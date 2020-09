Euroraum Inflation verdeutlicht Unterschied zwischen Fed und EZB

Schwacher Dollar, starker Euro

EUR-USD hat seine bisherigen Hochs hinter sich gelassen und handelt heute Morgen bei 1,20. Eine deutliche positive Überraschung beim chinesischen Caixin Einkaufsmanagerindex sorgt für gute Stimmung am Markt. Der US-Dollar verhält sich also weiter wie ein sicherer Währungshafen und wertet im Zuge einer höheren Risikofreude ab.

Genau mit diesem Argument hat auch EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in einem gestern veröffentlichten Interview die höheren EUR-USD-Notierungen eingeordnet. In ihren Augen ist der EUR-USD-Anstieg vor allem auf eine Umkehr der Safe-Haven-Bewegungen zurückzuführen, die den US Dollar zur Hochzeit der Corona-Krise im März scharf aufwerten ließen. Die höheren EUR-USD-Notierungen signalisieren also eine Normalisierung des Marktumfeldes, was ein gutes Zeichen sei. Unsere Währungsindizes sprechen allerdings eine andere Sprache. Ja, der US Dollar hat ebenso wie der klassische sichere Währungshafen Yen einen Großteil seiner Corona-Gewinne im Mai wieder abgegeben. Der Euro jedoch nicht! Und das, obwohl er im März ebenfalls als sicherer Hafen gesucht war, wenn auch in geringerem Umfang als der Dollar. Der Euro hält seine Gewinne und konnte nach der Einigung auf einen EU-Wiederaufbaufonds Ende Juli sogar noch einmal spürbar zulegen. Für die EUR-Wechselkurse ist es entscheidend, dass der EU-Wiederaufbaufonds die noch vor ihm liegenden Hürden (beispielsweise die Zustimmung des EU-Parlamentes zum damit einhergehenden langfristigen EU-Haushalt) ohne große Verzögerungen nimmt. Sonst droht die EUR-positive Stimmung zu kippen.

Der Devisenmarkt verdaut langsam die neue geldpolitische Strategie der Fed, was ganz entscheidend zur aktuellen EUR-USD-Bewegung beiträgt, wie meine Kollegen in den letzten Tagen ausführlich erklärt haben. Während der Markt der Fed offensichtlich noch zutraut, die Inflation dadurch wiederbeleben zu können, dass sie die Zinsen länger als bisher veranschlagt niedrig lässt, scheint dieser Zug bei der EZB schon abgefahren. Die Inflationszahlen für den August werden heute wieder einmal unterstreichen, wie deutlich die EZB ihr Inflationsziel verfehlt. Ebenso wie eine höhere Inflation dem Dollar schadet, profitiert der Euro von niedrigerer Teuerung – wenn die Geldpolitik dieser nichts mehr entgegensetzen kann.

PMI-Überraschung in China sorgt für gute Stimmung

Chinas privater Caixin Einkaufsmanagerindex kletterte im August auf 53,1. Das ist der höchste Wert seit Februar 2011, und eine deutliche Überraschung nachdem eine leichte Abwärtskorrektur von den 52,8 im Vormonat erwartet worden war. Das spricht dafür, dass die privaten Firmen ihre Produktion hochfahren, was auf einen breiteren Erholungsprozess in China hindeutet. Der Teilindex für Beschäftigung bleibt jedoch vorerst unter der 50er-Marke, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt weiterhin schwach ist. Wir bleiben daher skeptisch, ob das wirtschaftliche Momentum beibehalten werden kann. Für den Augenblick reicht es jedoch aus, um den CNY gegenüber dem USD auf den höchsten Stand seit über einem Jahr zu bringen.

