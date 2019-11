Gähnende Langeweile in EUR-USD

Bereits gestern konnten die US Zahlen kaum jemanden hinterm Ofen hervorlocken. Den gestrigen Tag und die Nacht über bewegte sich EUR-USD in einer 1,0993-1,1019 Spanne – sage und schreibe ganze 25 Pips, die zu den guten alten Zeiten nicht der Rede wert gewesen wären. Heute könnten wir das nächste Tief in der Volatilität sehen, denn der US Markt bleibt geschlossen. Natürlich bedeutet dies auch, dass eine einzige überraschende Meldung angesichts der dünnen Marktliquidität plötzlich doch zu großen Sprüngen führen könnte. Die Frage ist nur, woher diese Überraschung kommen sollte. Denn auch US Präsident Donald Trump dürfte sich, nachdem er gestern die Gesetzesvorlage zu Hong Kong unterschrieben hat, heute eher mit “Turkey” als mit “Trade” beschäftigen. Die Konjunkturdaten aus der Eurozone, die heute veröffentlicht werden, dürften auch keinen vom Hocker reißen, wenn schon Meldungen zum Handelskonflikt den Devisenmarkt in den letzten Wochen kalt ließen. Liebe Leute, legt Euch einfach wieder hin und bleibt auf der Couch. Denn ich fürchte, dass sich heute wirklich nichts in EUR-USD tun und gähnende Langeweile vorherrschen wird.

GBP: Pfund reagiert empfindlich

Zwei, drei Worte kann man noch zum Pfund verlieren. Einen fundamentalen Auslöser (wie Konjunkturdaten, Aussagen der Bank of England oder ähnliches) gab es zwar nicht, aber zwei Wochen vor der entscheidenden Parlamentswahl, die ja letztlich auf die Frage hinausläuft, Brexit ja oder nein, reagiert der Markt empfindlich auf Umfragewerte der beiden großen Parteien, weshalb das Pfund gestern morgen kurzzeitig abtauchte. Da angeblich die Tories mit Boris Johnson gemäß einer Umfrage etwas an Vorsprung gegenüber Labour mit Jeremy Corbyn eingebüßt hätten, machte sich die Sorge breit, dass es wieder einmal zu einer Pattsituation im Parlament kommen könnte, womit die Unsicherheit rund um den Brexit-Prozess wieder erheblich zunehmen würde.

Die neuste, mit Spannung erwartete MPR-Umfrage von YouGov hingegen, die gestern spätabends veröffentlicht wurde und 2017 den Verlust der Parlamentsmehrheit von Theresa May auf wenige Sitze genau richtig vorhersagte, zeigt wieder eine deutliche Mehrheit für Boris Johnson. Die Tories erhielten demnach 359 von 650 Sitzen im Parlament, Labour nur 211, die Liberalen 13 und die Schotten 43. Das wäre das beste Ergebnis der Tories seit 1987. Ein derartiges Ergebnis in zwei Wochen hieße, dass Johnson sein Brexit-Abkommen Ende Januar durchs Parlament bringen und mit den Verhandlungen über die Beziehung zur EU nach dem Austritt beginnen könnte. Auch wenn damit der Austritt Großbritanniens aus der EU endgültig in Stein gemeißelt würde, wäre zumindest die Unsicherheit, die darüber die letzen Monate und Jahre herrschte, vom Tisch. Ich gehe deshalb davon aus, dass das Pfund, das bereits über Nacht zulegen konnte, heute noch einmal einen Aufwärtsschub sehen wird.

Gesetz und Deal

Die Unterzeichnung des Hongkong-Gesetzes durch US-Präsident Donald Trump löste im asiatischen Handel einen erneuten Anstieg der Risikoaversion aus, während es an den Hauptmärkten wegen der Thanksgiving-Feiertage voraussichtlich ruhig bleiben wird (siehe oben). Wie Trump bereits zuvor erwähnt hatte, möchte er das Handelsabkommen weiter verwirklichen. Das Hongkong-Gesetz ist aber eindeutig ein erschwerender Faktor, der nun sehr konkrete Formen angenommen hat. Heute Morgen erwiderte Peking, es würde sich dem Hongkong-Gesetz entschieden widersetzen und Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Der Optimismus der letzten beiden Tage (der auch durch Trump selbst befeuert wurde) dürfte also in nächster Zeit nachlassen. Es scheint, dass sich der Phase-1-Deal verzögert. Das nächste Schlüsselereignis ist die Frage, ob die für den 15. Dezember angekündigten Zölle verschoben werden oder nicht.

