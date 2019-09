Gold gibt im Zuge eines festen US-Dollar deutlich nach

Energie: Die Ölpreise standen gestern zunächst weiter unter Druck. Brent fiel bis auf 61,3 USD je Barrel, bevor die Verluste im späten Handel wegen neuer Hoffnungen auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt etwas eingegrenzt wurden. Der Gasölpreis handelt weiterhin unterhalb von 600 USD je Tonne. Wie verschiedene Quellen berichten, wurden die Produktionsausfälle in Saudi-Arabien knapp zwei Wochen nach den Angriffen und damit deutlich früher als erwartet aufgeholt. Das übliche Produktionsniveau soll inzwischen vollständig wieder hergestellt sein. Die OPEC in Person von Generalsekretär Barkindo hat sich dieser Sichtweise angeschlossen. Überprüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Saudi-Arabien könnte das Ölangebot auch aus den Lagerbeständen oder den zuletzt importierten Mengen zur Verfügung stellen. Sollte Saudi-Arabien tatsächlich wieder normal produzieren, gäbe es für eine größere Risikoprämie auf den Ölpreis keinen Anlass, zumal sich auch die Rhetorik zwischen den USA und dem Iran nicht mehr weiter verschärft hat. Die Rede von US-Präsident Trump vor der UNO enthielt nur die bekannten Vorwürfe, aber keine zusätzlichen Drohungen gegen den Iran. Außer einer symbolischen Verschärfung der US-Sanktionen ist bislang nichts passiert. Der Einfluss dieser Maßnahmen auf das Ölangebot ist zu vernachlässigen, da der Iran aufgrund der bereits bestehenden Sanktionen ohnehin nur noch sehr begrenzte Mengen Öl exportiert. Ebenfalls preisbelastend wirkten gestern die offiziellen Lagerdaten des US-Energieministeriums. Diese wiesen einen überraschenden Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche um 2,4 Mio. Barrel aus, womit der vom API am Vortag gemeldete Lageraufbau nochmals übertroffen wurde. Auch die Rohölbestände in Cushing stiegen deutlich, was den WTI-Preis belastete.

Edelmetalle: Gold ist gestern im Zuge eines festen US-Dollar um knapp 2% auf gut 1.500 USD je Feinunze gefallen. Der handelsgewichtete Dollar-Index verzeichnete gestern den größten Tagesanstieg seit fast drei Monaten. US-Präsident Trump hatte sich Journalisten gegenüber optimistischer zum Handelsstreit mit China geäußert, woraufhin die US-Aktienmärkte und US-Anleiherenditen gestiegen sind. Auch wurden einige Fed-Zinssenkungserwartungen ausgepreist. Investoren haben den gestrigen Preisrückgang von Gold aber zu Käufen genutzt. So wurden die Bestände der von Bloomberg erfassten Gold-ETFs um über 22 Tonnen aufgestockt, was dem größten Tageszufluss seit drei Monaten entsprach. Erstmals seit Februar 2013 liegen die ETF-Bestände damit wieder bei über 2.500 Tonnen. Silber verlor gestern wesentlich stärker als Gold: Es gab um fast 4% nach und rutschte unter die Marke von 18 USD je Feinunze. Das Gold/Silber-Verhältnis ist mittlerweile wieder auf 84 gestiegen. Auch bei Silber wurde der Preisrückgang zu umfangreichen ETF-Käufen genutzt.

Auf den Platin- und Palladiummarkt könnte Ungemach zukommen: Einer der weltweit größten Platinproduzenten hat gestern angekündigt, im „Marikana“-Minenkomplex in Südafrika mehrere Tausend Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Dies dürfte von der vorherrschenden und radikalen Gewerkschaft AMCU nicht ohne weiteres hingenommen werden, zumal die Tarifgespräche in der südafrikanischen Platinminenindustrie festgefahren sind. Ein Streik scheint mit der Ankündigung des Stellenabbaus wahrscheinlicher geworden zu sein. Dies könnte zu einem (weiteren) Preisanstieg von Platin und Palladium führen. „Marikana“ war schon vor einigen Jahren in den Schlagzeilen: Im August 2012 wurden während gewalttätiger Auseinandersetzungen 34 Arbeiter auf dem Minengelände getötet.

Industriemetalle: Im Rahmen der UN-Vollversammlung hat US-Präsident Trump Journalisten gegenüber geäußert, dass ein Handelsabkommen mit China schneller erreicht sein könnte als der Markt erwartet. Die daraus resultierende positivere Stimmung der Marktteilnehmer, die zum Beispiel zu deutlichen Verlusten bei Gold geführt (siehe Edelmetalle oben) ist jedoch nicht auf die Metallmärkte übergeschwappt. Die Metallpreise zeigen sich heute Morgen zumeist im Minus, wenn auch moderat. Denn zuvor hatte gestern die US-Administration Sanktionen gegen chinesische Firmen und Einzelpersonen verhängt, die im Ölbereich Geschäfte mit dem Iran gemacht haben sollen. Wir können uns daher nicht vorstellen, dass die für übernächste Woche angesetzten Handelsgespräche zwischen den USA und China erfolgreich verlaufen werden.

China bereitet sich offenbar auf das Exportverbot von Nickelerz in Indonesien vor, das zu Beginn des kommenden Jahres greift, und hat im August große Mengen Nickelerz importiert. Daten der Zollbehörde zufolge wurden 5,72 Mio. Tonnen eingeführt, so viel wie zuletzt vor elf Monaten. Der Großteil davon kam von den Philippinen (70%). Das Nickelerz wird in China zumeist zu Nickelroheisen verarbeitet. Daneben hat China im August viel Nickelraffinade und auch weiterhin viel Ferronickel importiert. Die Einfuhren von Nickelraffinade erreichten mit 28,6 Tsd. Tonnen sogar den höchsten Wert seit Dezember 2017. Mit diesen Importen wurde offenbar nicht nur die Nickelnachfrage in China befriedigt, sondern auch Lagerbestände aufgebaut. Die Nickelvorräte in den Lagerhäusern der SHFE wurden im letzten Monat auf das höchste Niveau seit Mitte 2018 aufgestockt.

