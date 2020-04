Gold profitiert von düsteren Wirtschaftsaussichten

Energie: OPEC selbst sorgt für Verunsicherung

Wie sehr die OPEC auch versucht den Markt von ihrer Macht und Entschlossenheit zu überzeugen, es ist ihr bislang nicht gelungen. Dafür ist die OPEC auch selbst verantwortlich. Denn sie versucht sich teilweise mit Schönrechnung. So rechnet sie die (unfreiwilligen) Kürzungen der Länder Iran, Venezuela und Libyen mit ein, die gar nicht Teil des Abkommens sind. Zudem werden bevorstehende Reservekäufe der Ölverbrauchsländer den Kürzungen zugerechnet. Damit will man den Markt anscheinend überzeugen, dass man schon kurzfristig das Angebot um bis zu 20 Mio. Barrel täglich reduzieren und den gigantischen Nachfrageausfall kompensieren kann. Mittlerweile jedoch dürfte jeder begriffen haben, dass dies rein technisch und rechnerisch nicht geht. Außerdem ist eine rigorose Umsetzung der Produktionsquoten unwahrscheinlich. Also geht schon dadurch Vertrauen verloren. Und gleichzeitig deuten die gigantischen Rabatte Saudi-Arabiens – die anderen Golfstaaten dürften dem Beispiel folgen – für die Mai-Lieferungen auf einen anhaltenden Preiskrieg hin. Also schwindet das Vertrauen der Marktteilnehmer weiter. So ist der Ölpreis (Juni-Terminkontrakt für Brent) gestern um bis zu 10% unter 30 USD je Barrel gefallen. Der Brent-Spotpreis ist dabei kurzfristig unter 24 USD und der WTI-Preis für Mai am Morgen unter 20 USD je Barrel gefallen. Es ist wichtig anzumerken, dass es sich aufgrund der massiven Preisdifferenzen für verschiedene Liefertermine sowie für verschiedene Ölsorten mit dem Ölpreis aktuell fast genauso verhält wie mit dem Listenpreis eines Neuwagens. Für die Buchhaltung mag er zwar wichtig sein, nur kauft kein Mensch Autos zum Listenpreis. Zum einen variieren die Rabatte abhängig von der Kundennachfrage. Da der aktuelle Nachfrageeinbruch beispiellos ist, zahlt man für die Lieferungen in der Zukunft, wenn sich die Lage hoffentlich wieder stabilisiert, einen deutlich höheren Ölpreis. Zum anderen bekommen die Top-Kunden (vor allem aus Asien, denn diese Marktanteile wollen die Golfstaaten unter keinen Umständen der Konkurrenz überlassen) ihr Öl fast so günstig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr, wenn man die Rabatte mit einrechnet.

Edelmetalle: Gold profitiert von düsteren Wirtschaftsaussichten

Gold ist gestern in der Spitze auf knapp 1.750 USD je Feinunze gestiegen. In Euro hat es ein neues Rekordhoch von fast 1.600 EUR je Feinunze erreicht. Es profitierte dabei von den nach wie vor großen Unsicherheiten rund um das Coronavirus, auch wenn sich die Aktienmärkte freundlich zeigten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gestern zu Beginn seiner Frühjahrstagung eine ziemlich düstere Prognose für die globale Wirtschaft aufgestellt. Demnach soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3% schrumpfen. Dies sei die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den 1930er Jahren. Noch im Januar hatte der IWF ein Wachstum von 3,3% erwartet. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnten die Regierungen und Zentralbanken weitere fiskal- und geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, wodurch sich der ohnehin schon große Schuldenberg vieler Länder noch weiter auftürmen würde. Hiervon wiederum sollte Gold in seiner Eigenschaft als wertstabile Anlage profitieren. Der IWF sieht die Krise im zweiten Quartal auf seinen Höhepunkt zusteuern und geht von einer Erholung im zweiten Halbjahr aus. Im nächsten Jahr soll die Weltwirtschaft wieder um 5,8% wachsen.

Platin steigt nach Lockdown-Verlängerung in Südafrika

Unter den Edelmetallen stach gestern Platin mit einem Plus von fast 4% hervor. Heute Morgen nähert es sich der Marke von 800 USD je Feinunze. In Südafrika, dem weltweit größten Platinproduzenten, wurde der dreiwöchige Lockdown um zwei weitere Wochen bis Ende des Monats verlängert. Die Produzenten versuchen zwar, sich auf das Wiederhochfahren der Minen vorzubereiten, sie werden aber zum Beispiel von der Polizei wegen der Corona-Maßnahmen daran gehindert, Arbeiter mit Bussen in die Minen zu bringen. Ganz still steht die südafrikanische Platinindustrie allerdings nicht. So dürfen Verarbeitungsanlagen laufen (mit geringerer Auslastung), und auch einige Minen sind Berichten zufolge teilweise in Betrieb. Die Behörden scheinen hier nicht einheitlich vorzugehen.

Industriemetalle: Chinesische Aluminium- und Stahlexporte ziehen wieder an

Bis auf Blei haben gestern alle Industriemetalle einen beachtlichen Teil ihrer zwischenzeitlich hohen Gewinne ins Ziel gebracht. Mit einem Plus von 3,4% hat sich Zinn dabei an die Spitze gesetzt. Erstmals seit vier Wochen handelt es wieder über der Marke von 15.000 USD je Tonne. Die International Tin Association führt den jüngsten Preisanstieg auf ein nur spärliches Angebot am Kassa-Markt zurück, nachdem einige große Zinnproduzenten ihre Produktion wegen des Coronavirus eingestellt haben. Heute Morgen verteidigen die Industriemetalle ihre gestrigen Gewinne weitgehend, trotz der düsteren IWF-Prognose (siehe Edelmetalle oben). Kupfer notiert bei rund 5.100 USD je Tonne, Aluminium hat sich auf 1.510 USD verteuert. Der jüngste Preisanstieg von niedrigem Niveau aus könnte auch mit den geringeren Exporten Chinas zusammenhängen, die gestern im Rahmen der Handelsstatistik veröffentlicht wurden: Gemäß Daten der Zollbehörde hat China im ersten Quartal 18% weniger Aluminium ausgeführt als vor einem Jahr (1,19 Mio. Tonnen), was wohl den Maßnahmen bzw. Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus geschuldet war. Der Blick auf die Handelsstatistik zeigt denn auch, dass sich die Situation im März bereits deutlich verbessert hat, denn China hat im letzten Monat wieder 520 Tsd. Tonnen Aluminium und Aluminiumprodukte exportiert. Dies waren zwar immer noch 5,7% weniger als im Vorjahr, der Vorjahreswert war aber ein Rekordwert. Da die chinesischen Aluminiumschmelzen ihre Produktion während der Corona-Krise weitgehend am Laufen hielten, konnten sie mit zunehmender Normalisierung der Lage im Land auch wieder mehr exportieren. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Stahl: Die Ausfuhren im ersten Quartal lagen mit 14,3 Mio. Tonnen zwar 16% unter Vorjahr, die März-Exporte mit 6,5 Mio. Tonnen aber bereits wieder darüber.

