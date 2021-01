EURO STOXX 50: Trading-Range etabliert

Trotz unter Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. wöchentliche Arbeitslosenzahlen schlechter als erwartet) legten europäischen und US-Aktienmärkte – begleitet von anhaltenden Spekulationen über den nächsten US-Stimulus – am Donnerstag weiter zu. Unter den europäischen Sektoren verbesserte sich die kurzfristige Marktbreite. Zyklische Sektoren wie z. B. der STOXX Basic Resources (+2,2 Prozent; Aufwärtsmomentum arbeitet) und der STOXX Automobiles (+1,7 Prozent; zurück über der 10-Tage Linie) waren unter den Tagesgewinnern. In Summe bleibt es an den europäischen Aktienmärkten bei der seit einigen Tagen vorliegenden Konsolidierungsstimmung mit einem Mixed Picture bei den Sektor- und Blue-Chip-Tendenzen.

Aus technischer Sicht beendete der EURO STOXX 50-Future – innerhalb der seit Ende Oktober 2020 vorliegenden Aufwärtsbewegung (Start bei 2.874 Punkten) – zum Jahreswechsel 2020/2021 die vorherige Trading-Range (um 3.500 Punkte) in einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser wird von einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie (zuletzt bei 3.570 Punkten), die direkt unterhalb der leicht steigenden 10- Tage-Linie verläuft, begrenzt. In den letzten Handelstagen ist der Future in einer Konsolidierung (Trading-Range: Support um 3.570 Punkte; Resistance um 3.646 Punkte) hineingelaufen. Diese Trading-Range sollte sich zunächst zeitlich ausweiten, so dass sich der Future auch am letzten Handelstag der Woche in dieser Trading-Range aufhalten sollte.

