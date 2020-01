Europäische Sektorfavoriten für 2020

Der STOXX 600, ein Kursindex, arbeitet am Verlassen der seit 20 Jahren bestehenden Seitwärtspendelbewegung, die von der sehr langfristigen, gestaffelten Resistance-Zone von 400 bis 415 Punkten begrenzt wurde. Damit eine technische Wende nach oben gelingen kann und sich ein neuer, stabiler, mittel- bis langfristiger (moderater) Aufwärtstrend – auch im Jahr 2020 – herausbildet, ist eine angemessene technische Marktbreite mit Blick auf die Sektorindizes notwendig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Europäische Sektorindizes: Gute Marktbreite

Bei der Einteilung der Sektorindizes in technischen Gruppen (Buy, Hold, Sell) ergibt sich trotz der erhöhten Schwankungsintensität zum Jahresanfang ein ansprechendes technische Bild mit Blick auf die Marktbreite. In der Gruppe „Buy“ befinden sich u.a. die Sektoren Financial Services, Industrial Goods & Services, Health Care, Technology und jetzt neu Oil & Gas, die jeweils zu den technischen Sektorfavoriten in Europa für H1 2020 gehören. Demgegenüber sind in der Gruppe „Hold“ (bedeutet auch eine mittelfristige, relativen Schwäche ggü. dem STOXX 600) die Sektoren Chemicals, Food & Beverage und Telecommunication einsortiert. Auch der europäischen Bankensektoren hat bisher nur seinen Baisse-Trend nur zur Seite in eine technische Bodenformation verlassen.

Industrial Goods & Services: Neue All-Time-Highs

Der STOXX Europe Industrial Goods & Services beinhaltet zurzeit 104 Titel aus dem STOXX 600. Dieser Sektorindex, ein Kursindex, startete im Dezember 1991 bei 100,0 Punkten. Die hohe Anzahl der Aktien verdeutlicht, dass viele Sektorwerte ein „technisches Eigenleben“ führen. Die technische Gesamtlage bei den Sektor­schwergewichten ist aktuell aber hauptverantwortlich für die gute technische Aussicht dieses Sektorindex. Dieser Sektor, der im Vergleich der 19 STOXX-Sektoren – trotz seiner zyklischen Aspekte – eine langfristige relative Stärke aufweist, hat in den letzten knapp 30 Jahren auch den EURO STÒXX 50 deutlich geschlagen. Der Index befindet sich seit 1987 (Start bei 66,2) in einer sehr langfristigen Hausse-Bewegung, die nur aus drei technischen Phasen besteht. Zuerst die Hausse, die im November 1987 startete und bis zum Februar 2000 (Kursanstieg bis auf 417,0) führte. Die zweite technische Phase war von Februar 2000 bis April 2013 eine Seitwärtsbewegung. Die dritte Phase ist die laufende technische Hausse. Diese startete im März 2009 bei 146,6. Seit Oktober 2011 (Ausgangspunkt um 236,0) liegt ein idealtypischer Hausse-Trend (zentrale Hausse-Trendlinie zurzeit bei 515,0) vor. Mit Hilfe dieses Trends war der Sektorindex zunächst aus der vorherigen, 13-jährigen Seitwärtsbewegung herausgelaufen und dann bis Januar 2018 auf neue All-Time-Highs (Resistance-Zone um 564,0) angestiegen. In den Folgemonaten ergab sich im Index ein Trading-Markt unterhalb dieser Resistance-Zone. Dieser technische Trading-Markt hatte bereits einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Des­halb überrascht es nicht, dass der Index in Q4 2019 mit einem neuen Investment-Kaufsignal (Sprung über 564,0) losgelaufen ist und die Fortsetzung der Hausse (mittelfristiges, technisches Kurspotential bis 650,0) auf der Tagesordnung steht.

STOXX Banks: Jetzt in der technischen Bodenformation

Der STOXX Banks, ebenfalls ein Kursindex, umfasst zurzeit 45 europäische Banken und gehört – auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung – weiterhin zu den drei größten STOXX Sektoren. Auch der STOXX Banks hat eine Ausgangsbasis von 100,0 Punkten am 31.12.1991. Das aktuelle Sektorniveau von 143,7 verdeutlicht, dass der Sektor – speziell seit der Finanzkrise 2008/2009 – mit einer ausgeprägten, mittel- und langfristigen relativen Schwäche sowohl im Sektorvergleich aber auch gegenüber dem STOXX 600 und dem Euro STOXX 50 zu kämpfen hat. Seit den Jahren 2011/2012 bildete sich eine – jetzt bald 9-jährige – Support-Zone im Bereich um 115,0 herausgebildet. Die zwischenzeitlichen, durchaus mehrjährigen Baisse-Trends mündeten bei dem Sektor an bzw. leicht oberhalb dieser Zone in einer technischen Bodenformation. Genau dieses technische Bild sollte sich jetzt wiederholen. Ausgehend von dem Kursniveau um 197 (Januar 2018) etablierte der STOXX Banks zwei mittelfristige Baisse-Trends, die den Sektor mit mehreren Verkaufssignalen mit einem Kurstief bei 115,8 (August 2019) wieder bis an diese langfristige Support-Zone geführten. Vor dem Hintergrund der mittelfristig deutlich überverkauften Lage ergaben sich mit dem Sprung über die jetzt fast waagerecht verlaufende 200-Tage-Linie und dem Verlassen des zweiten mittelfristigen Baisse-Trends seit längerer Zeit wieder zwei (Trading-)Kaufsignale. Allerdings nur in einer technischen Bodenformation in Form einer Seitwärtsbewegung (Support um 115,0; Resistance um 152,0). Auch wenn sich die technische Gesamtlage im STOXX Banks stabilisiert, fehlen noch die Hinweise, dass diese Bodenformation bereits vor dem Abschluss steht bzw. eine Aufarbeitung der langfristigen relativen Schwäche (gegenüber dem STOXX 600) gestartet wird.

