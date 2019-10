Gold fällt auf 2-Monatstief

Energie: Der Brentölpreis notiert nach dem Kontraktwechsel unterhalb von 60 USD je Barrel auf dem niedrigsten Stand seit den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September. Die Produktionsverluste nach den Angriffen führten laut einer Reuters-Umfrage zu einem Rückgang der OPEC-Ölproduktion im September um 750 Tsd. auf 28,9 Mio. Barrel pro Tag. Weniger förderte die OPEC zuletzt vor acht Jahren. Mittlerweile hat Saudi-Arabien die Verluste wieder aufgeholt, so dass im Oktober mit einer deutlich höheren OPEC-Produktion zu rechnen ist. Die Produktionsdisziplin anderswo lässt weiter zu wünschen übrig. Nigeria und der Irak haben weiterhin mehr gefördert als vereinbart, wenngleich der Irak seine Produktion etwas reduziert hat. Nicht-OPEC-Produzent Russland hat im September ebenfalls weniger Öl produziert. Die von Reuters unter Berufung auf gut unterrichtete Quellen genannte Produktionsmenge von 11,24 Mio. Barrel Rohöl pro Tag lag damit aber noch immer ca. 50 Tsd. Barrel höher als im Kürzungsabkommen mit der OPEC zugesagt. Mit Ausnahme der Monate, als die russische Ölproduktion aufgrund der Verunreinigung einer wichtigen Ölpipeline gedrosselt werden musste, tut sich Russland mit der Umsetzung seiner zugesagten Produktionskürzung schwer. Damit bleibt der Druck auf Saudi-Arabien bestehen, seinerseits weiterhin mehr zu kürzen als vereinbart. Angesichts verhaltener weltweiter Konjunkturaussichten und einer steigenden US-Ölproduktion sind zwischenzeitliche Sorgen vor einer Angebotsverknappung verflogen. Mit Blick auf das kommende Jahr besteht eher das Risiko eines erneuten Überangebots. Dass zuletzt auch Kanada seine Produktionseinschränkungen weiter lockerte und es zudem Anzeichen für eine Deeskalation der Lage im Mittleren Osten gibt (die Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien verständigten sich auf einen Waffenstillstand im Jemen), trübt den Preisausblick zusätzlich ein.

Edelmetalle: Gestern hat der Euro im Zuge schwacher Inflationsdaten aus Deutschland deutlich abgewertet bzw. der US-Dollar klar aufgewertet: Der handelsgewichtete Dollar-Index ist auf den höchsten Stand seit fast 2½ Jahren gestiegen. Einhergehend mit steigenden Aktienmärkten und einem sich eintrübenden charttechnischen Bild hat dies Gold so stark belastet, dass es um 1,6% gefallen ist. Heute Morgen gibt Gold weiter nach und markiert bei 1.460 USD je Feinunze ein 2-Monatstief. Zum Preisrückgang dürften auch Gewinnmitnahmen seitens der spekulativen Finanzinvestoren beigetragen haben, nachdem diese zuvor ihre Netto-Long-Positionen deutlich ausgeweitet hatten. Gold in Euro hat sich aufgrund der Währungsentwicklung zwar etwas besser gehalten, es ist aber auf gut 1.340 EUR je Feinunze gefallen. Zwar gab es auch gestern wieder ETF-Zuflüsse, die Ausdruck des Kaufinteresses auf den aktuell niedrigeren Preisniveaus sind. Sie waren aber nicht stark genug, den Preisrückgang zu verhindern. Silber und Platin haben gestern deutlich stärker verloren als Gold. Sie wurden zusätzlich von zum Handelsende hin schwachen Industriemetallpreisen belastet. Die Verluste bei Silber waren fast doppelt so hoch wie bei Gold. Es ist unter die Marke von 17 USD je Feinunze gefallen. Das Gold/Silber-Verhältnis ist daraufhin auf knapp 87 gestiegen. Platin ist sogar um über 5% abgestürzt. Dies war der bislang größte Tagesverlust in diesem Jahr. Heute Morgen kostet es noch rund 880 USD je Feinunze. Die Preisdifferenz zu Gold hat sich auf 590 USD ausgeweitet. Da sich Palladium von allen Edelmetallen am besten gehalten und nur leicht nachgegeben hat, ist Platin mittlerweile fast 800 USD günstiger als Palladium. So hoch war der Preisabschlag von Platin zu Palladium noch nie.

Industriemetalle: Das australische Ministerium für Industrie, Innovation und Wissenschaft schätzt die Versorgungslage am seewärtigen Eisenerzmarkt wieder etwas besser ein. In seinem gestern veröffentlichten Quartalsbericht hat es seine Prognosen für die australischen und brasilianischen Eisenerzexporte für dieses und nächstes Jahr leicht nach oben revidiert. Gemäß Angaben des Ministeriums sind die sturmbedingten Ausfälle in Australien vom Frühjahr überwunden. Und auch in Brasilien entspannt sich demnach die Lage. Zwar dürfte es noch Jahre dauern, bis die Produktion nach dem verheerenden Dammbruch und den anschließenden Produktionskürzungen dort wieder vollständig hergestellt ist, es kommt aber nach und nach Angebot zurück an den Markt. Während sich die Angebotslage entspannt, sieht das australische Ministerium Risiken auf der Nachfrageseite. So dürften demnach die Handelsspannungen und das langsamere Wachstum der Weltwirtschaft die Stahlnachfrage beeinträchtigen. Die chinesischen Eisenerzimporte – China steht für gut zwei Drittel der weltweiten Importe – dürften nicht zuletzt deshalb allmählich weiter sinken. Daneben erwartet das australische Ministerium, dass China aus Umweltgründen in der Stahlproduktion zukünftig stärker auf Stahlschrott zurückgreifen wird. Dies bringt automatisch eine geringere Nachfrage nach Eisenerz mit sich. Alles in allem ist der seewärtige Eisenerzmarkt laut Aussagen des Ministeriums auf dem Weg zurück ins Gleichgewicht. In absehbarer Zeit dürfte er dann auch wieder überversorgt sein. Die Eisenerzpreise sollten daher unseres Erachtens deutlich korrigieren. Auch am Markt scheint diese Meinung vorzuherrschen, denn die Terminkurve ist stark in Backwardation. Sie zeigt für Ende 2020 einen Preis von nur gut 70 USD je Tonne an.