Fragiles Gleichgewicht am Ölmarkt

Energie: Fragiles Gleichgewicht am Ölmarkt

Am Freitag stieg der Brentölpreis nach der Einigung der OPEC+ auf fast 50 USD und hat mit über 49 USD je Barrel auf einem 9-Monatshoch geschlossen. Saudi-Arabien hat am Wochenende die offiziellen Verkaufspreise für seine Januar-Lieferungen bekannt gegeben. Für die Lieferungen von Arab Light nach Asien wurden die Preise um 0,80 USD je Barrel angehoben, was auf eine starke asiatische Nachfrage hindeutet. Das bestätigen auch die im November deutlich gestiegenen chinesischen Rohölimporte, die letzte Nacht von der Zollbehörde gemeldet wurden. Ohne die Einigung der OPEC+ letzte Woche hätte Saudi-Arabien die Verkaufspreise wahrscheinlich reduziert und damit einen neuen Preiskampf ausgelöst. Wir halten die Verständigung der OPEC+ auf eine anteilige Erhöhung der Produktion im Januar um insgesamt 500 Tsd. Barrel täglich für schwer umsetzbar. Auch wenn damit klare Produktionsziele definiert sind, ist ein verstärktes “Schummeln” bei der tatsächlichen Produktionshöhe u.E. wahrscheinlich. Russland hat bereits im November mehr Rohöl produziert als dem Land nach der Erhöhung im Januar zugestanden hätte. Außerdem wird die Lage mit den sog. kompensierenden Kürzungen für die zu hohe Produktion im Sommer immer undurchsichtiger, wobei die Frist für deren Umsetzung bis Ende März verlängert wurde. Hinzu kommen höhere Lieferungen aus Venezuela. In Folge der durch die USA im Jahr 2019 verhängten Ölsanktionen sind die Produktion und Exporte Venezuelas stark gefallen, wobei das Land einen Großteil des Geschäfts über Zwischenhändler abwickeln musste. Doch bereits im November sind die Exporte laut Argus stark gestiegen, weil chinesische Raffinerien trotz der Sanktionen wieder direkte Beladungen aufgenommen haben. Die Rohölexporte von PDVSA stiegen demnach im November sprunghaft auf rund 500 Tsd. Barrel und liegen damit in etwa so hoch wie die offizielle Produktion, verglichen mit rund 360 Tsd. Barrel im Oktober. Das Gleichgewicht am Ölmarkt bleibt nach wie vor fragil. Wir erachten daher das derzeitige Ölpreisniveau als überhöht.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SD0UQE Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Goldpreis steigt trotz ETF-Abflüssen, Platin erreicht 4-Jahreshoch

Der Goldpreis stieg in der letzten Woche um knapp 3% auf 1.840 USD je Feinunze und machte damit den starken Preisrückgang in der Woche zuvor größtenteils wett. Letztlich muss man die beiden Wochen zusammen betrachten. Der Absturz auf deutlich unter 1.800 USD erwies sich als kurzlebig, da es keine wirklich nachvollziehbaren Gründe dafür gab. Wichtigste Triebfeder für die Gegenbewegung in der letzten Woche war der rapide Verfall des US-Dollar. Allerdings neigte dieser auch schon zuvor zur Schwäche, ohne dass dies den Ausverkauf bei Gold verhindert hätte. Die Spekulanten waren für den Absturz des Goldpreises in der letzten Novemberwoche nicht verantwortlich. Laut am Freitag veröffentlichter CFTC-Statistik verharrten die spekulativen Netto-Long-Positionen in der entsprechenden Berichtswoche nahezu unverändert bei 85,5 Tsd. Kontrakte. Damit wird der Bedeutungsverlust diese Anlegergruppe für die Preisentwicklung erneut offenkundig. Schon der Preisanstieg zwischen April und August ging an den Spekulanten mehr oder weniger vorbei. Deren Rolle als wichtigster preistreibender Faktor haben die ETF-Anleger übernommen. Wobei diese Gleichung in der letzten Woche auch nicht aufgeht. Denn trotz des o.g. Preisanstiegs kam es im Wochenverlauf zu weiteren durchaus beträchtlichen ETF-Abflüssen von rund 42 Tonnen. Über die Motive der anhaltenden Verkäufe kann man nur spekulieren. Ohne eine Verhaltensänderung der ETF-Anleger dürfte es für Gold jedoch schwierig werden, weiteren Boden gutzumachen. Ein schwächerer USD alleine wird vermutlich auf Dauer nicht ausreichen. Der Platinpreis stieg am Freitag auf ein 4-Jahreshoch von 1.080 USD je Feinunze. Am Ende der Woche stand ein Plus von knapp 10% zu Buche. Seit Anfang November hat Platin mehr als 20% zugelegt und stellt damit alle anderen Edelmetalle deutlich in den Schatten.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB42W9 Long Platinum Future Faktor: 4 SB3T8A Short Platinum Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Noch hohe Kupfer- und Eisenerzimporte Chinas, aber nachlassende Dynamik

Chinas Zollbehörde hat heute Morgen für November einen rekordhohen Handelsbilanzüberschuss gemeldet, der auf stark gestiegene Exporte zurückzuführen ist. Damit hat sich der seit einigen Monaten zu beobachtende Trend fortgesetzt. Die verstärkte Exportaktivität deutet unseres Erachtens darauf hin, dass sich die Wirtschaft in Ländern außerhalb Chinas erholt. Die Importe blieben dagegen etwas hinter den Erwartungen zurück, was sich auch in den Einfuhren einiger Rohstoffe widerspiegelt. So hat China gemäß Daten der Zollbehörde im November 561 Tsd. Tonnen Kupfer importiert. Dies war zwar 17% mehr als im Vorjahr, aber 9% weniger als im Vormonat. Es waren zudem der zweite Monatsrückgang in Folge und die geringsten Importe seit Mai. Hier macht sich offenbar der in den letzten Monaten stark gestiegene Preis bemerkbar, der die chinesischen Händler wohl zurückhaltender werden lässt. Bei den Einfuhren von Kupferkonzentrat verhielt es sich umgekehrt: Sie lagen mit 1,83 Mio. Tonnen deutlich unter dem Vorjahres-, aber über dem Vormonatsniveau. Der Kupferpreis reagiert gebremst auf die Daten aus China. Er notiert leicht schwächer bei rund 7.700 USD je Tonne, nachdem am Freitag fast 7.800 USD erreicht wurden. Der Eisenerzpreis ist am Freitag um fast 6% nach oben gesprungen und erreicht heute an der SGX in Singapur mit über 144 USD je Tonne ein Rekordhoch. Dies führen wir neben dem spekulativen Kaufinteresse auf die starken Eisenerzimporte Chinas zurück. Diese sind im November den Daten der Zollbehörde zufolge zwar erstmals seit sechs Monaten wieder unter die Marke von 100 Mio. Tonnen gefallen, für den Monat November wurde aber eine rekordhohe Menge eingeführt. Schon jetzt hat China genauso viel Eisenerz importiert wie im gesamten letzten Jahr, was an der Stahlproduktion im Land liegt, die auf Rekordkurs ist.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6Y Long Copper Future Faktor: 6 SB3T6L Short Copper Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.