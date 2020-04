EURO STOXX 50: (Trading-)Take-Profit-Signal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel gab es an den europäischen Aktienmärkten – im Umfeld der unter den Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z.B. März-Einzelhandelsverkäufe und April Empire State Index verarbeitendes Gewerbe) und begleitet von einer Verlängerung des Lockdowns – nach der Recovery-Rallye des Vortages erste Take Profits. Diese wurden von einer schwächeren Wall Street-Eröffnung begleitet, wobei besonders US-Banken (nach Finanzdaten; Rückstellungen für Kredite massiv ausgeweitet) im Fokus waren. Vor diesem Hintergrund zeigten sich ebenfalls beim STOXX Europe 600 Banks (-5,7%, Support um 80 Punkte im Fokus) deutliche Abgaben. In Summe deutet die kurzfristige Verschlechterung in der europäischen Sektormarktbreite eine Konsolidierungsstimmung an.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future Ende März 2020 die vorherige Trading Bodenformation (Trading Range mit Resistance um 2.513) mit einem Trading-Kaufsignal in eine Recovery-Bewegung verlassen. Auch die trendbestätigende Flagge (unterhalb von 2.800) wurde mit einem (schwächeren) Trading-Kaufsignal beendet und der Recovery-Trend führte den Future bis auf 2.922 (neue Resistance). Jetzt ist der Future mit einem (Trading-)Take-Profit-Signal aus dem Mini-Aufwärtstrend (nach dem zweiten Trading-Kaufsignal entstanden) herausgefallen, wobei die moderaten Volumina (siehe Chart) nur eine reduzierte Abgabebereitsschaft andeutet. Einerseits ist die Recovery-Bewegung noch intakt. Andererseits schwächt sich das Recovery-Momentum weiter ab und beim Future sollten weitere Konsolidierunstage und ein Rutsch unter die 10-Tage-Linie (2.750) einkalkuliert werden.

