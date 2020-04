Gold in Euro so hoch wie nie zuvor

Energie: Ölmarkt – Totgesagte leben länger

Die Erholung der Ölpreise setzt sich zunächst fort. Brent steigt auf 22,7 USD je Barrel, WTI auf knapp 18 USD. Im Vergleich zur Vorwoche steht bei Brent jedoch ein Verlust von 20% zu Buche. Die kritische Situation am Ölmarkt ist nicht ausgestanden. Es bestehen viele Risiken auf der Nachfrageseite und bei den verfügbaren Lagerkapazitäten. Beim Angebot müssen die OPEC und ihre Verbündete noch viel Überzeugungsarbeit durch massive Kürzungen leisten. Doch kann man berechtigte Hoffnung haben, dass die jüngsten Turbulenzen zu einem Umdenken bei Händlern, Produzenten und Finanzanlegern führen und für einen stabileren Preisverlauf sorgen werden.

Unterschiedliche Preistendenzen bei Erdgas

Wenngleich nicht negativ wie einige Preise am Ölmarkt, markierten die europäischen Gaspreise nach wochenlanger Talfahrt historische Tiefs. Die TTF Day-Ahead Preise sind mit 5,63 EUR je MWh so tief wie seit mindestens 2007 nicht mehr. Nicht einmal die starke Erholung der CO2-Preise konnte dabei unterstützen. Ausschlaggebend für die Preisschwäche sind neben der Nachfrageschwäche und einem hohen Angebot vor allem die sehr hohen Lagerbestände in Europa. Diese waren laut GIE letzte Woche aufgrund des milden Winters EU-weit mittlerweile wieder zu über 59% gefüllt, in Deutschland und Österreich sogar zu 75%. Auch sind im Zuge des massiven Preisverfalls für Ölprodukte die Preise für das mit Pipeline-Erdgas konkurrierende Flüssiggas (LNG) auf Rekordtiefs gefallen.

In den USA haben sich die Gaspreise dagegen zuletzt erholt. Zum einen ist die Nachfrage nur unwesentlich zurückgegangen. Zum anderen wirkt sich in den USA die Ölpreisschwäche im Gegensatz zu europäischen oder asiatischen Märkten positiv auf die Gaspreise aus. Denn ein bedeutender Teil von Erdgas fällt als Nebenprodukt bei der (Schiefer-)Ölproduktion an, die nun massiv fallen dürfte.

Edelmetalle: Gold notiert erstmals über 1.600 EUR je Feinunze

Nachdem Gold vorgestern wieder die Marke von 1.700 USD je Feinunze überwunden hat, ist es gestern weiter bis auf 1.740 USD gestiegen. Bis zum Mehrjahreshoch von vorletzter Woche fehlten somit nur wenige Dollar. Da die US-Währung aufwertete, fiel der Preisanstieg von Gold in Euro noch stärker aus. Es hat daher erstmals die Hürde von 1.600 EUR je Feinunze übersprungen. Gold war gestern erneut vielfältig unterstützt. So wurde am Vormittag berichtet, dass der vorläufige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Eurozone im April auf einen Wert von nur noch 11,7 eingebrochen ist. Die Stimmung ist also auf einem Tiefpunkt angekommen. Mit dem ebenfalls weiter gefallenen Einkaufsmanagerindex für die Industrie deutet dies auf einen massiven Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Eurozone im ersten und zweiten Quartal hin. Am Nachmittag gab das Arbeitsministerium in den USA bekannt, dass sich in der letzten Woche weitere 4,4 Mio. Menschen arbeitslos gemeldet haben. Damit haben in den letzten fünf Wochen 26,5 Mio. Amerikaner ihren Job verloren. Der in zwei Wochen zur Veröffentlichung anstehende Arbeitsmarktbericht für April dürfte daher katastrophal ausfallen und alles bisher Gesehene in den Schatten stellen. Zu guter Letzt hat die EU gestern Abend auf dem virtuellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt, wobei viele Fragen wie zum Beispiel die Art der Finanzierung noch ungeklärt sind. Damit werden weitere Billionen in den Markt gepumpt, was die Verschuldung weiter steigen lässt. Bislang ist nicht klar, wie diese Schuldenberge jemals wieder abgebaut werden können. Sie könnten zu einem Boomerang werden.

Industriemetalle: Stahlproduktion wegen Coronavirus deutlich gefallen

Wie der Weltstahlverband vorgestern berichtete, ist die globale Stahlproduktion im März im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 147,1 Mio. Tonnen gesunken. Auf Tagesbasis wurden „nur“ 4,74 Mio. Tonnen Stahl hergestellt, die geringste Menge seit Dezember 2018. Die niedrige Produktion im März hat den Wert für das erste Quartal auf 443 Mio. Tonnen nach unten gezogen, ein Minus von 1,4% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Weltstahlverband weist aber darauf hin, dass die Produktionszahlen vieler Länder nur geschätzt sind und später revidiert werden könnten, da wegen des Coronavirus nicht alle Länder oder Verbände Zahlen geliefert haben. Der Großteil des Produktionsrückgangs ist nicht auf China zurückzuführen. Dort wurde im März nur 1,7% weniger Stahl hergestellt. Vielmehr erfolgte der Rückgang in Regionen wie der EU und Nord-Amerika sowie in asiatischen Ländern außerhalb Chinas. Einige Produzenten haben sogar Hochöfen ganz stillgelegt, um der im Zuge des Coronavirus schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie und dem Bausektor entgegenzuwirken. Der größte japanische Stahlproduzent hat sogar angekündigt, einen dritten Hochofen vorübergehend herunterzufahren. Die Produktion dürfte wohl auch weltweit in den kommenden Monaten noch sinken. Der Verband der europäischen Stahlproduzenten, Eurofer, hat jüngst ein ziemlich düsteres Bild für die europäische Stahlindustrie gezeichnet. Demnach sei der Auftragseingang bei den Stahlherstellern um bis zu 75% eingebrochen. In manchen Regionen gebe es schlicht keine Nachfrage mehr. Eurofer fürchtet daher, dass die Stahlproduktion in der EU um die Hälfte fallen könnte. Dies wäre deutlich mehr als während der Wirtschaftskrise im Jahr 2009.