziehen”), preisen die Fed Fund Futures für Anfang 2021 weiterhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür ein. US-Präsident Trump macht ebenfalls Druck in dieser Richtung. Das Thema dürfte die Märkte daher noch für längere Zeit beschäftigen, was Gold zugute kommen sollte. Auch Silber erfreute sich in den letzten Tagen einer sehr großen Beliebtheit bei den ETF-Anlegern. Die ETF-Zuflüsse in den vergangenen drei Tagen belaufen sich zusammengenommen auf gut 360 Tonnen. Seit Quartalsbeginn sind bereits 1.155 Tonnen in die Silber-ETFs geflossen. Damit ist fast schon die Höhe der sehr starken Zuflüsse aus dem ersten Quartal erreicht. Zwar stieg Silber zuletzt auf 15,6 USD je Feinunze. Silber tut sich aber dennoch schwer, verlorenes Terrain gegenüber Gold wettzumachen. Das Gold/Silber-Verhältnis liegt weiterhin auf einem historisch hohen Niveau von 110.

Industriemetalle: Zweigeteilte Welt bei Stahl

Laut Stahlanalysedienst MEPS sollte die Weltstahlproduktion in diesem Jahr um rund 4% auf 1,8 Mrd. Tonnen fallen. In Nordamerika dürfte die Produktion im 2. Quartal im Jahresvergleich um über 20% zurückgehen, nachdem sie im 1. Quartal um 3,6% gefallen ist. Vor allem aber in der EU dürfte die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen, wobei die Produktion im 1. Quartal bereits um 10% im Jahresvergleich gefallen ist und im 2. Quartal sogar um bis zu 30% fallen sollte. Die EU sollte im 2. Quartal nur etwas mehr als 30 Mio. Tonnen produzieren und damit sogar weniger als im Tiefpunkt der Wirtschaftskrise 2009. Nach Einschätzung des europäischen Stahlverbandes EUROFER ist der Rückgang der Stahlnachfrage in der EU in diesem Jahr präzedenzlos und kaum abschätzbar. Bereits im vierten Quartal 2019 sei die Nachfrage um 10,8% und im Gesamtjahr um 5,3% im Jahresvergleich auf lediglich 154 Mio. Tonnen gesunken. Maßgeblich waren der Handelskrieg, die Brexit- Unsicherheit und eine schwächere Konjunktur. Der Verband sieht keine Normalisierung vor dem 4. Quartal 2020 oder sogar dem 1. Quartal 2021 und fordert deshalb schon seit einiger Zeit eine massive Senkung der Importquoten um 75% für das 2. und 3. Quartal. Denn in China, dem mit Abstand weltgrößten Stahlproduzent und Exporteur, bleibt die Produktion offensichtlich stabil. Laut MEPS ist sie dort sogar im 1. Quartal trotz des Lockdowns um 1,3% gestiegen. Im Gesamtjahr dürfte das Land erneut rund 1 Mrd. Tonne Stahl herstellen. Laut des chinesischen Stahlverbandes CISA haben seine knapp 100 Mitglieder Ende April mit über 2 Mio. Tonnen Stahl täglich sogar die höchste Tagesproduktion seit September 2019 erreicht. Für die Stahlpreise in Europa ist also noch lange kein Licht am Ende des langen Tunnels in Sicht.