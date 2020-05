Fulminantes Comeback der Ölpreise

Energie: Licht und Schatten am Ölmarkt

Der Ölmarkt ist aktuell alles andere als langweilig: Nach einem Zwischentief von knapp 18 USD gestern steigt der WTI-Ölpreis (Juni-Kontrakt) heute Morgen auf über 22 USD je Barrel. Der Juli-Kontrakt auf WTI handelt heute bei 24 USD und der auf Brent sogar bei über 29 USD. Ist der Spuk also vorbei, steigen nun die Ölpreise wieder nachhaltig über 30 USD? Aus unserer Sicht bleiben dafür aktuell noch zu viele Fragen offen, ob in Bezug auf die Nachfrageerholung oder die Angebotskürzungen. So wird es in Texas keine Prorationierung, also angeordnete Produktionskürzungen, geben, nachdem sich die drei Mitglieder der Texas Railroad Commission im Vorfeld der für heute geplanten Abstimmung nicht einigen konnten. Doch auch ohne die offizielle Anordnung wird die US-Ölproduktion massiv fallen, nachdem jüngst viele Schieferölproduzenten Kürzungen angekündigt haben. Ob die anderen Nicht-OPEC-Produzenten ebenfalls mitziehen, ist aktuell unklar. So hat der staatliche brasilianische Ölkonzern, der Einschnitte von 200 Tsd. Barrel täglich in Aussicht gestellt hat, für April rekordhohe Exporte von 1 Mio. Barrel berichtet, nach dem bisherigen Rekord im Dezember von 771 Tsd. Barrel täglich. Ein anderer südamerikanischer Ölproduzent, Guyana, wird sich an den Produktionskürzungen gar nicht beteiligen und stattdessen seine Produktion von aktuell 75-80 Tsd. auf 120 Tsd. Barrel täglich im Juni erhöhen. Während in Bezug auf die Produktionsentwicklungen noch Zweifel bestehen, scheint der Markt angesichts eines steigenden Wirtschaftsoptimismus von einer raschen Erholung der Nachfrage und der Preise überzeugt. Die Großanleger haben in der Woche zum 28. April ihre Netto-Long-Positionen bei WTI um knapp 71 Tsd. bzw. rund 30% auf mittlerweile über 318 Tsd. Kontrakte ausgeweitet. Offensichtlich lockt der optisch günstige WTI-Ölpreis Anleger an. Die seit zwei Wochen fallende Anzahl der offenen Juni-Kontrakte (sog. Open Interest) deutet aber darauf hin, dass die spekulativen Käufe vornehmlich in den später fälligen Terminkontrakten erfolgten. Die Stimmung der Anleger gegenüber Brent hat sich nicht ganz so stark aufgehellt wie bei WTI.

Edelmetalle: Goldnachfrage in Indien kommt fast zum Erliegen

Die indischen Goldimporte sind im April fast vollständig zum Erliegen gekommen. Einer Person aus dem Umfeld der Regierung zufolge beliefen sich die Importe nur noch auf 50 Kilogramm, was einem Rückgang um 99,9% entspricht. Nur zum Vergleich, im Vorjahresmonat beliefen sich die Einfuhren noch auf 110 Tonnen. Die Person machte die Unterbrechung der Lieferketten wegen der Einschränkung des Flugverkehrs und den landesweiten Lockdown für den beispiellosen Einbruch der Goldimporte verantwortlich, weshalb die Goldgeschäfte seit Ende März geschlossen sind. Der Lockdown wurde erst am Wochenende um weitere zwei Wochen verlängert. Damit hat sich ein erheblicher Teil an Nachfrage aufgestaut, der sich zu einem späteren Zeitpunkt entladen dürfte. So dürften Hochzeiten vom Frühjahr auf den Herbst verschoben werden, was dann zu einem kräftigen Nachfrageanstieg führen könnte. Vollständig aufgeholt werden dürfte der erlittene Nachfrageverlust allerdings nicht. Aufgrund der rekordhohen lokalen Preise dürfte der Goldschmuck als Hochzeitsgeschenk zudem eine Nummer kleiner ausfallen. Der World Gold Council rechnet damit, dass die Goldnachfrage in Indien in diesem Jahr nur etwa halb so hoch ausfallen könnte als im ohnehin schon schwachen Vorjahr. Wirklich geschadet hat die schwache Goldnachfrage in Indien dem Goldpreis bislang nicht. Dieser verzeichnete im April mit 6,9% sogar den größten Monatsgewinn seit August 2019. Denn was in Indien weniger an Gold nachgefragt wird, nehmen derzeit die ETFs mehr als auf. Allein im April verzeichneten die Gold-ETFs laut Bloomberg-Zahlen Zuflüsse von knapp 160 Tonnen, was den o.g. Rückgang der Goldimporte Indiens deutlich übertrifft. Es ist damit aber auch klar, dass die Goldnachfrage und der Goldpreis stark von der Bereitschaft der Investoren abhängt, weiter Gold zu kaufen. Aktuell ist dies noch der Fall. Auch gestern verzeichneten die Gold-ETFs wieder Zuflüsse von knapp 10 Tonnen.

Industriemetalle: Nickelnachfrage leidet unter Einbruch der Edelstahlproduktion

MEPS, ein auf die Analyse der Stahlmärkte spezialisiertes Research-Institut, hat Ende letzter Woche ein ziemlich düsteres Bild für die Edelstahlindustrie gezeichnet. Es schätzt, dass die globale Edelstahlproduktion im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um rund 9% gefallen ist. Für das zweite Quartal ist MEPS noch pessimistischer: Es geht von einem Einbruch der Produktion um mehr als 20% aus. Die Edelstahlhersteller sind demnach von mehreren Seiten von der Corona-Krise getroffen: Zum einen durch die schwache Nachfrage seitens der Konsumenten, zum anderen durch die behördlich angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, die vielfach zu vorübergehenden Schließungen von Produktionsanlagen geführt haben. Außerdem waren bzw. sind Lieferketten unterbrochen, so dass die Edelstahlproduzenten keine Rohmaterialien mehr erhalten haben. Im zweiten Halbjahr geht MEPS von einer allmählichen Erholung der Produktion aus, sieht diese 2020 aber insgesamt „nur“ bei 46,8 Mio. Tonnen und damit rund 10% unter Vorjahr. Dies wäre der niedrigste Wert seit 2016. Für den Nickelpreis verheißt diese Schätzung nichts Gutes: Wenn die größte Nachfragekomponente von Nickel derart einbricht, wird auch die Nickelnachfrage stark leiden. Da das Nickelangebot wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß zurückgeführt, sondern demnächst offenbar sogar wieder ausgeweitet wird, dürfte der globale Nickelmarkt in diesem Jahr unseres Erachtens überversorgt sein. Dies sollte einer deutlichen Preiserholung zunächst im Wege stehen. Aktuell handelt Nickel knapp unterhalb von 12.000 USD je Tonne. Seit Jahresbeginn ist es im Einklang mit den anderen Industriemetallen um etwa 16% gefallen.

