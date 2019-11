Gold glänzt angesichts niedriger Zinserwartungen

Energie – Brentöl wieder unter 60 USD, Gasöl-Crackspread massiv unter Druck: Der Brentölpreis rutscht am Morgen unter 60 USD je Barrel, was auf den Kontraktwechsel zurückzuführen ist. Aber auch gestern standen die Preise wegen neuer Konjunktursorgen und Zweifel hinsichtlich eines Handelsabkommens zwischen den USA und China unter Druck. Zudem meldete Reuters einen Anstieg der OPEC-Ölproduktion im Oktober um 690 Tsd. auf 29,6 Mio. Barrel pro Tag. Dies kam zwar nicht überraschend, da Saudi-Arabien seine Produktion nach den Ausfällen im September wieder normalisieren konnte. Die OPEC-Fördermenge liegt damit allerdings ca. 1,4 Mio. Barrel pro Tag über dem von der IEA geschätzten Bedarf im 1. Halbjahr 2020, was die Notwendigkeit einer weiteren Produktionskürzung unterstreicht. Der Gasöl-Brent-Crackspread in Europa ist gestern zeitweise bis auf 15 USD je Barrel gefallen. Vor einer Woche lag er noch bei 18 USD. Die massive Spreadeinengung ist darauf zurückzuführen, dass der Gasölpreis zuletzt deutlich stärker gefallen ist als der Brentölpreis. Kostete Gasöl zu Wochenbeginn noch ca. 600 USD je Tonne, so waren es gestern nur noch 565 USD. Mit einem Überangebot lässt sich dies nicht erklären. So liegen die Gasölvorräte in der Region Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) auf dem niedrigsten Stand seit Ende Mai und 6% unter dem 5-Jahresdurchschnitt. Die US-Bestände an Mitteldestillaten liegen sogar 10% unter dem zur Jahreszeit üblichen Niveau. Und dies, wo die nachfragestarke Zeit kurz bevorsteht. Ab Anfang 2020 gelten zudem verschärfte Schwefellimits für Schiffskraftstoffe (IMO 2020), die einen Wechsel zu schwefelärmeren Kraftstoffen wie Marinegasöl erfordern. Russland hatte vor einigen Tagen verlauten lassen, IMO 2020 in den eigenen Binnengewässern erst vier Jahre später einführen zu wollen. Auch dies kann die Preisschwäche aber nicht erklären. Wir gehen davon aus, dass sich der Crackspread schon in Kürze wieder ausweitet.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3H88 Long WTI Oil Future Faktor: 4 CJ8EW9 Long Brent Oil Future Faktor: 4 CJ3D4Q Short WTI Oil Future Faktor: -4 CJ3D48 Short Brent Oil Future Faktor: -4

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle – Gold glänzt angesichts niedriger Zinserwartungen: Auch wenn die US-Notenbank Fed weiteren Zinssenkungen in absehbarer Zeit auf der Sitzung am Mittwoch eigentlich eine relativ klare Absage erteilt hat, will der Markt dem offensichtlich keinen Glauben schenken. So sind die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen von über 1,8% vor der Sitzung erneut unter 1,7% gefallen. Der gestern veröffentlichte extrem schwache Chicago-PMI für Oktober dürfte zu Konjunkturpessimismus und neuer Zinssenkungsphantasie beigetragen haben. Kein Wunder also, dass dies zu US-Dollar-Schwäche und einem Goldpreisanstieg auf 1.515 USD je Feinunze führte. Unsere Volkswirte rechnen bei den heute zur Veröffentlichung anstehenden ISM- und Arbeitsmarktdaten in den USA zwar mit einer positiven Überraschung. Doch sehen wir den Goldpreis aktuell durch die extrem lockere Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks als gut unterstützt an. Denn auch bei der EZB dürfte sich unter der Führung von Christine Lagarde, die heute als ihr Amt als neue Präsidentin antritt, nicht viel ändern. Wenngleich sich die EZB unter ihre Führung vor allem auf ihre Kernaufgabe nämlich die Geldwertstabilisierung konzentrieren dürfte, werden die Zinsen noch sehr lange Zeit extrem niedrig und die Realzinsen deutlich negativ bleiben. Gold hat sich in der Vergangenheit in solchen Zeiten als sicherer Hafen und Mittel zum Kapitalerhalt erwiesen. Wir rechnen also mit einem weiteren Preisanstieg bei Gold in den kommenden Monaten und Jahren.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E63 Long Gold Future Faktor: 10 CJ7RLD Short Gold Future Faktor: -10

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle – Die Sorgen bleiben: Der heute aus China vermeldete unerwartete Anstieg des (inoffiziellen) Caixin Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 51,7 bzw. den höchsten Stand seit Februar 2017 sorgt offenbar für eine Entspannung bei Marktteilnehmern. Sowohl der chinesische Aktienmarkt als auch die LME-Metallpreise erholen sich daraufhin. Doch sollte diese Zahl nicht über die unterliegende Konjunkturschwäche in China hinwegtäuschen, zumal sie sich in der Vergangenheit nach Ansicht unserer China-Experten als nicht zuverlässig erwiesen hat. Auch ist aktuell mit keinen großen Konjunkturstützungsmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung zu rechnen. Sie legt aktuell offensichtlich mehr Wert auf eine nachhaltige konjunkturelle Entwicklung als auf eine schnelle Erholung, die längerfristig “teuer” zu stehen kommt. Für die Industriemetalle dürfte also die Durststrecke noch anhalten.

Trotz Elektromobilität keine Erholung bei Lithium in Sicht: In Zusammenhang mit der Elektromobilität wird häufig Lithium genannt, das als ihr “Treibstoff” genannt wird. Doch obwohl die meisten Autoproduzenten in emissionsfreien Elektroautos die Zukunft sehen und die meisten Investitionen in deren Entwicklung stecken, ist der Lithiumpreis in den letzten Monaten massiv gefallen. Nach Daten von Asian Metal und Bloomberg sind die Preise für Lithiumkarbonat (99,5%) in China von umgerechnet über 25.000 USD je Tonne zu Jahresbeginn 2018 auf zuletzt rund 8.300 USD je Tonne bzw. ein Vierjahrestief gefallen. Damit hat der Lithiumpreis quasi sämtliche Gewinne im Zuge des Elektromobilitäts-Hypes der letzten Jahren abgegeben. Es gab zwar zuletzt unerwartet schwache Zahlen in Bezug auf Elektroautozulassungen. So wurden im August in China und den USA mit 158 Tsd. Autos 9% weniger Elektrofahrzeuge (einschl. Plug-in-Hybride) verkauft als vor einem Jahr. Doch die Anzahl reiner Elektroautos ist dabei um 8% ggü. Vorjahr gestiegen. Auch dürfte sich der Anstieg in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen und beschleunigen. Wir sehen vor allem die Angebotsseite ausschlaggebend für die Preisschwäche bei Lithium. Da wir den Markt als langfristig strukturell als überversorgt sehen, dürfte sich der Preisrückgang trotz guter Nachfrageaussichten fortsetzen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.