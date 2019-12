Fulminante Preisrally von Palladium

Energie: Öl wurde teurer, während sich die übrigen Energieträger verbilligten

Der Energiesektor als Ganzes betrachtet wird 2019 wohl mit einem satten Plus beschließen. Das liegt aber ausschließlich am Ölmarkt: Brentöl ist mit knapp 67 USD je Barrel 12 USD bzw. 20% teurer als zu Jahresbeginn. Noch stärker legte der Preis für das US-Leichtöl WTI zu. Vor dem Hintergrund einer noch immer von Rekord zu Rekord eilenden US-Produktion mutet das fast schon absurd an, zumal sich das Wachstum der globalen Ölnachfrage im Zuge der allgemeinen Konjunkturschwäche deutlich verlangsamt hat. Maßgeblich war das erweiterte Produktionskonsortium OPEC+, welches auf Marktanteile verzichtete und sein Ölangebot bewusst knapp hielt. Vor allem Saudi-Arabien zeigt(e) eine hohe Bereitschaft zur Feinsteuerung des Angebots, weil es sowohl für den (Teil-)Börsengang seines staatlichen Ölkonzerns als auch zur Finanzierung des öffentlichen Haushalts einen hohen (stabilen) Ölpreis benötigt.

An den übrigen Energiemärkten hinterließ die schwächere Nachfrage bei stark steigendem Angebot mehr Spuren: Diesseits und jenseits des Atlantiks fielen die Gaspreise am Kassamarkt deutlich und belegten damit auch, dass der Verbund der Gasmärkte aufgrund des stark steigenden LNG-Angebots enger geworden ist. Auch Kohle war vor allem in den Industrieländern weniger gefragt: Der Preis des nächstfälligen Kohle-Future an der ICE fiel bis zum Sommer auf ein Drei-Jahrestief und erholte sich seither kaum. Und selbst die Rally im EU-Emissionshandel nahm im Spätsommer nach zwei Jahren ein Ende, weil die Konjunktureintrübung in der EU gepaart mit einem massiven Brennstoffwechsel in der Stromerzeugung von Kohle zu Gas den Bedarf an Emissionsrechten bremsten. Dass der Klimaschutz auf der politischen Agenda zum Top-Thema aufgestiegen war, spielte am Markt eine untergeordnete Rolle.

Edelmetalle: Fulminante Preisrally von Palladium

Für Gold geht ein „gutes“ Jahr zu Ende. Bis kurz vor Weihnachten ist der Goldpreis seit Jahresbeginn um 15% gestiegen. Er profitierte dabei in erster Linie in seiner Eigenschaft als wertstabile Anlage von der ultra-lockeren Geldpolitik vieler Zentralbanken und dem damit verbundenen Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld. Daneben machten einige (geo-)politische Unsicherheitsfaktoren Gold als sicherer Hafen attraktiv. Silber hingegen wies erneut kaum Eigenleben auf und bewegte sich weitgehend im Fahrwasser von Gold. Die Korrektur im Herbst fiel bei Silber allerdings stärker aus als bei Gold, so dass das Gold/Silber-Verhältnis zwischenzeitlich stark gestiegen war. Unter dem Strich hat Silber in diesem Jahr Boden gegenüber Gold verloren. Daran dürften auch die lange Zeit schwachen Industriemetallpreise schuld gewesen sein, da Silber aufgrund seiner Verwendungsmöglichkeiten ein industrielles Edelmetall ist. Dass es auch anders geht, zeigte Palladium: Es legte eine fulminante Preisrally hin und verteuerte sich in der Spitze um fast 60%. Dabei überstieg es zumindest kurzzeitig erstmals die Marke von 2.000 USD je Feinunze. Palladium ist mittlerweile teurer als Gold es jemals war. Neben technischen Faktoren haben wohl die Aussichten auf ein weiteres Angebotsdefizit dem Preis von einem Rekordhoch zum anderen verholfen. Platin wiederum hat sich nicht von der Rekordjagd von Palladium anstecken lassen. Trotz eines Preisanstiegs von bislang 17% in diesem Jahr ist es rund 1.000 USD je Feinunze günstiger als Palladium. Zu einem Umdenken bei den Automobilproduzenten, d.h. zu einem vermehrten Einsatz von Platin in Autokatalysatoren hat dies jedoch noch nicht geführt.

Industriemetalle: Nickel hat alle anderen Industriemetalle in den Schatten gestellt

Mit 2019 geht ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr an den Metallmärkten zu Ende. Metallspezifische Themen wurden oftmals durch politische Faktoren, insbesondere den Handelsstreit zwischen den USA und China, in den Hintergrund gedrängt. Dieser und hier vor allem die Tweets von US-Präsident Trump sorgten immer wieder für hohe Volatilität. Waren die Marktteilnehmer noch voller Zuversicht auf eine baldige Einigung im Handelsstreit in das Jahr gestartet, kam im Frühjahr die Ernüchterung und es ging mit den Preisen bergab. Das vor kurzem dann doch noch erzielte „Phase-1-Abkommen“ sorgt letztendlich für einen versöhnlichen Jahresabschluss. Während die meisten Metallpreise ihre Verluste daraufhin etwas aufholten, „rettete“ sich Kupfer sogar ins Plus. Die größte Aufmerksamkeit aber erhielt über Monate hinweg Nickel: Es hatte sich im Zuge drohender Angebotsausfälle – in Indonesien wurde ein Vorziehen des Exportstopps von unbehandelten Erzen diskutiert und schlussendlich angekündigt – zwischenzeitlich um 70% verteuert. Von seinem 5-Jahreshoch sackte der Nickelpreis später allerdings um fast 30% ab. Größter Verlierer wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach Zinn sein. Der Zinnpreis ist in diesem Jahr so stark gefallen, dass die wichtigsten Produzenten- und Exportländer Produktionskürzungen und Ausfuhrbeschränkungen ankündigten, um den Preis zu stützen – bislang mit nur wenig Erfolg. Fast allen Metallmärkten war in diesem Jahr gemein, dass sich die angespannte Angebotslage entspannt hat. Die teilweise hohen Angebotsdefizite wurden im Jahresverlauf zumeist abgebaut.

Agrar: Kaffeepreis wird vom Verlierer 2018 zum Jahressieger 2019

Die meisten der von uns beobachteten Agrarpreise notieren kurz vor Jahresschluss 2019 innerhalb einer Spanne von +/- 10% um ihr Niveau von Anfang Januar. Doch es gibt einen Ausreißer: Kaffee Arabica, dessen Preis in den letzten Wochen von unter 100 US-Cent je Pfund zeitweise auf 140 US-Cent je Pfund in die Höhe schoss, als die eigentlich schon länger herrschende Erwartung eines Defizits in der aktuellen Saison schließlich doch noch Preiswirkung zeigte. Aus dem Verlierer des Jahres 2018 wurde so der Gewinner 2019 unter den von uns beobachteten Agrarpreisen. Der Preis für Kaffee Robusta stieg ebenfalls, allerdings weniger stark. Zudem hatte er zuvor im Jahresverlauf gegenüber seinem Startniveau am stärksten von allen Preisen nachgegeben (-21%).

