Energie: Gewinnmitnahmen bei Öl

Der Höhenflug der Ölpreise ist gestern zu Ende gegangen, wobei sie im Handelsverlauf zeitweise um über 10% gefallen sind. Auslöser dafür dürfte die Meldung aus dem Irak gewesen sein, dass der zweitgrößte OPEC-Produzent sein Kürzungsversprechen von rund 1,1 Mio. Barrel täglich nicht zeitnah umsetzen kann. Zwar würde man beim staatlichen Ölkonzern die Produktion stark drosseln. Doch bei den Ölfeldern, die von internationalen Unternehmen betrieben werden, könne man das nicht ohne Weiteres tun. Saudi Aramco dürfte das bei der Festsetzung seiner Juni-Verkaufspreise, deren Bekanntgabe erneut verschoben wurde, berücksichtigen. Dabei dürften insbesondere die Abschläge für Lieferungen nach Asien im Fokus stehen. Dank massiver Preisnachlässe im April war das Land der einzige Ölexporteur, der seine Lieferungen nach Indien trotz des dortigen Lockdown erhöht hatte. Mit 1,1 Mio. Barrel sind diese laut Bloomberg (Tanker-Statistik) auf den höchsten Stand seit Beginn der Datenaufzeichnung vor drei Jahren gestiegen. Die irakischen Exporte nach Indien sind dabei auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen. Die Ölimporte Chinas aus Saudi-Arabien haben sich im April sogar auf 2,2 Mio. Barrel pro Tag mehr als verdoppelt. Für Mai-Lieferungen nach Asien hatte Saudi-Arabien die Abschläge weiter erhöht. Eine nochmalige Ausweitung der Preisabschläge ggü. Oman/Dubai würde eine Fortsetzung des Preiskriegs bedeuten. Das erklärt wohl auch die fehlende positive Reaktion der Ölpreise auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Lagerdaten. Laut US-Energieministerium sind die Rohölbestände in der Vorwoche nur noch um 4,6 Mio. Barrel gestiegen, deutlich weniger als erwartet oder am Vortag vom API berichtet. Die Rohölvorräte in Cushing sind um 2,1 Mio. auf nun 65,5 Mio. Barrel gestiegen. Damit wären dort noch mindestens 10 Mio. Barrel freie Lagerkapazitäten vorhanden. Die US-Benzinlagerbestände sind sogar um 3,2 Mio. Barrel gefallen, was auf eine höhere Benzinnachfrage zurückzuführen war.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Gold gibt nach, wieder mehr Angebot aus der Schweiz

Gold fiel gestern um mehr als 1% auf 1.680 USD je Feinunze. Gegenwind kam vor allem durch einen festeren US-Dollar und steigende Anleiherenditen, wobei diese Konstellation angesichts katastrophaler Daten zum US-Arbeitsmarkt schon erstaunlich ist. So berichtete der private Datenanbieter ADP einen Rückgang der Privatbeschäftigung im April um mehr als 20 Mio. Stellen, was für die offiziellen Arbeitsmarktdaten morgen nichts Gutes verheißt. Eine andere Erklärung für die jüngste Goldpreisschwäche liegt darin, dass zwei große Goldraffinerien in der Schweiz seit Montag wieder mit voller Kapazität arbeiten. Damit steht dem Markt wieder deutlich mehr Angebot zur Verfügung. Die Raffinerien in der Schweiz verarbeiten ca. 1.500 Tonnen Gold pro Jahr, was etwa einem Drittel des weltweiten Goldangebots entspricht. Die Raffinerien mussten Ende März wegen der Corona-Krise für zwei Wochen vollständig schließen und durften danach nur eingeschränkt arbeiten. Die daraufhin zwischenzeitlich deutlich gestiegene Preisdifferenz zwischen dem Gold-Terminkontrakt mit kurzfristiger Lieferung an der Comex in New York und dem Kassapreis in London hat sich mit der Rückkehr der Schweizer Raffinerien zum Normalbetrieb ebenfalls wieder normalisiert. Mittlerweile liegen beide Preise wieder nahezu gleichauf. Unbeeindruckt vom gestrigen Preisrückgang zeigten sich die ETF-Anleger, die auch gestern wieder Gold akkumulierten. Laut Bloomberg-Daten stiegen die ETF-Bestände um weitere 5,3 Tonnen. Der SPDR Gold Trust, der vornehmlich von institutionellen Anlegern in den USA als Anlagevehikel genutzt wird, verzeichnete gestern keine weiteren Zuflüsse. Seine Bestände sind nach den kräftigen Zuflüssen der letzten Wochen auf ein 7-Jahreshoch gestiegen.

Industriemetalle: Preise profitieren von überraschend guten chinesischen Handelsdaten

Die chinesische Zollbehörde hat heute Morgen überraschend gute Handelsdaten für April veröffentlicht. Demnach ist der Handelsbilanzüberschuss deutlich gestiegen, was an erstaunlich hohen Exporten lag, die entgegen den Erwartungen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% angezogen haben. China hat dabei viele Güter vor allem in die südostasiatischen Länder ausgeführt, während die Exporte in die EU und in die USA deutlich rückläufig waren. Marktbeobachter sind allerdings der Meinung, dass es sich bei den hohen Ausfuhren in die Nachbarländer Chinas in erster Linie um aufgestaute Aufträge aus dem ersten Quartal handelt. Die schwache Auftragskomponente im Einkaufsmanagerindex legt nahe, dass die Exporte demnächst deutlich abflauen werden. Die Importe insgesamt betrachtet sind zwar merklich gefallen, dies lag aber nicht an den Rohstoffen. Im Gegenteil, die chinesischen Händler haben die niedrigen Preise offenbar genutzt und große Mengen Rohstoffe gekauft. Daten der Zollbehörde zufolge hat China im April 460 Tsd. Tonnen Kupfer eingeführt, mehr als im Vormonat und deutlich mehr als im Vorjahr. Gleiches gilt für Eisenerz mit Importen von knapp 96 Mio. Tonnen. Die chinesischen Handelsdaten geben den Metallpreisen heute Morgen Unterstützung. Kupfer steigt auf 5.250 USD je Tonne, Eisenerz verteuert sich auf über 82 USD je Tonne. Wir halten die Preisanstiege für nicht nachhaltig. Den Marktteilnehmern sollte nach und nach bewusst werden, dass angesichts schwacher Konjunkturdaten wie zum Beispiel der heute veröffentlichten deutschen Industrieproduktion viele Länder in eine tiefe Rezession abrutschen werden. Dies sollte sich auch negativ auf die Nachfrage nach zyklischen Rohstoffen auswirken.

