Euro und EZB-Sitzung: Was kann den Euro stoppen?

Euro und EZB-Sitzung

Nachdem eine Reihe von Ratsmitgliedern entsprechende Hinweise in die Richtung gaben – darunter auch die Präsidentin Christine Lagarde, erwartet der Markt von der EZB heute eine Ausweitung ihres aktuellen Anleihekaufprogramms (PEPP). Ich will gar nicht groß darüber philosophieren, um wie viel sie das Programm, welches aktuell ein Zielvolumen von 750 Mrd. Euro hat, erhöhen müsste, um die Markterwartungen zu übertreffen oder zu enttäuschen. Denn letztendlich glaube ich, dass dies kaum relevant für den Euro sein wird. Solange die Stimmung an den Märkten es erlaubt, dürfte dieser ohnehin seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Sicher, eine “falkenhafte” Überraschung, d.h. eine weniger aggressive Lockerung der Geldpolitik, kann den Trend kurzfristig verstärken. So würde es den Markt zum einen in seiner positiven Einschätzung der Wirtschaftsaussichten stärken. Und zum anderen könnten es viele bereits als Zeichen werten, dass sich die EZB weniger in der Pflicht als Krisenbekämpfer sieht, nun, da die EU dabei ist, einen großzügigen Wiederaufbaufond auf den Weg zu bringen.

Was den Euro dagegen am ehesten ausbremsen könnte, ist die Tatsache, dass bereits sehr viele positive Wirtschaftsnachrichten eingepreist scheinen – vielleicht sogar schon zu viele. Auch wenn der Anstieg der Stimmungsindikatoren ohne Frage erfreulich ist, so war dies doch zu erwarten, nachdem die Länder den Corona-Lockdown zum Großteil aufgehoben haben und Firmen ihre Produktion wieder aufnehmen sowie die Geschäfte wieder öffnen konnten. Die Frage aller Fragen bleibt jedoch, ob die Krise einen bleibenden Schaden hinterlässt, und wenn ja, wie groß dieser ist. Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt allerdings schwer sagen, da wir uns noch inmitten des Öffnungsprozesses befinden. Das Enttäuschungspotenzial wird mit der Zeit aber sicherlich nicht geringer.

Das schwache Pfund

Dass der Franken und der Yen angesichts der “risk-on”-Stimmung an den Märkten zu den großen Verlieren zählen, dürfte die wenigstens verwundern. Dass sich das britische Pfund zu dieser Gruppe gesellt, ist dagegen schon eher eine Überraschung. Schließlich war die Währung im Gegensatz zum Franken oder Yen in dieser Krise bislang ganz sicher nicht als sicherer Hafen gefragt. Im Gegenteil, im März wertete das Pfund im Zuge der Corona-bedingten Unsicherheit deutlich ab. Entsprechend sollte die Währung von der verbesserten Stimmung profitieren. Dass sie dies aber aktuell nicht tut, oder nur sehr wenig, zeigt, wie hoch die Belastung durch die Brexit-Unsicherheit ist. Klar, auch die Spekulationen rund um weitere expansive Schritte der Bank of England dürften das Pfund runterziehen. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass dies der Hauptgrund für die schwache Performance ist. Schließlich ist die BoE nicht die einzige Notenbank, die weitere geldpolitische Lockerungen in Aussicht gestellt hat. Ausschlaggebend dürfte vielmehr sein, dass sich die Aussichten auf ein erfolgreiches Handelsabkommen zwischen dem UK und der EU jüngst deutlich eingetrübt haben. Vor kurzem hatte ich noch geschrieben, dass die Investoren dennoch entspannt bleiben würden und in diesem Zusammenhang auf die niedrigen Volatilitäten an den Optionsmärkten verwiesen. Die anhaltende Schwäche des GBP-Spotkurses ist nun aber ein klares Zeichen dafür, dass die Investoren durchaus nervös werden. Der Unterschied zu früheren Brexit-Phasen scheint, dass sie ihr GBP-Engagement nun direkt verringern, anstatt es am Optionsmarkt abzusichern.

AUD: Rezession und Hoffnung

Im ersten Quartal haben die verheerenden Buschfeuer und der Ausbruch des Corona-Virus in China deutliche Bremsspuren in der australischen Wirtschaft hinterlassen. Zwar fiel der Rückgang zum Vorquartal mit -0,3% geringer als befürchtet aus (Konsens: -0,4%). Dennoch versetzten die gestrigen Daten der rapiden Erholung des Aussie vorerst einen Dämpfer. Die Wirtschaft befindet sich auf dem Weg in die Rezession, denn die Corona-Krise einschließlich Lockdown werden im zweiten Quartal wohl deutlichere Spuren hinterlassen. Immerhin, der erwartete Einbruch bei den Baugenehmigungen im April blieb aus – der Rückgang zum Vormonat betrug nur 1,8% (Konsens: -10,7%). Und Dank eines bislang glimpflichen Verlaufs bei den Neuinfektionen und früher als erwarteter Lockerungen in einigen Bereichen haben sich wichtige vorlaufende Indikatoren stabilisiert (im Bausektor) oder weisen sogar wieder aufwärts (im verarbeitenden Gewerbe). Morgen gibt es hier weitere Hinweise aus dem stark gebeutelten Dienstleistungssektor. Trotz der Hoffnung, dass der Einbruch weniger einschneidend als befürchtet ausfallen könnte, bleiben die Risiken für die Wirtschaft und damit den AUD hoch.

Bleibt noch nachzutragen, dass sich die australische Notenbank (RBA) am Dienstag wie erwartet etwas zuversichtlicher gezeigt hat. Gouverneur Philip Lowe betonte aber, dass der Ausblick trotz positiver Signale bei der Zahl der Arbeitsstunden oder beim privaten Konsum sehr unsicher sei. Viel werde von dem Vertrauen abhängen, das die Menschen und Unternehmen in die Gesundheitssituation und ihre eigenen Finanzen haben. Dass dieses ebenso wie die Stimmung an den Finanzmärkten anfällig bleibt, sollten AUD-Investoren im Blick behalten, zumal nach der deutlichen AUD-Erholung der letzten Wochen.

CNY: Beziehungen zwischen den USA und China blockieren den Markt

Es scheint dem CNY schwerzufallen, eine eindeutige Richtung zu finden, obwohl die meisten Marktanalysten in absehbarer Zeit von einer Abwertung des US-Dollar ausgehen. Insgesamt scheint die chinesische Währung um dem Stand von ca. 7,10 gefangen. Man könnte die Meinung vertreten, dass der Renminbi aufwerten sollte, weil die meisten asiatischen Währungen gegenüber dem Greenback gestiegen sind. Viele Anleger sorgen sich aber noch immer um das Abwärtsrisiko der chinesischen Währung, weil die Beziehungen zwischen den USA und China den wirtschaftlichen Ausblick stark trüben. Die jüngste Schlagzeile lautet, dass die US-Regierung ab Mitte Juni allen chinesischen Fluggesellschaften Flüge in die USA verbieten wird. Anscheinend gelingt es am Markt keiner Seite, die andere zu überzeugen, weshalb USD-CNY für eine Weile richtungslos bleibt. Im Ergebnis wertet der CNY gegenüber dem Währungskorb weiter ab.

