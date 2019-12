EUR/USD – Widerstand geknackt

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich ausgehend vom im Februar 2018 verzeichneten Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Am 1. Oktober dieses Jahres markierte es ein 2-Jahres-Tief bei 1,0879 USD und startete von der dort befindlichen Unterstützungszone eine deutliche Kurserholung. Der erste Ansturm auf das zentrale Widerstandsbündel bei 1,1150-1,1179 USD scheiterte Mitte dieses Monats. Nach einem Rücksetzer an die 100-Tage-Linie meldeten sich die Euro-Bullen jedoch zurück. Am Freitag überwand die Notierung schließlich die zuletzt deckelnden beiden längerfristigen Abwärtstrendlinien und die 200-Tage-Linie dynamisch. Im heutigen asiatischen Handel überquerte sie auch den Horizontalwiderstand bei 1,1179 USD und markierte ein 4-Monats-Hoch. Das mittelfristige Chartbild hellt sich damit deutlich auf. Potenzielle Kursziele und nächste Hürden lauten 1,1249 USD, 1,1286 USD, 1,1344 USD und 1,1412-1,1448 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Supportzone bei 1,1111-1,1143 USD würde nun bereits ein Warnsignal für die Euro-Bullen darstellen. Unmittelbar bearish würde das technische Bias erst unterhalb des jüngsten Reaktionstiefs bei 1,1066 USD. In diesem Fall wäre mindestens mit einem erneuten Test der Supportzone bei 1,0981-1,1000 USD zu rechnen.

