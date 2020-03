Fed sorgt für Stimmungswechsel bei Edelmetallen

Energie: Ölpreisanstieg lediglich ein Strohfeuer

Während der US-Kongress noch über das Konjunkturpaket verhandelt, geht die Fed “all in” und legt ein unbegrenztes QE-Programm und zusätzliche Liquiditäts- und Kreditprogramme auf (siehe Edelmetalle unten). Zumindest kurzfristig gibt das den Ölpreisen deutlich Aufwind, wobei der Brentölpreis heute Morgen wieder bei 28 USD je Barrel handelt. Doch ob die gute Stimmung am Ölmarkt anhält, ist sehr fraglich. Nicht nur gibt es im Tagestakt immer neue Hiobsbotschaften von der Nachfragefront, zudem hält auch der beispiellose Preiskrieg unter den Ölproduzenten trotz der beispiellosen Nachfrageschwäche an. Die Ölproduzenten überbieten sich aktuell mit Sonderangeboten. Der größte afrikanische Ölproduzent, Nigeria, bietet sein Rohöl (Bonny Light) für Kunden im April mit einem Abschlag von 3,29 USD je Barrel an. In den vergangenen 20 Jahren hat das Land nur im Januar und Februar 2016 sein Öl mit Abschlägen von 0,35 bzw. 0,22 USD je Barrel angeboten. Kurzfristig kann dem Markt (zumindest psychologisch) aus unserer Sicht nur eine Einigung der Ölproduzenten auf einen “Waffenstillstand” helfen. Am wahrscheinlichsten erscheint aktuell nur eine (äußerst seltsame) Einigung zwischen den USA und Saudi-Arabien, die wir kritisch sehen würden.

Langfristig hilft dem Ölpreis jedoch nur eine nachhaltige Marktbereinigung von Überkapazitäten, die schon jetzt anläuft. Ob die staatlichen Ölunternehmen, große internationale Energiekonzerne oder US-Schieferölunternehmen, sie alle werden ihre Investitionen demnächst massiv kürzen (müssen). Bereits in der Vorwoche haben die US-Schieferölunternehmen ihre Bohraktivität stark eingeschränkt, wobei die Anzahl aktiver Ölbohrungen um 19 auf lediglich 664 gefallen ist und sich somit wieder nahe dem im Januar verzeichneten Dreijahrestief befindet.

CO2-Preis aus charttechnischer Sicht wieder etwas attraktiver

Der CO2-Preis im EU-Emissionshandel gab gestern zeitweise um 11% nach: Erstmals seit Juni 2018 ist er unter 14,5 EUR je Tonne gefallen. Laut Medienberichten hatte eine Sprecherin der EU-Kommission kurzfristigen Interventionen zur Stützung des Preises eine Absage erteilt. Schließlich soll bei einer Vollbremsung der Wirtschaft der Preis (anders als eine Steuer) reagieren, wenngleich einzuräumen ist, dass die Preisreaktion in einem spekulativ getriebenen Markt besonders heftig ausfällt. Die Situation wird letztlich zum Härtetest für die Marktstabilitätsreserve (MSR) werden, die mit Verzögerung Überschüsse aus dem Markt nimmt. Immerhin: Kurzfristig hat sich laut Einschätzung unserer Kollegen das charttechnische Bild etwas verbessert, weil sich der Preis bei der 200-Wochen-Linie stabilisiert hat. Die kurzfristige Tendenz wurde von negativ auf neutral hochgestuft. Heute steigt der CO2-Preis wieder auf 16 EUR.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ8EWY Long WTI Oil Future Faktor: 2 CJ3D4N Short WTI Oil Future Faktor: -2 CJ3F6N Long ICE ECX EUA Future Faktor: 2 CJ3F6R Short ICE ECX EUA Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Fed sorgt für Stimmungswechsel

Der Goldpreis ist in der Nacht bis auf 1.585 USD je Feinunze gestiegen. Seit gestern Vormittag hat sich Gold damit um fast 100 USD verteuert. Auslöser des Preissprungs war die Ankündigung neuer umfangreicher Maßnahmen der US-Notenbank zur Bekämpfung der heraufziehenden Rezession in den USA, was auch für ein vorläufiges Ende des US-Dollar-Höhenfluges sorgte. So will die Fed fortan sowohl zeitlich als auch in der Menge unbegrenzt Anleihen kaufen. Zudem schafft die Fed verschiedene Kreditfazilitäten, um Unternehmen die Finanzierung zu erleichtern, deren Anleihen sie nicht direkt kaufen darf. Die aktuellen Maßnahmen der Fed sind deutlich aggressiver als bei der Großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09. In den USA und in Deutschland werden zudem von den Regierungen Rettungspakete in zuvor noch nie dagewesenem Ausmaß auf den Weg gebracht. Diese summieren sich in den USA auf mehr als 1 Bio. USD, in Deutschland auf 750 Mrd. EUR. Das verdeutlicht einmal mehr, wie ernst die wirtschaftliche Lage von den Zentralbanken und Regierungen inzwischen eingeschätzt wird. Die Aktienmärkte in Asien legen daraufhin heute deutlich zu. Gestern standen die wichtigsten Aktienindizes in den USA noch merklich unter Druck. Der S&P 500 schloss auf dem tiefsten Stand seit Ende 2016. Dass Gold gestern dennoch um 3,5% zulegte, kann ein erstes Anzeichen dafür sein, dass der Verkaufsdruck durch Zwangsverkäufe allmählich nachlässt. Auch verzeichnete der SPDR Gold Trust gestern erstmals seit 10 Tagen wieder einen Zufluss, der mit knapp 16 Tonnen zudem beträchtlich ausfiel. Begünstigt durch den Preisanstieg bei Gold und die allgemeine Stimmungsaufhellung an den Finanzmärkten legen die anderen Edelmetalle überproportional zu. Silber verteuert sich zeitweise auf mehr als 14 USD je Feinunze, Platin auf 676 USD und Palladium auf 1.860 USD.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Industriemetalle: Hohe Produktion hält Aluminiumpreis in Schach

An den Metallmärkten hat die Stimmung über Nacht gedreht, obwohl sich die Politiker in den USA bislang noch immer nicht auf Stimulierungsmaßnahmen geeinigt haben. Laut US-Finanzminister Mnuchin würde man aber unmittelbar vor einem Abschluss stehen. Zudem haben die chinesischen Behörden bekannt gegeben, am 8. April die Stadt Wuhan wieder „aufzumachen“, die als Ausbruchsort des Coronavirus gilt. In Asien und Europa sind die Aktienmärkte heute sehr fest und die Futures für die USA deuten auch dort auf einen guten Handelsstart hin. Unterstützt von dieser positiveren Stimmung steigt Kupfer heute Morgen um 2% auf über 4.700 USD je Tonne. Gestern handelte es zeitweise noch 200 USD tiefer. Mit Ausnahme von Aluminium legen auch alle anderen Industriemetalle heute zu. Wie das International Aluminium Institute schon am Freitag berichtete, ist die globale Aluminiumproduktion im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 3,8% auf 5,1 Mio. Tonnen gestiegen. Auf Tagesbasis wurde die größte Menge seit Dezember 2018 produziert (176,3 Tsd. Tonnen). Die tägliche Produktion ist dabei sogar auch gegenüber Januar leicht gestiegen, obwohl in China, dem weltweit größten Aluminiumproduzenten, das Coronavirus grassierte. Das Nationale Statistikbüro hatte bereits Anfang letzter Woche überraschend hohe Produktionszahlen für China berichtet. Die Nachfrage ist dagegen nur verhalten, wie der Aufbau der börsenregistrierten Lagerbestände in China zeigt: An der SHFE sind die Aluminiumvorräte bislang jede Woche in diesem Jahr gestiegen und liegen aktuell mit 534 Tsd. Tonnen auf dem höchsten Stand seit 10 Monaten. Der Aluminiummarkt in China ist in diesem Jahr wohl überversorgt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7G Long Copper Future Faktor: 3 CU54EW Short Copper Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.