Fresenius SE: Gesundes technisches Comeback

Der STOXX Health Care ist der Einzige der 19-STOXX Sektoren, welcher seit dem Jahresstart 2020 eine positive Performance (+2,7%) aufweist. Damit hat er eine klare mittelfristige relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktindex STOXX Europe 600 (-18,8%). Auch der EURO STOXX-50-Titel Fresenius SE (aktuelle Index-Position 45; Indexgewicht: 0,87%) hat in den letzten Wochen mit seinem technischen Comeback hierzu beigetragen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fresenius SE: Auf dem Weg der technischen Besserung

Aus technischer Sicht war Fresenius SE, u.a. einer der größten privaten Krankenhausbetreiber Deutschlands, in einer Bilderbuch-Hausse von 2009 (Start: €9,1) bis 2017 auf All-Time Highs bei €80,1 gestiegen. Davon ausgehend etablierte sich eine langfristige Baisse, wobei der zentrale Baisse-Trend zzt. bei €48,0 liegt. Hierbei gab es bisher drei übergeordnete Abwärtsschübe, wobei die letzten Verkaufssignale ab Feb. 2020 – parallel zur Corona-Baisse – erst im Sell-Off bei €24,3 endeten. Dadurch hatte sich Fresenius SE im engeren Kreis der EURO STOXX 50-Entnahmekandidaten festgesetzt. Seitdem läuft ein intaktes technisches Comeback, wobei der Titel zuletzt mit einem neuen Trading-Kaufsignal über die kleine Resistance bei €40,0 und zurück an seine 200-Tage Linie gesprungen ist. Fresenius SE sollte – begleitet vom Sektor-Rückenwind – nun eine gute Chance haben zum Baisse-Trends bei €48,0 zu laufen. Im EURO STOXX 50 deutet sich – neben der außerordentlichen Index-Anpassung im Juni 2020 – an, dass es für die reguläre Index-Anpassung im Sep. 2020 noch 3 (eventuell sogar 4) automatische Aufnahmekandidaten gibt. Aufgrund der intakten technischen Lage hat Fresenius SE eine gute Chance sich noch aus dem Kreis der EURO STOXX 50-Entnahmekandidaten nach oben herauszuarbeiten. In Summe ist Fresenius SE ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Zertifikate