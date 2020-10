Gibt’s auch was Positives am Devisenmarkt?

Gibt’s auch positive Meldungen?

Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich allmählich fragen, ob es auch noch etwas Positives zu melden gibt? Das zähe Ringen um ein neues Fiskalpaket in den USA ist erstmal bis nach den Präsidentschaftswahlen verschoben und in Europa gehen angesichts rasant steigender Infektionszahlen langsam die Lichter aus: Ausnahmezustand in Spanien, harte Restriktionen in Italien, in Frankreich möglicher Lockdown ab Freitag für einen Monat, starke Beschränkungen in Osteuropa mit dem Risiko eines kompletten Lockdown in Polen und Tschechien, sollte sich die Lage diese Woche nicht verbessern. Damit steigen natürlich auch die Risiken für den Wirtschaftsausblick in Europa. Die Einigkeit zwischen Großbritannien und der EU reicht derweil gerade einmal aus, um die Brexit-Verhandlungen ab Donnerstag in Brüssel weiterzuführen, nachdem die Gespräche in London wieder kein Ergebnis brachten, sodass die Zeit immer knapper wird, um überhaupt etwas annähernd Respektables zum Jahresende präsentieren zu können. Sonst droht ein Austritt ohne Abkommen.

Der Devisenmarkt scheint deshalb angesichts der kurzfristigen Risiken (Kontrollverlust über das Virus in Europa mit möglichen Lockdowns, wirtschaftliche Konsequenzen, US Präsidentschaftswahlen) im Moment wenig gewillt, jetzt schon dezidierte Annahmen zu zukünftigen Wechselkurs-Treibern wie beispielsweise den Inflationsraten zu treffen. Irgendwie nachvollziehbar. EUR-USD bleibt deshalb in der altbekannten Range mit wenig Elan für die eine oder andere Seite. Dass der Markt trotz seiner angeblichen Lethargie Risiken sieht, spiegelt sich in den Volatilitäten wider. Sie krabbeln gerade nach und nach wieder nach oben, vor allem die kurzen. Das dicke Ende kann also ohne Frage noch kommen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Bank of Canada in der Bredouille?

Eigentlich sollte die Zinssitzung der Bank of Canada (BoC) heute keinen vom Hocker reißen. Aber es gibt dennoch ein paar Dinge, deren nähere Betrachtung lohnenswert ist. Im September stellte die BoC klar: “Der Rat wird den Leitzins auf der effektiven Untergrenze halten, bis die Konjunkturflaute überstanden ist, sodass das Inflationsziel von 2% nachhaltig erreicht wird. Um diese Verpflichtung zu verstärken und die Zinssätze über die gesamte Renditekurve hinweg niedrig zu halten, setzt die Bank ihr groß angelegtes Anleihekaufprogramm im derzeitigen Tempo fort. Dieses QE-Programm wird so lange fortgesetzt, bis die Erholung in vollem Gange ist, und wird so kalibriert werden, dass es den geldpolitischen Impuls liefert, der zur Unterstützung der Erholung und zur Erreichung des Inflationsziels erforderlich ist”. Kurz: wir bleiben auf absehbare Zeit sehr expansiv.

Derzeit kauft die BoC jede Woche Anleihen im Wert von 5 Mrd. CAD auf dem Sekundärmarkt. Angesichts der Liquidität und Verfügbarkeit kauft sie zusehends frisch emittierte Staatsanleihen, was schon jetzt dem Vorwurf der Staatsfinanzierung Tür und Tor öffnet. Schließlich plant die Regierung eine deutliche Ausweitung des Haushaltsdefizits wegen der Coronahilfen. Aber damit nicht genug. Behält die BoC das derzeitige Kaufvolumen bei, riskiert sie, in einem guten Jahr mehr als die Hälfte der ausstehenden Staatanleihen in ihren Büchern zu haben – damit ist ihr Kaufprogramm im Vergleich größer als beispielsweise das der Fed. Die BoC könnte aufgrunddessen in die Bredouille geraten. Denn sie könnte sich genötigt sehen, ihre Anleihekäufe auf absehbare Zeit zu reduzieren. Das müsste sie dem Markt aber auch gut erklären können, damit es nicht als restriktives Signal missverstanden wird, schließlich droht gerade jetzt die wirtschaftliche Erholung durch die zweite Covid-Welle und drohende Einschränkungen ins Stocken zu geraten. Auch ein Umschwenken in Richtung einer stärkeren Fokussierung auf die Kontrolle der Renditekurve oder eine Koppelung der Geldpolitik an ein weiteres Ziel (Beschäftigung?) im Stil der Fed müsste die BoC klar kommunizieren, sofern sie dies erwägt. Notenbankchef Tiff Macklem möchte angesichts der Risiken für die Wirtschaft mittlerweile auch Negativzinsen nicht mehr ausschließen. Selbst, wenn sie aktuell nicht aktiv im Notenbankrat diskutiert wird, könnte diese Idee Einzug in den geldpolitischen Bericht oder sogar in das Statement finden, um dem Markt zu signalisieren, dass die BoC noch Feuerkraft hat, sollte sich die Lage wieder verschlechtern.

Es mag heute noch zu früh sein für neue Signale seitens der BoC, möglicherweise möchte sie erst noch die weitere wirtschaftliche Entwicklung abwarten, zumal sich die Wirtschaft im Sommer wieder berappelt hat. Kommen die Signale dennoch, würde die Aussicht auf eine noch expansivere Geldpolitik den CAD erstmal einknicken lassen.

CNY: „Antizyklischer Faktor“ entfernt

Chinesische Banken haben den „antizyklischen Anpassungsfaktor“ (CCF), der zum Preismechanismus des Renminbi-Leitkurses gegenüber dem US-Dollar gehört, schrittweise entfernt. Das China Foreign Exchange Trade System (CFETS) erklärte gestern, dass die meisten chinesischen Banken, die am Preissetzungsmechanismus teilnehmen die Anpassung jüngst auf eigene Initiative vorgenommen hätten. Damit haben die chinesischen Behörden bereits zum zweiten Mal in diesem Monat Maßnahmen ergriffen, um die Aufwertung des CNY zu bremsen. Den USD-CNY-Referenzkurs habe ich schon länger nicht mehr thematisiert. Fakt ist, dass er nur äußerst gering von unserem Modell abwich. Folglich dürfte sich der Wegfall des CCF aus rein technischer Sicht kaum in den USD-CNY-Referenzkursen niederschlagen. So lag das heutige USD-CNY-Fixing bei 6,7195 und damit nur leicht über dem Marktkonsens bei 6,7183. Demgemäß sieht es so aus, als ob die rasche Aufwertung des CNY – insbesondere gegenüber dem Währungskorb – bei den Behörden auf keine Gegenliebe stößt. Daher dürfte der CNY-Index auf absehbare Zeit etwas nachgeben, wobei die USD-CNY-Kassakurse aber weiterhin vom Ausblick für die Wirtschaft und den USD abhängen.

