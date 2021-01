EURO STOXX 50: Wieder oben in der Flagge

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben sich der EURO STOXX 50- und der DAX-Future in Summe seitwärts bewegt. In der neuen Woche stehen u.a. folgende Makro-Daten an: das Jan.-USA-Verbrauchervertrauen, der Nov.-USA-Hauspreisindex (26.01.), der Dez.-USA-Auftragseingang langlebiger Güter sowie der Zinsentscheid der FED (27.01.). Darüber hinaus werden das Jan.-EWU-Verbraucher-, Wirtschafts- und Industrievertrauen, die Dez.-USA-Frühindikatoren (28.02.), die Dez.-USA-Privateinkommen und das Jan.-USA-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (29.01.) erwartet. Außerdem geht die (US-)-Berichtsaison z.B. mit einigen FANG-Werten weiter. Das Mixed Picture/Konsolidierungsstimmung der letzten Handelstage an den europäischen Märkten dürfte sich zunächst fortsetzen, wobei zum Wochenstart / im Vorfeld des US-Zinsentscheides ein positiver Grundton vorliegen sollte.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future Mitte Dezember 2020 eine Aufwärtsbewegung, welche den Future von 3.380 auf 3.646 führte. Anschließend ging der Future zum Abbau der kurzfristigen überkauften Lage in eine Konsolidierung in Form einer Flagge über. Nach dem ersten Versuch, die Flagge mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal nach oben zu verlassen, fiel der Future Ende der Woche wieder in die Flagge bis auf die neue kurzfristige Unterstützung um 3.560 zurück. Diesen Mini-Support hat der Future zum Vorwochenschluss bestätigt. Als Konsequenz sollte sich der Future zum Wochenstart wieder im oberen Bereich der Flagge aufhalten. Neue technische Ausbruchsversuche aus der Flagge sollten aber erst im weiteren Wochernverlauf auf der technischen Agenda stehen.

