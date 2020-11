EURO STOXX 50: Vorwahl-Rallye

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum Wochen- und Monatsauftakt hat sich die zum Ende der Vorwoche einsetzende Stabilsierung an den europäischen Aktienmärkten verfestigt. Begleitet von einem stabilen US-Dollar (im Vorfeld der US-Wahl) konnten „(US-)Stimulus-Gewinner“ wie der Finanz- und Energie-Sektor zulegten, während „Stay-at-Home“-(US-)Bereiche mit TakeProfits belegt waren. Nach den Vorwochenverlusten laufen viele Shorts-Deckungen, sodass es nicht überraschen sollte, wenn die europäischen Aktienmärkte zunächst ihre kleine „Vorwahl-Rallye“-Stimmung in abgeschwächter Form fortsetzen.

Aus technischer Sicht bewegte sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juli 2020 (Start: 3.430) zunächst in einem moderaten Abwärtstrendkanal. Ausgehend von Kursen um 3.300 (Mitte Oktober 2020) etablierte der Future begleitet von (Trading-)Verkaufssignalen einen beschleunigten Abwärtstrend, wobei es beim Verlassen des Abwärtstrendkanal (Kursen um 3.050) nach unten zu erhöhten Volumina gekommen war. Der beschleunigte Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie zuletzt bei 2.950) ging aufgrund der kurzfristigen überverkauften Lage und dem Mini-Intraday-Comeback (vom Freitag) in eine volatile Stabilisierung / moderates Recovery über. Einerseits sollte sich dieses Recovery in Richtung der Resistance-Zone 3.050 – 3.086 (inkl. der fallenden 10-Tage-Linie) fortsetzen, andererseits signalisieren die fallenden Volumina (siehe Chart) eher Short-Deckungen als für strategische (Neu-)Käufe.

