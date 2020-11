EURO STOXX 50: Wieder im alten Kanal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die US-Wahl (bisher noch kein klarer Sieger; Biden aber mit den etwas besseren Chancen; kein „Durchmarsch der Demokraten“ im US-Repräsentantenhaus und -Senat) hat an den internationalen Finanz- und Aktienmärkten für Intraday-Volatilitäten gesorgt und weitere Impulse zur Fortsetzung der Vorwahlrallye geliefert. Während es bei den Longs-Bonds diesseits und jenseits des Atlantiks deutliche Kursgewinne (Kompromiss für ein US-Stimuluspaket wird in dieser Lage schwieriger) gab, waren an den europäischen Aktienmärkten besonders die zuletzt unter Druck stehenden Bereiche HealthCare (nach der US-Wahl weniger Auflagen erwartet) und Technologie (nach der US-Wahl Gefahr von Kartell-Verfahren sollte reduziert sein) besonders im Fokus. Die Einarbeitung der US-Wahl – und der guten Wirtschaftsdaten aus China – sollten für einen Übergang der Vor- in eine Nachwahlrallye sorgen.

Aus technischer Sicht bewegte sich der EURO STOXX 50-Future (Start bei 3.430 Punkten im Juli 2020) in eine moderaten Abwärtstrendkanal (obere Abwärtstrendkanallinie zurzeit bei 3.300 Punkten). Ausgehend von Kursen um 3.301 Punkte (Mitte Oktober 2020) kam es zu einer kurzfristigen Abwärtsbeschleunigung, die den Future aus dem Kanal und bis in einen Mini-Sell-Off bei 2.887 Punkten (Ende Oktober 2020) führte. Danach ist der Future zuerst mit einem Trading-Kaufsignal aus der Abwärtsbeschleunigung herausgekommen und jetzt mit einem weiteren Trading-Kaufsignal – inkl. Crossen der 10- Tage-Linie – wieder in den alten, moderaten Abwärtstrendkanal zurückgelaufen. Der neue, kurzfristige, steile Aufwärtstrend hat bereits eine (kurzfristig) überkaufte Situation. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn bei der Nachwahlrallye heute ein Slowdown ansteht.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine