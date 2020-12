Gold legt deutlich zu

Energie: Nachfragesorgen belasten den Ölpreis

Nach dem erneuten erfolglosen Anlauf auf die wichtige Marke von 50 USD je Barrel ist der Brentölpreis unter Druck gekommen und handelt heute Morgen bei rund 48 USD. Wir halten den jüngsten Preisanstieg für spekulativ getrieben – die Daten zur Marktpositionierung zeigten in der Woche zum 1. Dezember einen weiteren Anstieg der Netto-Long-Positionen der Anleger – und rechnen mit einer Preiskorrektur. Wir gehen davon aus, dass demnächst die (schwache) Nachfrage wieder in den Blickpunkt des Marktes rücken wird. Nach Angaben des Ölpreisdienstes OPIS sind die US-Benzinverkäufe in der Woche des Erntedankfestes zum 26. November im Wochenvergleich um 8,4% bzw. rund 185 Mio. Gallonen auf den niedrigsten Stand seit 1997 gesunken. Viele US-Regionen hätten dabei einen Nachfragerückgang um 20% oder mehr gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. OPIS rechnet auch nicht damit, dass sich die Nachfrage demnächst stark erholen wird.

Ein weiteres positives Jahr für CO2-Preise

Der CO2-Preis war am Freitag erstmals seit September über die wichtige Marke von 30 EUR je Tonne gestiegen. Der Markt rechnet offensichtlich damit, dass der Vorschlag einer Senkung der CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55% ggü. dem Jahr 1990 die Zustimmung der Länder-Chefs finden wird. Das EU-Parlament hat sogar für eine 60%-ige Reduzierung gestimmt (das aktuelle, bereits recht ambitionierte Ziel liegt bei 40%). Der 2020er (Dezember-)Future läuft nächsten Montag aus, wobei man schon jetzt den CO2-Preisen ein positives Jahr bescheinigen kann, weil sich die europäische Politik trotz der Wirtschaftskrise dem langfristigen Ziel der Klimaneutralität bis 2050 (European Green Deal) verpflichtet fühlt. Für weitere Unterstützung sorgt das geringere Angebot an Zertifikaten in diesem Winter, nachdem die EU-Kommission beschlossen hat, den Beginn der Auktionen 2021 bis mindestens Ende Januar zu verschieben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SD1CNH Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 SB37KX Long ICE ECX EUA Future Faktor: 3 SB37KW Short ICE ECX EUA Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold legt deutlich zu, Gewinnmitnahmen bei Platin

Der Goldpreis legte gestern im Handelsverlauf eine bemerkenswerte Kehrtwende hin. Erst fiel er bis auf gut 1.820 USD je Feinunze zurück, um dann im Laufe des Nachmittags sämtliche Verluste aufzuholen und letztlich sogar mit einem Plus von gut 1% auf 1.863 USD aus dem Handel zu gehen. Heute Morgen stieg der Preis zunächst weiter bis auf 1.870 USD. Damit hat Gold den Großteil des Rückgangs im November wettgemacht. Angesichts weiterhin hoher Corona-Neuinfektionen, die schärfere Lockdowns zur Folge haben (bspw. Kalifornien, Deutschland) wächst der Druck auf die Politik, weitere Stimulierungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Dies gilt insbesondere für die USA, wo seit Wochen im Kongress über ein neues Fiskalpaket gerungen wird. Neue schuldenfinanzierte Konjunkturhilfen würden die Inflationserwartungen steigen lassen. Da gleichzeitig die Zinserwartungen aufgrund des Versprechens der Zentralbanken, die ultra-expansive Geldpolitik fortzusetzen, fixiert sind, sinken die Realzinsen noch tiefer in den negativen Bereich. Das ist wiederum ein wichtiges Argument für einen steigenden Goldpreis. Die Gold-ETFs verzeichneten zwar gestern nochmals leichte Abflüsse. Diese konzentrierten sich aber in erster Linie auf den SPDR Gold Trust. Außerhalb dessen gab es bereits wieder leichte Zuflüsse. Im Gegensatz zu Gold vermochte es Platin gestern nicht, die anfänglichen Verluste wieder aufzuholen. Stattdessen ging der Preis mit einem Minus von gut 3% bei 1.025 USD je Feinunze aus dem Handel. Wir führen dies auf Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Anstieg zuvor zurück. Auslöser dürfte die Nachricht eines großen südafrikanischen Platinproduzenten gewesen sein, eine derzeit defekte Verarbeitungsanlage Ende des Jahres wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Der Ausfall dieser Anlage hatte im laufenden Jahr zu empfindlichen Produktionsausfällen geführt und maßgeblich zum rekordhohen Angebotsdefizit bei Platin beigetragen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB42W9 Long Platinum Future Faktor: 4 SB3T8A Short Platinum Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Eisenerzpreis marschiert weiter, China exportiert wieder mehr Stahl

Der Eisenerzpreis an der SGX in Singapur läuft dem Kupferpreis gerade den Rang ab und ist heute in Richtung 150 USD je Tonne gestiegen. Alleine im Dezember hat sich Eisenerz bislang um 16% verteuert. Wir hatten gestern an dieser Stelle über die anhaltend robusten chinesischen Importe und letzte Woche über Sorgen vor Angebotsengpässen berichtet. Letztere haben heute neue Nahrung bekommen, nachdem die Hafenbehörde von Port Hedland in Australien meldete, dass im November rund 4% weniger Eisenerz als im Vorjahr über den Hafen exportiert wurde (41,6 Mio. Tonnen). Im Vergleich zum Vormonat waren es sogar über 10% weniger und die geringste Menge seit Februar. Mittlerweile gibt es auch Anzeichen, dass die Eisenerznachfrage außerhalb Chinas anzieht: In Japan, dem weltweit drittgrößten Stahlproduzenten, erwägt der größte nationale Stahlhersteller, mehrere Hochöfen wieder anzufahren, da die Stahlnachfrage anzieht, vor allem aus der Automobilindustrie. Japan muss seinen Eisenerzbedarf durch Importe decken. Unterdessen hat China im November wieder mehr Stahl exportiert. Gemäß Daten der Zollbehörde wurden 4,4 Mio. Tonnen ausgeführt, 9% mehr als im Vormonat. Dies war zugleich die größte Menge seit April. Die Stahlexporte haben auch fast wieder ihr Vorjahresniveau erreicht. Hier machen sich offenbar die rekordhohe Stahlproduktion und die saisonal etwas gebremste Stahlnachfrage im Land bemerkbar. Die chinesischen Aluminiumexporte sind im November gegenüber Vormonat dagegen kaum gestiegen und lagen weiterhin unter Vorjahr.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6Y Long Copper Future Faktor: 6 SB3T6L Short Copper Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.