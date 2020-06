Folgt die Fed dem Beispiel der BoJ?

Die Fed wird heute zum ersten Mal seit 6 Monaten wieder Wirtschaftsprognosen veröffentlichen. Bislang hatte sie aufgrund der hohen Unsicherheit nach Ausbruch der Coronakrise darauf verzichtet. Für den Devisenmarkt werden diese zweifellos von großem Interesse sein. Denn entweder werden sie die Erwartungen einer schnellen Erholung, die die Risk-On Rallye der letzten Wochen angetrieben haben, bestätigen, oder Zweifel an diesen streuen. Dagegen dürften Erwägungen oder gar Ankündigungen weiterer expansiver Maßnahme wenn überhaupt zweitrangig für die Wechselkurse sein. Schließlich sind die Währungshüter was den Leitzins, also dem FX-relevanten Instrument, anbelangt, am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Selbst wenn sich die Fed dazu entschließt, in negatives Territorium vorzustoßen – wogegen die meisten FOMC-Mitglieder bislang eher ihre Abneigung geäußert haben – wäre ihr Spielraum begrenzt. Gut, sicher kann man nicht sagen, wo sie die Zinsuntergrenze letztlich sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie nicht viel weiter unter dem ist, was andere Notenbanken bereits ausprobiert haben. Demnach wäre die Zinsuntergrenze vielleicht knapp 1% unter derzeitigen Niveaus. Das ist angesichts der aktuellen Wechselkursvolatilitäten nicht wirklich der Rede wert.

Zuletzt stärker in der Diskussion stand ohnehin die Idee, eine Zinskurvenkontrollstrategie à la Japan einzuführen. Die Bank of Japan definiert ein Ziel für die Rendite 10-jähriger JGBs (aktuell 0% +/- 0,2 Prozentpunkte). Ihre Anleihekäufe sind darauf ausgerichtet, die Rendite um dieses Niveau zu stabilisieren. Einige FOMC-Mitglieder scheinen Gefallen an dieser Idee zu haben. Man sollte sich jedoch klarmachen, dass dieser Schritt nicht unbedingt als taubenhaft interpretiert werden kann. Klar, die Notenbank verankert die Rendite weitaus effektiver auf einem niedrigen Niveau als dies mit einer Forward Guidance (dem Versprechen, die Zinsen niedrig zu halten) möglich wäre. Unter einer Forward Guidance könnte die Rendite je nach Markteinschätzung der wirtschaftlichen Lage immer noch deutlich schwanken. Die Bank of Japan hatte die Zinskurvenkontrollstrategie aber nicht nur eingeführt, um die Renditen zu stabilisieren, sondern auch um weniger Anleihen kaufen zu müssen. Zuvor hatte die BoJ ein jährliches Volumenziel für ihre Anleihekäufe verfolgt, welches – wenn sie sich weiter daran gehalten hätte – früher oder später womöglich dazu geführt hätte, dass sie alle ausstehenden JGBs aufgekauft hätte.

Würde die Fed dem Beispiel der BoJ folgen, könnte dies auf mittlere bis lange Sicht heißen, dass auch sie ihre Anleihekäufe deutlich zurückfährt. Anfänglich wird der Markt die Fed eventuell testen und sie zu aggressiven Käufen zur Verteidigung des Renditeziels zwingen. Doch wie bei der BoJ würde es nicht lange dauern, bis sie den Markt von der Glaubwürdigkeit des Ziels überzeugt hätte. Auch das mag alles im Interesse der US-Notenbanker sein. Doch spätestens in der nächsten Krise würden die Grenzen dieser Strategie aufgezeigt werden – wie es bei der BoJ sowohl im vergangenen als auch diesem Jahr der Fall war. So ist sie durch das Renditeziel auf der expansiven Seite deutlich eingeschränkt. Sie kann ihre Anleihekäufe nicht beliebig hochfahren – wie es Fed oder EZB beispielsweise getan haben. Denn damit würde sie riskieren, die Rendite unter ihren Toleranzbereich zu drücken. Vergangenes Jahr war die Rendite sogar ohne ihre Zutun unter diesen gefallen, worauf sie theoretisch mit Anleiheverkäufen hätte reagieren müssen. Damit hätte sie jedoch ungewollt das Signal einer restriktiven Geldpolitik gesendet.

Die Tatsache, dass die Fed in Erwägung zieht, der BoJ zu folgen, zeigt, dass auch sie ihre Möglichkeiten einer lockeren Geldpolitik nahezu ausgeschöpft hat. Wer wissen will, was das langfristig für den US-Dollar heißt, muss nur zum JPY schauen, der sich in Krisenzeiten als ultimativer sicherer Hafen erweist – mehr noch als der Dollar.

Positive Signale aus Norwegen

Zumindest die bisherigen Wirtschaftsdaten aus Norwegen bestätigen die positive Einschätzung des Marktes und rechtfertigen die starke Rallye der NOK. Zwar war der Produktionsrückgang in den letzten drei Monaten laut dem Regional Network Survey der Norges Bank im Mai deutlicher als in der Finanzkrise. Aber immerhin sind die Unternehmen was die Aussichten für die nächsten 6 Monate anbelangt bereits wieder deutlich optimistischer. Hier lag der Indikator sogar wieder ganz leicht im Plus. Auch die Inflationsdaten heute dürften eher ein positives Bild zeichnen. Zwar war der Preisauftrieb auch im Mai aufgrund des Ölpreiseffekts mit etwa 1% wohl noch schwach, doch der unterliegende Inflationstrend dürfte recht stabil bei einem Wert über dem Inflationsziel der Notenbank geblieben sein. Dennoch erscheint das Aufwertungspotenzial der NOK auf kurze Sicht ziemlich ausgeschöpft, zumindest solange der Ölpreis nicht zu seinen Vorkrisenniveaus zurückgekehrt ist. Denn mittlerweile dürfte der Markt eine wirtschaftliche Erholung nahezu vollständig eingepreist haben.

CNY: Deflationsrisiko?

USD-CNY scheint sich derzeit leicht unterhalb von 7,10 stabilisiert zu haben und der Markt ist im Großen und Ganzen wieder da, wo er vor dem Thema Hongkong war. Abermals sind die US-China-Beziehungen der wichtigste Einflussfaktor für den Wechselkurs des Renminbi. Allerdings scheint es, als ob beide Seiten derzeit weitestgehend in Deckung gehen, obwohl der Grundtenor feindlich bleibt. Indes folgten die CNY-Wechselkurse dem jüngsten Risk-on-Modus in den Schwellenländern und machten die Verluste seit dem Beginn der Probleme um Hongkong wieder wett.

Währenddessen hat die Inflation in China beträchtlich an Dynamik verloren. So fiel die Verbraucherteuerung in den letzten Monaten drastisch. Volkswirten zufolge brauen sich in China Deflationsrisiken zusammen. Konkret heißt das, dass die Konsumnachfrage künftig dürftig bleiben wird. Dementsprechend scheint es kaum endogene Faktoren zu geben, die den CNY stärken könnten.

