Zwar ist die Volatilität am Ölmarkt zuletzt stark gefallen, sie bleibt jedoch weiter hoch. Der Brentölpreis schwankt dabei um die psychologisch wichtige Marke von 30 USD je Barrel. Das ist angesichts der Tatsache, dass noch vor zwei Wochen die Preise bei rund 20 USD notierten und manche Beobachter auch bei Brent negative Preise für möglich hielten, beachtlich. Doch nicht nur die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Nachfrage hat die Preise zuletzt beflügelt, sondern auch massive freiwillige und unfreiwillige Produktionsrückgänge. In den USA fällt die Produktion stark und einige Produzenten halten sich mit Terminverkäufen zurück. Und auch die OPEC versucht anscheinend mit aller Macht das Überangebot zu reduzieren. Saudi-Arabien hat gestern angekündigt, seine Ölproduktion im Juni um zusätzliche 1 Mio. auf dann 7,5 Mio. Barrel täglich kürzen zu wollen, den niedrigsten Stand seit 2002. Auch Kuwait und die V.A.E. wollen ihre Produktion um 80 Tsd. bzw. 100 Tsd. Barrel täglich stärker kürzen als vereinbart. Dass die wirtschaftliche Situation in Saudi-Arabien sehr ernst ist, sieht man sowohl am starken Rückgang der Devisenreserven und einem rekordhohen Budgetdefizit im 1. Quartal als auch an sonstigen Maßnahmen im Wert von 100 Mrd. Rial bzw. fast 27 Mrd. USD, wie z.B. einer Verdreifachung der Mehrwertsteuer auf 15%, die erst 2018 eingeführt wurde. Die koordinierte Aktion der Golfstaaten mit einer gesamten Produktionskapazität von rund 20 Mio. Barrel täglich dürfte die Zuversicht der Marktteilnehmer stützen. Eine weitere Unterstützung könnte der Ölmarkt erhalten, wenn die API-Zahlen heute einen Rückgang der Rohöllagerbestände in Cushing zeigen würden, den letzte Woche ein privater Informationsdienstleister berichtet hat. Zudem veröffentlicht die US-Energiebehörde am Abend neue Projektionen zur US-Ölproduktion. Aufgrund der stark gesunkenen Bohraktivität und den von zahlreichen Ölunternehmen angekündigten Produktionskürzungen ist mit einer weiteren Abwärtsrevision zu rechnen.

Gold handelt weiter um die Marke von 1.700 USD je Feinunze. Gestern rutschte der Preis kurzzeitig auf 1.690 USD, stieß dort aber umgehend auf Kaufinteresse. Deutlich höheren Preisen steht neben der aktuell schwachen asiatischen Nachfrage auch der feste US-Dollar entgegen. Dieser profitiert ebenso wie Gold von seiner Rolle als sicherer Hafen. Neue Unsicherheit kommt dabei von zwei Seiten: Zum einen gibt es Sorgen vor einem Wiederaufflackern der Corona-Pandemie in Asien, zum anderen neue Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. So berichten chinesische Staatsmedien, dass einige Berater der chinesischen Regierung eine teilweise Aufkündigung des Phase-1-Abkommens mit den USA ins Spiel bringen, um bei Nachverhandlungen bessere Bedingungen für China herauszuschlagen. Offensichtlich sieht man US-Präsident Trump durch den aktuellen Wirtschaftseinbruch und die bevorstehenden Wahlen bei Verhandlungen in einer schwächeren Position. Dieser hat Neuverhandlungen umgehend eine Absage erteilt. Allerdings hatte Trump selbst zuletzt ebenfalls Öl ins Feuer gegossen, als er neue Strafzölle gegen China wegen dessen Rolle zu Beginn der Corona-Pandemie androhte. Noch deutet allerdings wenig auf eine neue Eskalation hin. So hat China gerade erst größere Mengen US-Sojabohnen geordert. Zudem wurden die Importe von 79 US-Produkten, darunter auch Gold- und Silbererze, für ein Jahr von den Strafzöllen befreit. Sollte der Handelskonflikt dennoch wieder ausbrechen, dürfte Gold davon wie schon im letzten Jahr zu sehen profitieren. Die Fed Fund Future preisen unterdessen für das nächste Jahr bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für negative US-Leitzinsen ein, was die Fed allerdings bereits mehrfach ausgeschlossen hat.

Industriemetalle: Reduziertes Zinnangebot bei solider Nachfrage

Sorgen über ein Wiederaufflackern der Corona-Pandemie haben gestern stärkere Anstiege der Metallpreise verhindert. Kupfer hat seine anfänglichen Gewinne sogar vollständig abgegeben und den Handel leicht im Minus beendet. Heute Morgen zeigen sich die Metallpreise weitgehend unverändert. In China und Südkorea gibt es offenbar neue Infektionsherde und auch in Deutschland hat die Ansteckungsrate zuletzt wieder zugenommen. Noch lässt sich hieraus aber nicht schließen, ob eine zweite Pandemie-Welle kurzfristig bevorsteht.

Im Einklang mit den meisten anderen Industriemetallen hat sich in den letzten Wochen auch Zinn erholt. Von seinem Mehrjahrestief unter 13.000 USD Ende März ist der Preis mittlerweile wieder auf gut 15.000 USD je Tonne gestiegen. Zuletzt hat sich der Preis seitwärts bewegt. Neben der allgemein besseren Stimmung der Marktteilnehmer könnte dies auch daran liegen, dass Indonesien als weltweit größter Zinnexporteur weniger Zinn ausgeführt hat. Daten des Handelsministeriums zufolge lagen die Exporte im April mit 4,2 Tsd. Tonnen 28% unter dem Vorjahresniveau. Schon im März hatte Indonesien 21% weniger Zinn ausgeführt als vor einem Jahr. Dies steht wohl auch in Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Außerdem werden seit Anfang April die Zinnvorräte in den LME-Lagerhäusern deutlich abgebaut, was neben dem reduzierten Angebot auch für eine solide Nachfrage spricht. Diese scheint in erster Linie aus China zu kommen, was sich schon in hohen Importen im März bemerkbar gemacht hat. Es wird erwartet, dass China im April ebenfalls viel Zinn eingeführt hat. Demnächst dürfte aber wieder mehr Zinn zur Verfügung stehen, da zum Beispiel die südamerikanischen Produzenten in Kürze ihren Betrieb nach dem Corona-Lockdown wieder aufnehmen wollen. Dies könnte einem weiteren Preisanstieg vorerst entgegenstehen.

