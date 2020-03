Gold durch lockere Geldpolitik der Zentralbanken unterstützt

Energie: Keine Annäherung vor dem heute beginnenden “OPEC+”-Treffen

Heute beginnt das 2-tägige “OPEC+”-Treffen. Die Positionen von Saudi-Arabien auf der einen und Russland auf der anderen Seite liegen nach wie vor weit auseinander. Saudi-Arabien drängt wegen der negativen Auswirkungen des Coronavirus auf eine zusätzliche Produktionskürzung um 1,0-1,5 Mio. Barrel pro Tag im zweiten Quartal und eine Verlängerung der bisherigen Kürzungen im Umfang von 2,1 Mio. Barrel pro Tag bis zum Jahresende. Russland will lediglich die letztgenannten Kürzungen bis Mitte des Jahres verlängern und lehnt weitergehende Produktionseinschränkungen ab. Der russische Energieminister Nowak ist nach den gestrigen ergebnislosen Gesprächen aus Wien abgereist und wird erst morgen zu den offiziellen Beratungen mit der OPEC und den anderen beteiligten Nicht-OPEC-Ländern zurückerwartet. Die Unsicherheit über den Ausgang des “OPEC+”-Treffens lastet auf den Ölpreisen. Eine Produktionskürzung von weniger als 1 Mio. Barrel pro Tag würde für weiteren Abgabedruck sorgen.

CO2-Preis angesichts der Vielzahl an Belastungsfaktoren robust

Nach einer dank reichlicher Nachfrage geglückten Wiederaufnahme der britischen Auktionen hat der Preis im EU-Emissionshandel gestern sogar leicht zugelegt: Mit 24 EUR kostet das Recht zur Emission einer Tonne CO2 nur 3% weniger als zu Jahresbeginn. Damit zeigt sich der Preis angesichts der Vielzahl an Belastungsfaktoren recht robust. Den Bedarf an Emissionsrechten bremsen schließlich ein milder Winter – von Dezember bis Februar waren die durchschnittlichen Temperaturen in Europa 3,4° Celsius höher als üblich -, die Coronavirus-bedingte Konjunkturschwäche und die wohl anhaltenden Verschiebungen im Strommix. Letztere begründen sich mit neuen Tiefs bei den Gaspreisen im europäischen Kassamarkt und dem witterungsbedingt hohen Angebot an Windstrom. Wichtige Stütze für den CO2-Preis bleibt aber die Politik: Heute berät der EU-Umweltrat unter anderem über den European Green Deal.

Edelmetalle: Gold durch lockere Geldpolitik der Zentralbanken unterstützt

Wie wir gestern bereits gemutmaßt haben, folgen andere Zentralbanken dem Beispiel der US-Notenbank Fed und lockern ebenfalls ihre Geldpolitik. So hat die kanadische Zentralbank die Zinsen überraschend deutlich um 50 Basispunkte gesenkt. Anfang der Woche hatte bereits die australische Zentralbank die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Und weitere Zentralbanken dürften folgen, so zum Beispiel die EZB, von der wir nächste Woche eine Aktion erwarten. Die Lockerung der Geldpolitik vieler Zentralbanken zur Bekämpfung der Coronavirus-Risiken sollte die Nachfrage nach Gold und damit auch den Goldpreis unterstützen. Während die Gold-ETFs weiterhin Zuflüsse verzeichnen, bremsen vor allem in Asien die hohen Preise nach wie vor die physische Goldnachfrage. Noch unbestätigten Meldungen zufolge sind die indischen Goldimporte im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 44% zurückgegangen, nachdem sie sich bereits im Januar mehr als halbiert hatten.

Einbruch der Autoabsätze in China lässt Palladium weitgehend kalt

Wie die Passenger Car Association gestern berichtete, sind die Autoabsätze in China im Februar um 80% gegenüber Vorjahr eingebrochen. Hierbei handelt es sich den Verbandsangaben zufolge zwar noch um vorläufige Daten, aber auch mit einer leichten Revision wäre dies der stärkste jemals registrierte Rückgang der Absatzzahlen. Damit werden die Auswirkungen des Coronavirus erstmals in einer „harten“ Zahl sichtbar. In den vergangenen Tagen hatten die Einkaufsmanagerindizes bereits die schlechte Stimmung in der chinesischen Industrie belegt. Inwiefern der Absatzeinbruch im Jahresverlauf aufgeholt werden kann – schon im Januar wurden 20% weniger Autos verkauft –, ist noch fraglich. Hierzu bedarf es unseres Erachtens zentraler Anreize, die es bislang noch nicht gibt. Palladium lässt sich von all dem nicht sonderlich beeindrucken: Der Preis ist zwar in den letzten beiden Tagen unter 2.500 USD je Feinunze gerutscht, notiert heute Morgen aber bereits wieder über dieser Marke.

Industriemetalle: In Japan sollen die physischen Aluminiumprämien steigen

Heute hätte in China der Nationale Volkskongress der Kommunistischen Partei beginnen sollen. Dieser wurde aber wegen des Coronavirus bereits letzte Woche verschoben, erstmals seit 1995. Ein neues Datum für den Kongress, bei dem die Regierung für gewöhnlich die Wirtschaftsziele und gegebenenfalls Konjunkturmaßnahmen für das jeweilige Jahr präsentiert, ist noch nicht bekannt. In den USA hat der Kongress gestern Finanzmittel in Höhe von 8 Mrd. USD freigegeben, um das Coronavirus im Land zu bekämpfen. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der US-Aktienmärkte, der sich in Asien heute mit geringerer Dynamik fortsetzt. Hiervon profitieren die Industriemetalle: Kupfer steigt wieder über 5.700 USD je Tonne, Zink hat zumindest vorerst die Marke von 2.000 USD je Tonne zurückerobert. Auch Aluminium hat sich in den letzten Tagen erholt. Eine Tonne kostet heute Morgen rund 1.730 USD. Etwas überraschend fordern die globalen Aluminiumproduzenten von ihren japanischen Kunden im zweiten Quartal eine deutlich höhere physische Prämie. In den kürzlich begonnenen Verhandlungen wird ein Aufschlag von bis zu 105 USD je Tonne auf den LME-Preis gefordert, ein Plus von 27% gegenüber dem laufenden Quartal. Dies können wir uns nur mit der Beeinträchtigung der Lieferketten im Zuge des Coronavirus erklären, da die ohnehin nur verhaltene Nachfrage derzeit ebenfalls wegen des Virus noch stärker leidet. Die japanischen Abnehmer fordern daher niedrigere Prämien. Marktbeobachter erwarten, dass sich die Verhandlungen wegen der aktuellen Unsicherheiten diesmal länger hinziehen.

