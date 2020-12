Euro: Worte zählen mehr als Taten – zumindest heute

EZB: Ein zahnloser Tiger

Auf ihrer letzten Sitzung Ende Oktober kündigte die EZB im Prinzip an, dass sie auf ihrer heutigen Sitzung weitere expansive Maßnahmen beschließen wird. Welche das sein werden, ließ sie zu dem Zeitpunkt noch offen. Im Laufe der darauffolgenden Wochen zeigten sich die EZB-Direktoriumsmitglieder aber sehr kommentierfreudig und es kristallisierte sich heraus, dass die Rekalibrierung, wie die EZB es im Oktober nannte, vor allem auf das Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) und auf die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) abzielt. Unsere Volkswirte erwarten eine Verlängerung des PEPP-Programms bis mindestens Ende 2021 und entsprechend eine Erhöhung des Gesamtvolumens um 600 Mrd. Euro. Außerdem dürfte die EZB nächstes Jahr zusätzliche TLTROs anbieten. Auf den Euro dürften diese Anpassungen der Programme keinen nennenswerten Effekt haben, selbst wenn etwas stärker an den Stellschrauben gedreht werden sollte als vom Markt erwartet. Um den Euro zu belasten, müsste die EZB wohl schon zum Mittel Zinssenkung greifen. Die Kommentare der EZB-Vertreter waren aber so eindeutig, dass dies wenig wahrscheinlich ist.

Ist die EZB-Sitzung für den Devisenmarkt also ein non-event? Es kommt heute aus Sicht des Devisenmarktes weniger auf die Taten, sondern vielmehr auf die Worte an. Im September hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mit seiner Aussage, dass EUR-USD eine Rolle für die Inflationsentwicklung spielt, am Devisenmarkt für Verunsicherung gesorgt. Da damals EUR-USD just die Marke von 1,20 geknackt hatte, wurden Lanes Aussagen derart interpretiert, dass für die EZB die Marke von 1,20 eine Art Obergrenze darstellt. Lange hat sich EUR-USD unter dieser Marke gehalten, letzte Woche hat das Währungspaar diese überwunden. Allerdings ist dies vor allem der Schwäche des USD geschuldet. Unser EUR-Index zeigt, dass sich der handelsgewichtete EUR in den letzten Wochen etwas abgeschwächt hat. Für die Inflationsentwicklung in der Eurozone müsste eigentlich die Entwicklung des EUR-Index die entscheidende Rolle spielen und daher dürfte die EZB nicht besorgter sein als noch im September. Für eine schärfere Rhetorik scheint es also keine Grundlage zu geben. Nun hat die EZB – oder besser gesagt Lane – den Fokus jedoch auf den EUR-USD-Wechselkurs gelenkt. Insofern erwartet der Markt eine (verbale) Reaktion auf den gestiegenen EUR-USD-Wechselkurs. Allerdings ist fraglich, welche Möglichkeiten der EZB bleiben, außer wie schon zuletzt darauf hinzuweisen, dass ein starker Euro die Inflationsentwicklung dämpft. Eine Bazooka, welche den Euro schwächen würde, wird es heute nicht geben und aufgrund des G20-Abkommens sind Devisenmarktinterventionen untersagt. Mehr als einen zahnlosen Tiger werden wir wohl heute nicht sehen. Natürlich besteht ein Restrisiko, dass die EZB heute überrascht, insofern dürften sich Devisenmarkthändler zuletzt mit EUR-Käufen zurückgehalten haben. Nach der heutigen Sitzung könnte der Weg für eine weitere Aufwertung des EUR aber frei werden, insbesondere wenn die USD-Schwäche anhält.

Brexit: Die alte Leier

Auch gestern gab es (wenig überraschend) keinen Durchbruch beim Thema Brexit. Auf dem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson wurde (mal wieder) eine Verlängerung der Gespräche bis zum Wochenende vereinbart. Die alte Leier also. Ja, dass man noch spricht, ist irgendwie positiv, aber angesichts der Tatsache, dass wir uns in großen Schritten dem Jahresende nähern, dürften die Zweifel an ein gutes Ende zunehmen. Da hilft es auch nichts, dass von der Leyen sagte, dass es bis zum Wochenende zu einer Entscheidung kommen wird, denn gleichzeitig sagte sie auch, dass die Positionen der beiden Parteien weit auseinanderliegen. Keine guten Voraussetzungen also, um sich am Ende zu einigen. Ein Handelsdeal in letzter Sekunde ist noch möglich, allein mir fehlt (zunehmend) der Glaube.

Bank of Canada bleibt erstmal an der Seitenlinie

Die kanadische Notenbank (Bank of Canada, BoC) hat gestern erwartungsgemäß ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Zwar steigen auch in Kanada die Corona-Infektionszahlen und Beschränkungen wurden wieder eingeführt, die Aussicht auf baldige Impfungen und damit eine einsetzende Konjunkturerholung, voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2021, machen weitere Maßnahmen aber nicht dringend erforderlich. Zumal die kanadische Regierung erst vor kurzem weitere Fiskalhilfen für die Wirtschaft zugesagt hat. Gleichzeitig wiederholte die BoC ihre Forward Guidance. Der Leitzins werde solange auf dem aktuellen Niveau von 0,25% beibehalten, bis die Inflation nachhaltig das Inflationsziel erreicht hat. Dies werde wohl nicht vor 2023 der Fall sein. Erneut wiederholte die BoC, dass der kanadische Dollar aufgrund der Abwertung des USD weiter stark erscheint. Dass der Wechselkurs wiederholt Erwähnung im Statement findet, lässt zwar aufhorchen, allerdings verdeutlicht die Aussage, dass die Ursache für die Aufwertung des CAD externer Natur und damit kaum beeinflussbar für die kanadischen Währungshüter ist. Insofern würden wir dies nicht überbewerten und der CAD dürfte wohl erstmal weiter Spielball der Stimmung an den Finanzmärkten bleiben.

CNY: Ein empfindlicher Markt

USD-CNY verbuchte gestern einen wechselhaften Handel, insbesondere nachdem USD-CNH am Nachmittag kurzzeitig unter 6,50 gerutscht war. Allerdings drückten starke Dollar-Zukäufe USD-CNH später wieder über 6,50, während sich USD-CNY am Inlandsmarkt auf 6,55 zubewegte. Nach meinem Dafürhalten könnte die 6,50-Marke für Märkte und Währungshüter einen Gradmesser darstellen. Demgemäß dürfte die Volatilität zum Jahresende hin ansteigen.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Chinas Geldmenge M2 im November im Vorjahresvergleich um 10,7% gewachsen ist. Insgesamt stagniert das M2-Wachstum seit Mitte 2020. Das zeigt, dass Peking geldpolitisch eher bremst, zumal sich die Wirtschaft aufgrund der wirksamen Virusbekämpfung rasch erholt.

