Gold gut unterstützt aber Palladium weist Parallelen zur Ölpreisblase auf

Energie: API-Zahlen deuten auf eine sehr komfortable Versorgungslage am Ölmarkt hin

Der Brentölpreis testete gestern zunächst erfolgreich eine neue wichtige Marke von 66 USD je Barrel und stellte ein Dreimonatshoch bei 66,2 USD auf. Am Abend fiel der Preis dann aber doch noch, nachdem die API-Zahlen einen starken Anstieg der Lagerbestände gezeigt hatten. Denn laut API sind nicht nur die Lagerbestände für Rohöl um 4,7 Mio. Barrel, sondern auch für Benzin um 5,6 Mio. und Mitteldestillate um 3,7 Mio. Barrel gestiegen. Bei Benzin wäre es der stärkste Aufbau seit Januar, wenn die Zahlen heute vom DoE bestätigt werden. Das deutet auf eine gute Versorgungslage hin. Die API-Zahlen sind umso belastender für den Ölpreis, wenn man berücksichtigt, dass bei den heute zur Veröffentlichung anstehenden offiziellen DoE-Zahlen der Bloomberg-Konsens mit einem kleineren Aufbau bei Benzin um 2 Mio. Barrel, einem geringen Abbau bei Mitteldestillaten und einem starken Rückgang der Rohölvorräte um über 2,1 Mio. Barrel rechnet. Aus unserer Ansicht ist der jüngste Ölpreisanstieg umso anfälliger für eine Korrektur, wenn man den Blick auf die Nachfrage wirft. Hier sind die Sorgen trotz des “Phase 1”-Handelsabkommens zwischen China und den USA nach wie vor berechtigt. So hat Japan, einer der größten Energieimporteure der Welt, für November massive Importrückgänge bei sämtlichen Energieträgern vermeldet. Die Einfuhren von Rohöl sind um 9,8% ggü. Vorjahr auf 14,2 Mio. Kiloliter bzw. umgerechnet 2,98 Mio. Barrel täglich, die LNG-Importe um 1,2% und die von Kesselkohle sogar um 12% gefallen. Die Rohölimporte Japans sind damit in den ersten elf Monaten des Jahres um 1,8% ggü. (einem bereits schwachen) Vorjahr gefallen. Im Jahr 2018 gingen die japanischen Rohölimporte im Jahresvergleich bereits um 5,4% zurück.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Edelmetalle: Palladium kann 2.000 USD-Marke nicht halten

Nachdem Palladium gestern Morgen kurz über die Marke von 2.000 USD je Feinunze gelinst hat, ist es im weiteren Tagesverlauf zeitweise um über 60 USD gefallen. Heute Morgen handelt es bei gut 1.940 USD. Wie wir hier schon mehrfach geschrieben haben, halten wir die Preisrally von Palladium für nicht gerechtfertigt. Unseres Erachtens weist sie sogar Anzeichen einer Blase auf. Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass der Palladiumpreis dieselbe Entwicklung vollzieht wie zum Beispiel der Silberpreis im Jahr 2011. Damals hatte sich Silber innerhalb weniger Monate fast verdoppelt und war anschließend um über 30% abgestürzt. Parallelen könnte es auch zur Ölpreisentwicklung 2007 und 2008 geben: Der Brentölpreis war anderthalb Jahre lang bis auf sein Rekordhoch von fast 150 USD je Barrel im Juli 2008 stark gestiegen, beendete das Jahr dann aber unter 40 USD.

Gold gut unterstützt

Gold wurde gestern durch neue Brexit-Sorgen unterstützt und handelte vorübergehend über 1.480 USD je Feinunze. Denn der britische Premierminister Johnson will nach dem deutlichen Sieg seiner Partei bei den Parlamentswahlen per Gesetz eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Ende Januar ausschließen. Diese endet am 31.12.2020. Die Zeit, die damit zum Aushandeln eines Freihandelsabkommens zwischen Großbritannien und der EU bleibt, ist aber unrealistisch kurz. Es droht also weiterhin ein ungeregelter Brexit.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Industriemetalle: China hat deutlich mehr Metalle produziert

Die anhaltend gute Stimmung hat den Metallpreisen gestern weitere Unterstützung gegeben, so dass zum Beispiel Kupfer lange Zeit um 6.200 USD je Tonne handelte. Allerdings sind positive US-Konjunkturdaten zum Immobilienmarkt und zur Industrieproduktion am Nachmittag verpufft. Heute Morgen gibt der Kupferpreis etwas nach, da das Nationale Statistikbüro einen starken Anstieg der chinesischen Kupferproduktion im November berichtete. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr um 20% auf ein Rekordhoch von 909 Tsd. Tonnen gestiegen. Obwohl die chinesischen Schmelzen wegen der nach wie vor geringen Schmelz- und Verarbeitungsgebühren mit niedrigen Margen kämpfen, haben sie ihre Produktion stark ausgeweitet, um noch die vorgegebenen Jahresziele zu erreichen. Die Kupfernachfrage in China ist Industriekreisen zufolge unter anderem wegen des Handelsstreits mit den USA derzeit allerdings gedämpft. Neben der Kupfer- ist auch die Zinkproduktion deutlich gestiegen, und zwar auf ein 2-Jahreshoch von 594 Tsd. Tonnen. Im Gegensatz zu Kupfer haben bei Zink die sehr hohen Schmelzgebühren Anreiz zur Produktionsausweitung gegeben. Daneben hat China deutlich mehr Edelstahl hergestellt. Daten des International Stainless Steel Forum zufolge waren es im dritten Quartal 8,14 Mio. Tonnen, 13% mehr als im Vorjahr. China war damit allein verantwortlich, dass auf globaler Ebene mit 13,69 Mio. Tonnen eine rekordhohe Menge Edelstahl ausgebracht wurde. Dies hat die Nickelnachfrage im dritten Quartal wohl merklich unterstützt und mit dazu beigetragen, dass der Nickelpreis Anfang September auf ein 5-Jahreshoch gestiegen war.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

