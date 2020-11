EURO STOXX 50: Wahlrally setzt sich fort

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50- und der DAX-Future – im Umfeld der US-Wahl – umfangreiche Kursgewinne erzielt. Mit Blick auf die neue Woche stehen die folgenden Macro-Daten auf der Agenda: Die japanischen September-Frühindikatoren und die deutschen September-Handels- und -Leitstungsbilanz (jeweils am 09.11.). Die September-BoJ-Leistungsbilanz und die chinesischen Oktober-PPI- und -CPI-Daten (jeweils am 10.11.). Hinzu kommen die EWU-September- Handelsbilanz- und -Industrieproduktion, das britische Q3-BIP sowie die US-Oktober-PPI- und -CPI-Daten und das November-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (alle am 11.11.): Nachdem die US-Wahlentscheidung vorliegt, sollte sich der Einarbeitungsprozess und die Wahlrally zum Wochenauftrakt – wie die Beispiele Nikkei 225 (neue Jahrestops) und ind. BSE Sensex (intraday neue All-Time-Highs) zeigen – auch in Europa fortsetzen.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juli 2020 (Start bei 3.430) einen moderaten Abwärtstrendkanal herausgebildet, wobei die obere Abwärtstrendkanallinie bei ca. 3.300 liegt. Durch den beschleunigten Abwärtstrend (Start im Oktober 2020 bei 3.301) war der Future mit mehreren Trading-Verkaufssignalen bis in eine (Mini-)Sell-off bei 2.287 (neuer Support) gerutscht. Dort ist der Future nach oben umgeschlagen und hat den – von mehreren Trading-Kaufsignalen begleitete – kurzfristigen Wahlrally-Trend (Trendlinie jetzt 3.150) etabliert. Aufgrund des hohen kurzfristigen Aufwärtsmomentums deutet sich zum Wochenstart eine Fortsetzung dieses (Wahlrally-)Trends und ein Laufen in Richtung der gestaffelten Resistance-Zone ab 3.300 an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine