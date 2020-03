Flut von schlechten Nachrichten setzt Ölpreise unter Druck

Energie: Flut von schlechten Nachrichten setzt Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise stehen weiter stark unter Druck. Brent fällt heute Morgen um weitere 5% auf weniger als 34 USD je Barrel, nachdem schon gestern ein Minus von 4% zu Buche stand. WTI rutschte zwischenzeitlich unter 31 USD. Für die neuerliche Talfahrt sind gleich mehrere Faktoren verantwortlich: So verhängte US-Präsident Trump wegen der Coronavirus-Krise ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer in die USA. Dadurch wird der internationale Flugverkehr nochmals stark getroffen, was sich negativ auf den Kerosinverbrauch auswirken dürfte. Die Ölnachfrage steht damit weiter unter Druck. Gestern revidierte auch die OPEC ihre Nachfrageprognose deutlich nach unten und erwartet für dieses Jahr so gut wie keinen Anstieg mehr. Die OPEC stellte zudem weitere Abwärtsrevisionen in Aussicht. Es ist somit nur noch eine Frage der Zeit, dass auch die OPEC wie schon die IEA einen Rückgang der Ölnachfrage prognostiziert. Dagegen dürfte das Ölangebot kräftig steigen: Gestern gaben die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt, die Ölproduktion im April auf 4 Mio. Barrel pro Tag ausweiten zu wollen. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 1 Mio. Barrel pro Tag gegenüber dem aktuellen Niveau. Saudi-Arabien will nach der Ankündigung einer deutlichen Steigerung der Ölproduktion nun auch die Förderkapazitäten auf 13 Mio. Barrel pro Tag erhöhen. Irak und Kuwait haben unterdessen ihre Verkaufspreise deutlich gesenkt und sind damit Saudi-Arabien gefolgt. Der Preiskrieg am Ölmarkt nimmt somit weiter Fahrt auf. Wenig hilfreich war auch, dass das US-Energieministerium einen starken Anstieg der US-Rohöllagerbestände berichtete. Da fiel es kaum ins Gewicht, dass die US-Energiebehörde einen deutlichen Schnitt bei ihrer Prognose für die US-Ölproduktion vornahm: Die Produktion soll demnach im April ihren Hochpunkt erreichen und danach fallen. Die Prognose für Ende 2020 liegt nun gut 500 Tsd. Barrel pro Tag niedriger als bislang erwartet. Ende 2021 soll die Produktion sogar 1,13 Mio. Barrel pro Tag unter der bisherigen Prognose liegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL46U2 Call Brent Oil Future Hebel: 10,3 CL46V3 Put Brent Oil Future Hebel: 7,5 CL44SV Call WTI Oil Future Hebel: 8,4 CL46WA Put WTI Oil Future Hebel: 7,8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Positive und negative Nachrichten halten sich bei Gold die Waage

Nach der US-Notenbank Fed sowie der australischen und kanadischen Zentralbank hat gestern die Bank von England (BoE) die Zinsen gesenkt – und zwar außerplanmäßig und um 50 Basispunkte. Damit, sowie mit weiteren ebenfalls beschlossenen Lockerungsmaßnahmen, soll die britische Wirtschaft gegen das Coronavirus unterstützt werden. Die Zinssenkung der BoE erhöht den Druck auf die EZB, ebenfalls die Zinsen zu senken bzw. andere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir erwarten, dass die EZB auf ihrer heutigen Sitzung den Einlagesatz um 10 Basispunkte auf -0,6% senkt und die monatlichen Anleihekäufe auf 40 Mrd. Euro verdoppelt. Gold legte nach der Zinssenkung der BoE vorübergehend bis auf 1.670 USD je Feinunze zu, kam später jedoch im Einklang mit den stark fallenden Aktienmärkten unter Druck. Gold dürfte dabei erneut verkauft worden sein, um anderweitige Verluste aufzufangen. Heute Morgen handelt Gold bei 1.640 USD. Es wird dabei wohl vom letzte Nacht von US-Präsident Trump angekündigten Einreiseverbot für Europäer in die USA unterstützt. Dieses sorgt für zusätzliche Verunsicherung unter den Marktteilnehmern. Trump versucht damit der EU die Schuld für die Ausbreitung des Coronavirus in den USA in die Schuhe zu schieben. Während sich Gold zumindest heute Morgen noch hält, stehen die anderen Edelmetalle unter Druck, insbesondere Palladium. Es fällt um 5% und rutscht erstmals seit zwei Monaten unter 2.200 USD je Feinunze. Dabei könnten auch die schwachen chinesischen Autoabsätze im Februar eine Rolle spielen (-82% gegenüber Vorjahr), die heute vom Verband der chinesischen Automobilproduzenten berichtet wurden. Auf die Daten gehen wir morgen etwas genauer ein.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 CJ7RMQ Long Palladium Future Faktor: 3 CU3TG7 Short Palladium Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Preise können sich Abwärtssog nicht mehr entziehen

US-Präsident Trump hat seinen großspurigen Ankündigungen eines Konjunkturpakets bislang keine Taten folgen lassen, so dass sich der Ausverkauf an den Aktienmärkten gestern fortsetzte. Letzte Nacht machte Trump dann die EU für die Ausbreitung des Coronavirus in den USA verantwortlich und verhängte ein Einreiseverbot für Europäer. Dies führt heute zu einem weiteren Einbruch an den Aktienmärkten. Dem können sich auch die Industriemetalle nicht mehr entziehen. Kupfer fällt auf 5.400 USD je Tonne und markiert damit den tiefsten Stand seit November 2016. Aluminium verbilligt sich auf 1.660 USD je Tonne. Entgegen den ersten Meldungen von letzter Woche müssen die japanischen Aluminiumkonsumenten im zweiten Quartal doch keine höhere physische Prämie bezahlen. Erste Abschlüsse zwischen den Aluminiumproduzenten und -käufern deuten mit 82 USD je Tonne auf eine fast unveränderte physische Prämie im Vergleich zum laufenden Quartal hin. Die Produzenten hatten zum Start der Verhandlungen eine deutliche Prämiensteigerung gefordert, die angesichts der Coronavirus-Krise aber offenbar unrealistisch war (siehe hierzu auch unsere TagesInfo Rohstoffe vom 5. März). Denn die Nachfrage leidet unter dem Coronavirus Industriekreisen zufolge stärker als das Angebot. Durch den Absturz der Ölpreise dürften zudem die Produktionskosten der Schmelzen sinken, da Energie rund 40% der gesamten Produktionskosten von Aluminium ausmacht. Tendenziell steht also ein anhaltend hohes Angebot einer nur verhaltenen Nachfrage gegenüber. Einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten schätzt das globale Nachfragewachstum in diesem Jahr lediglich auf 1,3%, nachdem die Nachfrage im letzten Jahr erstmals seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 rückläufig war.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7H Long Copper Future Faktor: 4 CJ3D7Q Short Copper Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.