Energie: Gewinnmitnahmen am Ölmarkt

Die Ölpreise sind gestern massiv unter Druck gekommen und um jeweils rund 8% gefallen – Brent auf 38,6 USD, WTI auf 36,3 USD je Barrel. Heute Morgen setzt sich der Preisrückgang fort, wobei Brent auf 37 USD fällt und damit sämtliche Gewinne seit Anfang Juni pulverisiert hat. Wir haben zuletzt öfters auf eine starke spekulative Überhitzung am Ölmarkt hingewiesen. Die Großanleger an der NYMEX hatten in der Woche zum 2. Juni ihre Netto-Long-Positionen bei WTI auf 394 Tsd. Kontrakte und damit den höchsten Stand seit Juli 2018 erhöht. Daher kommt es nicht überraschend, dass die Rückkehr der Risikoaversion, die gestern den Aktienmärkten einen starken Schlag verpasst hat, auch am Ölmarkt zu Gewinnmitnahmen führt. Auch der wöchentliche Lagerbericht des US-Energieministeriums am Mittwoch dürfte dazu beigetragen haben: So sind die US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche um weitere 5,7 Mio. Barrel gestiegen und haben mit 538,1 Mio. Barrel ein neues Rekordhoch markiert. Außerdem sind die Strategischen Ölreserven ebenfalls um 2,2 Mio. Barrel und seit Ende April bereits um 15 Mio. Barrel angewachsen. Die US-Benzinvorräte sind ebenfalls entgegen den Erwartungen um rund 900 Tsd. Barrel gestiegen. Die US-Benzinnachfrage hat sich zuletzt zwar auf 7,9 Mio. Barrel täglich erholt. Sie bleibt damit aber weiterhin rund 20% unter dem Niveau der Vorjahre, ebenso die Rohölverarbeitung. Nicht nur die schwache Nachfrage hat den Anstieg der Bestände begünstigt, sondern auch die Handelsdynamik. Während vor allem die günstigen saudischen Importe recht hoch waren, sind die Rohölexporte mit lediglich 2,4 Mio. Barrel täglich auf den niedrigsten Stand seit letzten Herbst gefallen. Die Netto-Rohölimporte haben sich damit innerhalb von drei Wochen mehr als verdoppelt. Die Exporte von Ölprodukten bleiben dagegen angesichts der schwachen Nachfragedynamik auch anderswo relativ niedrig. Die USA sind damit wieder mit rund 2 Mio. Barrel täglich zu einem bedeutenden Netto-Ölimporteur geworden.

Edelmetalle: Gold profitiert von Stimmungseintrübung

Der Goldpreis handelt am Morgen bei 1.730 USD je Feinunze. Gestern war er in der Spitze bis auf 1.744 USD gestiegen. Gold profitierte dabei von der Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten. Auslöser war der pessimistische Ausblick, den US-Notenbankchef Powell am Mittwoch im Anschluss an die 2-tägige Sitzung des Offenmarktausschusses gab. Die US-Wirtschaft soll in diesem Jahr um 6,5% schrumpfen und das Vorkrisenniveau erst 2022 wieder erreicht werden. Die Arbeitslosenquote soll am Jahresende noch immer bei 9,3% liegen. Der Zielkorridor für den Leitzins liegt weiterhin bei 0,00%-0,25%. Zinserhöhungen soll es bis mindestens Ende 2022 nicht geben. Für eine Senkung in den negativen Bereich gibt es weiterhin hohe Hürden. Diese stehen somit nicht auf der Agenda. Das Volumen der Anleihekäufe soll in den nächsten Monaten mindestens auf dem aktuellen Niveau beibehalten werden. Powell wies auf der Pressekonferenz zudem auf die extrem große Unsicherheit hin. Die an den Märkten bestehende Hoffnung auf eine V-förmige Konjunkturerholung bekam somit einen schweren Dämpfer. In der Folge verzeichneten die US-Aktienmärkte gestern den stärksten Tagesrückgang seit März. Allein der Dow Jones Industrial Average brach um fast 1.900 Punkte (7%) ein. Daher wundert es nicht, dass der weltgrößte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, in den letzten beiden Tagen Zuflüsse von 10,5 Tonnen verzeichnete. Dieser wird insbesondere von institutionellen Investoren als Anlagevehikel für Gold genutzt. Während bei den Gold-ETFs seit März kräftige Zuflüsse zu beobachten waren, geht das spekulative Interesse bei Gold sukzessive zurück. Die spekulativen Netto-Long-Positionen lagen Anfang Juni nur noch bei gut 100 Tsd. Kontrakten. Anfang März waren es noch mehr als doppelt so viel. Neue Daten zur Marktpositionierung gibt die US-Börsenaufsichtsbehörde CFTC heute Abend bekannt.

Industriemetalle: Erste merkliche Korrektur des Kupferpreises seit langem

Lange Zeit war der Kupferpreis durch nichts aufzuhalten. Gestern folgte dann seit langem die erste merkliche Korrektur und der Preis fiel um 2,4% auf 5.760 USD je Tonne. Der Konjunkturausblick der US-Notenbank Fed (siehe Edelmetalle oben), abermals viele Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle dort ließen die Stimmung der Marktteilnehmer umschlagen. Aber auch mit dem gestrigen Rücksetzer ist Kupfer von seinem Tief im März um 25% gestiegen und hat fast alle Corona-bedingten Verluste wettgemacht. Seit Monatsbeginn erhielt der Kupferpreis Aufwind von der technischen Seite, da kurz hintereinander die charttechnisch wichtigen 100- und 200-Tage-Linien überwunden wurden, was zu Anschlusskäufen führte. Auch die spekulativen Finanzinvestoren zeigen sich wieder optimistischer: Laut CFTC-Statistik bestanden an der Comex in New York in der Woche zum 2. Juni erstmals seit Ende Januar wieder Netto-Long-Positionen. Wir halten den allgemeinen Konjunkturoptimismus an den Märkten, der riskante Asset-Klassen nach oben getrieben hat, für überzogen. Außerhalb Chinas ist bislang nur eine leichte Erholung auszumachen, wenn überhaupt. Und die weltweiten Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen so schnell wie noch nie, was die Marktteilnehmer bislang völlig ausgeblendet haben. Bezogen auf Kupfer halten wir den Nachfrageoptimismus ebenso überzogen wie die Angebotssorgen. Der globale Kupfermarkt wird dieses Jahr aller Voraussicht nach einen hohen Angebotsüberschuss aufweisen, welchen der International Wrought Copper Council (unter anderem in Zusammenarbeit mit der International Copper Study Group) auf 285 Tsd. Tonnen taxiert. Selbst wenn die Nachfrage wieder spürbar anziehen sollte, gab es zuletzt Anzeichen, dass auch wieder mehr Angebot zur Verfügung steht: So wurde in Chile, dem größten Kupferminenproduzenten, im April mehr Kupfer produziert als vor einem Jahr. Allerdings steigen dort aktuell gerade die Covid-19-Neuinfektionen, so dass es doch noch einmal zu Produktionsunterbrechungen kommen könnte.

